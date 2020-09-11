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İlkyaz Özel Yurt Dışı Seyahatlerini Sabırsızlıkla Bekliyor

Röportaj

İlkyaz Özel Yurt Dışı Seyahatlerini Sabırsızlıkla Bekliyor

yazan:
28
Okuma süresi 1 dakika

Yaz tatilini yoğun çalışma temposuyla geçiren Studio’11’in kurucusu ve Blogger İlkyaz Özel, yurt dışı seyahatlerini sabırsızlıkla bekliyor.

Bu yaz nasıl geçti? Tatilinizi nerede yaptınız? 

Alışkanlığımın dışında, aşırı çalışmayla geçti. Küçük bir Bodrum kaçamağı dışında hep İstanbul’daydım. “New Arrivals” adında yeni bir marka çıkardık. Bu üç ay içinde tasarımlar, üretimler, çekimler derken benim için zaman hiç geçmediği kadar hızlı geçti.

 

Eylül için planınız var mı?

Çalışmaya devam etmek. Keşke bir de ufak bir kaçış ve Eylül denizi olabilse.

 

Belirsizlikle baş ederken neler yapıyorsunuz?

Hayatta her anımızın hatta beş dakika sonramızın bile belirsiz olduğunu kabul ederek yaşadığım için hep teslimiyetteyim. İnanıyorum ki hayatta ne gelirse vaktinde ve güzel gelir.

 

Formunuzu nasıl koruyorsunuz?

Çocukluğumdan itibaren milli sporcu olduğum için neredeyse her yaşımda, disiplinli bir spor rutinim oldu. Hala haftada en az 2-3 kere düzenli olarak spor yapıyorum. Yaklaşık 6-7 senedir de Intermittent Fasting yöntemiyle günde on altı saat aç kalıp geri kalan sekiz saatte iki öğün yiyerek besleniyorum.

 

Film-kitap-müzik keşifleriniz, önerileriniz neler olur?

Bu aralar HausMagick okuyup, Nino Ferrer dinliyorum.

 

Pandemi sonrası hayalleriniz…

Aslına bakarsanız pandemi, benim hayatımı ve hayallerimi askıya almayı bırakın yavaşlatmadı bile. Sıkı uyduğumuz hijyen kuralları dışında hayatı; pandemi öncesi, pandemi sonrası diye ayıramıyorum. Ama yurt dışı çıkışlarını dört gözle bekliyorum, şu an en büyük hayalim bu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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