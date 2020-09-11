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Yaz tatilini yoğun çalışma temposuyla geçiren Studio’11’in kurucusu ve Blogger İlkyaz Özel, yurt dışı seyahatlerini sabırsızlıkla bekliyor.

Bu yaz nasıl geçti? Tatilinizi nerede yaptınız?

Alışkanlığımın dışında, aşırı çalışmayla geçti. Küçük bir Bodrum kaçamağı dışında hep İstanbul’daydım. “New Arrivals” adında yeni bir marka çıkardık. Bu üç ay içinde tasarımlar, üretimler, çekimler derken benim için zaman hiç geçmediği kadar hızlı geçti.

Eylül için planınız var mı?

Çalışmaya devam etmek. Keşke bir de ufak bir kaçış ve Eylül denizi olabilse.

Belirsizlikle baş ederken neler yapıyorsunuz?

Hayatta her anımızın hatta beş dakika sonramızın bile belirsiz olduğunu kabul ederek yaşadığım için hep teslimiyetteyim. İnanıyorum ki hayatta ne gelirse vaktinde ve güzel gelir.

Formunuzu nasıl koruyorsunuz?

Çocukluğumdan itibaren milli sporcu olduğum için neredeyse her yaşımda, disiplinli bir spor rutinim oldu. Hala haftada en az 2-3 kere düzenli olarak spor yapıyorum. Yaklaşık 6-7 senedir de Intermittent Fasting yöntemiyle günde on altı saat aç kalıp geri kalan sekiz saatte iki öğün yiyerek besleniyorum.

Film-kitap-müzik keşifleriniz, önerileriniz neler olur?

Bu aralar HausMagick okuyup, Nino Ferrer dinliyorum.

Pandemi sonrası hayalleriniz…

Aslına bakarsanız pandemi, benim hayatımı ve hayallerimi askıya almayı bırakın yavaşlatmadı bile. Sıkı uyduğumuz hijyen kuralları dışında hayatı; pandemi öncesi, pandemi sonrası diye ayıramıyorum. Ama yurt dışı çıkışlarını dört gözle bekliyorum, şu an en büyük hayalim bu.