Her Tarza Özel Tasarımlarla JNK Project

Okuma süresi 3 dakika

Projelerinde, müşterilerinin tarzına göre ilerlediklerini belirten ve üç yeni koleksiyonun geleceğinin müjdesini veren JNK Project kurucu ortakları Cem Ekmekçi, Cenk Ekmekçi ve Ümit Üstün, tasarım çizgilerinden bahsederek sektördeki başarılarının sırrını anlatıyor…

Öncelikle kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz? JNK Project olarak nasıl bir amaç ile yola çıktınız?

Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesinden mezun olup Türkiye’ye döndükten sonra, sektör tecrübesi olan üç arkadaş bir araya gelip JNK Project’i kurduk. JNK Project olarak; kişiye özel tasarımlarla müşterilerimize, kendi alanlarında tasarımı ve kaliteyi bir arada yaşamaları için hizmet vermeyi hedefledik.

Tarzınızı ve tasarım çizginizi nasıl tanımlarsınız? Ürün çeşitliliğinizden bahseder misiniz?

Proje ve uygulamada, her müşterimizin tarzına göre tasarıma yön veriyoruz. Bu sebeple bütün tarzları güncel olarak takip ediyoruz ve her geçen gün kendimizi her stilde geliştirmeye çalışıyoruz. Mevcutta üç koleksiyonumuz var. Tasarımcılarımız üç yeni koleksiyonumuzu da sene sonuna doğru tamamlayacaklar. Her koleksiyonumuzun kendine özgü tasarım çizgisi mevcut ve her biri, kendi içinde tüm mekânlarda konumlanabilecek ürün çeşitliğine sahip. Biz kişiye ve alana özel tasarımları yapıp üretebilme kapasitesine sahip olduğumuz için, insanlar kendilerini özel hissetmek istediklerinde onlara hizmet verebiliyor ve mutlu edebiliyor olmaktan gurur duyuyoruz.

Sektördeki yeriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bizim için en önemli kriter kalitedir. Her bir üründe kalite, detay ve işçilik bizi yansıtmalıdır. Sektörde fark edilebilir nitelikte olup tercih edilmemizin en büyük unsurları da, bu değerlerin sonunda kaliteli ürün teslim etmemizden kaynaklanmaktadır. Dünyanın birçok yerine kalitemizi ulaştırmak için projelerimizi götürüp ürünlerimizi müşterilerimize sunuyoruz.

Yeni sezona hangi ürünlerle girdiniz? Bu yılki stratejiniz nedir?

Üç ayrı koleksiyonumuzdaki mevcut ürünlerimizle, gerek projelerde gerek perakende müşterilerimizden gelen tercihler doğrultusunda devam ediyoruz ancak, yeni ürünlerimizin diğerinden çok daha farklı ve özgün olduğunu söyleyebilirim. Bu yılki stratejimize değinecek olursak, yeni koleksiyonlarımız ve projelerimizle sadece Türkiye’de değil globalde de çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.

İnovasyon ve Ar-Ge alanlarında ne tür çalışmalar yapmaktasınız? Teknolojinin size kazandırdıklarından bahseder misiniz?

Her bir tasarımı ekip olarak haftalık toplantıların ardından detaylı bir çalışma sonrası 3D baskı ile inceleyip, onların statik ve ergonomik değerlendirmesini yapıyoruz. Kendi üretim merkezimiz olduğu için, her bir ürünün denemesini ve değerlendirmesini yapıp deneyimler doğrultusunda geliştirerek müşterilerimize teslim ediyoruz.

Sizce trendler nasıl belirleniyor? Bu yılın trendleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bu yıl modern hatlara geçiş var. İnsanlar pandemiyle beraber evlerinde daha fazla vakit geçirdiğinden, tasarımla bir arada ve daha konforlu yaşamayı tercih ediyorlar. Aslında hepimiz kendimizi, evde geçen pandemi sürecinde daha iyi tanıdık ve kendi alanımızda neyi isteyip neyi istemediğimize, yaşayarak karar verdik. Trendler her gün değişmekte ve gelişmekte. Bizim de kendimize özgü artık bir JNK tarzımız var diyebilirim.