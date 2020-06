Okuma süresi 13 dakika

Holistik Sağlıklı Yaşam Danışmanı, Hukukçu, Hümanist ve Yazar Clara Seren Amram “Clarita’s Way” ile bizleri fiziksel, duygusal, zihinsel olarak sağlıklı ve mutlu yaşamaya davet ediyor.

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

Holistik sağlıklı yaşam danışmanı, hukukçu, hümanist ve de yazarım. “Clarita’s Way” felsefesinin yaratıcısıyım. Kendimi Peru’da doğan, Venezuela’da büyüyen, Türk köklerine kaderle dönen çok kültürlü bir dünya vatandaşı olarak görüyorum.

Aslında her şeyden önce, bitkiler ve hayvanlar gibi ben de doğanın bir parçasıyım. Doğayla ve diğer tüm canlılarla birlikte uyum içinde yaşamaya inanıyorum. Çünkü her canlının yaşama hakkı var. Bizler de tüm canlıları, hayvanları korumakla görevliyiz. Bu aynı zamanda içsel dengemiz için de önemli.

İki evladımla birlikte annelik mucizesini yaşıyorum. Onları büyütürken çok şey öğrendim ve halen de öğreniyorum. Evliyim ve eşim de benim çok önemli bir ilham ve destek kaynağımdır. Ailem, çocuklarım, yakın çevrem ile her gün kendimi daha çok geliştiriyorum, daha fazla şey öğreniyorum ve bu öğrendiklerimi başta onlar olmak üzere yararlanmak isteyen herkesle paylaşmayı seviyorum. Çünkü bilgi paylaştıkça çoğalır ve güzelleşir.

Clarita’s Way (Clarita’nın Yolu) nedir?

Clarita’s Way; ruh, beden ve zihin sağlığı dengesinin oluşturulup, geliştirilmesinde kişilere rehberlik eden bir keşif yolculuğunun adıdır. Bu yolculukta önce öz benliğinizin değerini fark eder; daha sonra bu değerli benliğe, adil ve sorumluluklu davranmanın yollarını öğrenirsiniz. Clarita’s Way’de fiziksel, ruhsal ve mental bütünlüğü içeren “İyi Yaşam Döngüsü”, “Beslenme, Sağlık, Hukuk” temaları esas alınarak hayattaki pratiklere dönüştürülür.

“Hayat varsa umut vardır” ilkesini benimsemiştir. Pes etmeyeceksin, vazgeçmeyeceksin. Vücuduna istemediği, aykırı şeyleri yapmayacaksın demektedir.

“Korona“ (COVID-19) salgınıyla birlikte 20 yıldır uyguladığım, 12 yıl önce ilk kitabını yazdığım Clarita’s Way’in ne denli doğru şeyler söylediği, ne kadar doğru bir yol olduğu daha da iyi anlaşıldı.

Önleyici olacaksın, önlemek tedavi etmekten kolaydır vurgusunu yapar. Ritüel koymak, disiplin, öz disiplin, öz saygının önemi üzerinde durur. Kendini sev ki, başkalarına da sevgini yayabilesin. Sev ve onurlandır. Bir kelebek etkisi yaratarak, dalga dalga kişiler, aileler, toplumlar, ülkeler ve bütün dünya olarak daha iyiye, daha erdemliye, etik bir hayata gidebilelim der. Hukuk ve tıp ile hukuk ve sosyoloji el ele gitmelidir. Hukukçuların erdemli bir hayat ile el ele vermesi gerektiğine işaret eder. Hayatta her konuya holistik, yani bütünsel bakılmasının gerekliliği üzerinde durur. Salgın da bize tüm bunların doğruluğunu gösterdi ve kuvvetle hatırlattı.

İyi Yaşam Döngüsü ne demektir?

İyi Yaşam Döngüsü; beslenme, sağlık, hukuk temalarını tüm hayatımızda uygulamayı odağına alır. Bunun için iyi yaşamayı ve yaşatmayı; çevremize ilham olup, var olan yeteneklerimizi en iyi şekilde kullanmayı; hem kendimiz, hem de diğerlerinin faydasına yaymayı vurgular. Söyleyenler değil, yapanlar çoğalır. Pozitif olmak, geleceğe umutla bakıp, sağlıklı kalmak da bulaşıcıdır. Bunu yaparken karışık, zor, tatsız, yorucu reçeteler yerine Clarita’s Way herkese, pratik, çok lezzetli, sağlıklı reçeteleri, ipuçları ve önerileri sunar.

