İlkem Öztürk’ün Tercihleri

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İstanbul’da yemek yemek veya kahve içmek söz konusu olduğunda favori 5 mekanın hangileri?

Zuma, Papermoon, Bi Nevi, Mangerie ve Cup of Joy…

Yurt dışında?

Aslında bir sürü var tabii ki ama sen böyle sorunca aklıma ilk gelen hem New York hem de Los Angeles’daki Catch, Caviar Kaspia, L’Avenue, Ferdi ve Isabel Londra.

Peki dünyada en sevdiğin mutfak ve en beğendiğin yemekler…

En sevdiğim mutfak; tartışmasız Japon mutfağı ve en sevdiğim yemek de sushi ve balık. Ayrıca lezzet olarak çikolatalı her şeye özellikle de brownie’ye bayılırım.

Sen mutfağa girdiğin zaman severek yaptığın ve iddialı olduğun spesiyal bir tarifini bizimle paylaşır mısın?

Sağlıklı Kurabiye:

Hamurunun malzemeleri:

½ kap toz halinde pekan cevizleri

2 kap badem unu

1 yemek kaşığı kabartma tozu

½ kap hindistan cevizi sekeri

¼ kap eritilmis Hindistan cevizi yağı

1/3 kap kaju

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi sütü

1 yemek kaşığı vanilya

1 yemek kaşığı tarçın

½ yemek kaşığı tarçın ve Hindistan cevizi karışımı

¼ yemek kaşığı tuz

Kakule – Kaju sosunun malzemeleri:

½ kap kaju

1 yemek kaşığı vanilya,

1 yemek kaşığı limon,

1 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

2 yemek kaşışı Hindistan cevizi yağı,

¼ yemek kaşığı kakule,

¼ kap su

Hazırlanışı:

Islak içerikleri karıştırdıktan sonra Hindistan cevizi şekerini ekliyorum. Pikan cevizi hariç tüm kuru içerikleri de ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra iki karışımı birleştiriyorum. Ardından, kesilmis Pikan cevizlerini koyuyorum ve hamurdan küçük küçük toplar halinde parçalar alıyorum. Önceden ısıtılmış 350 derece fırında 11-12 dakika kadar pişirip soğumaya bırakıyorum. Kurabiyeler hazır olduktan sonra kakule-kaju sosunu üzerine döküyorum.