Clarita kim?

Clarita ben küçükken ailemin ve arkadaşlarımın bana verdikleri, bizdeki sevgiyi işaret eden, “Clara’cığım” gibi düşünebileceğiniz isimdi. Küçücük bir kızken de seçimlerim hep doğadan, doğanın bize sunduğu nimetlerden yanaydı. Bütün çocuklar tatlı yerken, ben soğan yiyordum. Diğer çocuklar tarafından çok yadırgandığım oldu. Clarita olarak vücudumun sesini dinledim. Vücudumdan gelen bilgileri kullanıp, yoluma devam ettim.

Clarita’s Way’in hedef kitlesi kim?

Herkes. Çünkü sağlıklı ve mutlu olmak herkesin en temel hakkıdır. Ne kadar erken başlarsak o kadar iyidir ve hiçbir zaman geç değildir. Hayat kalitesine değer katmak isteyen; fiziksel, duygusal, zihinsel olarak sağlıklı, mutlu yaşamayı evrensel bir hak ve sorumluluk olarak gören tüm çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlılar Clarita’s Way’in hedef kitlesini oluşturur.

Hobileriniz nelerdir?

Hobilerim Clarita’s Way mutfağından renkli, lezzetli, yararlı yemekleri yaratmak ve paylaşmak; yoga-meditasyon yapmak; dans etmek; holistik şifa; köpeğimle beraber ormanda yürüyüş yapmak; doğayı keşfetmek; yüzmek; dünyayı görmek; öğrenmek ve yazmaktır.

İlham kaynaklarınız nelerdir?

İlham kaynaklarım; hayatın kendisi, evren ve tabiattır. Sessiz bir ortamda, nefesimle birlikte, doğayla baş başa kalmak bana ilham verir. Ailem, çocuklarım, yakın çevrem, tüm sevdiklerim yüzde yüz ilham kaynağıdır. Çünkü her insandan bir şeyler öğrenirsiniz. Tesadüf diye bir şey yoktur. Her an mucizelerle yaşıyoruz, çünkü hayatın kendisi bir mucizedir. Sen yeter ki bunu almak için açık ol. Yoga, meditasyon, Qigong ve Tai Chi’den ilham alıyorum. Hayvanlardan da çok ilham alıyorum. Antik bilgelerden günümüze kadar uzanan önemli bilgiler de benim ilham kaynağımdır. Musevi bilgileri ve kuralları, Çin Geleneksel Tıbbı gibi pek çok kadim bilgi de yine benim ilham kaynaklarımdır.

Peru’dan Türkiye’ye uzanan hayatınız size neler kattı, çocuklarınızı yetiştirirken kültürel farkların yansıması oldu mu?

Evlendikten sonra babamın ve büyük dedelerimin doğduğu Türkiye’ye taşınmam bana göre tesadüf değildi. Çünkü hayatın kendisi bir mucizedir. Köklerim beni buraya çağırdı. Tıpkı Türkiye gibi, aile bağlarının çok önemli olduğu, geniş sofralarda tüm akrabaların bir araya geldiği bir kültürde yetiştim. Çok kültürlü ve hümanist bir bakış açısını çocuklarıma aktarabilmemden dolayı mutluyum. Çocuklar yetiştiğim topraklarda da, tıpkı ülkemizde olduğu gibi, yarınlarımızı emanet edeceğimiz en kıymetlilerimiz olarak görülürler.

Yoga ve meditasyonun hayatınızdaki yeri nedir?

Yoga ve meditasyon benim ritüelimdir. Güne meditasyon ve yoga ile başlayarak o günümün sağlıklı, verimli ve dinç geçmesine destek veriyorum. Herkese de bunu öneriyorum. Meditasyon kişinin iç huzuruna ve öz varlığına ulaşmasına olanak veren manevi bir arınma tekniğidir, bilincimizi açmaya yardımcı olur. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir uygulama olan yoga da, meditasyonun da aracılığıyla zihnimizde ve ruhumuzda sükunete ulaşmayı sağlamaya yardımcıdır. Yoga ve meditasyon fiziksel, zihinsel ve ruhsal etkiyi göstererek bizi daha iyiye götürecek yolculuğumuzdur. Öncelikle biz kendimize iyi bakacağız ve koruyacağız ki, o da bizi korusun ve başkalarına yardım edecek gücü bize versin.

Bağışıklığımızı yükseltmenin yollarlı nelerdir?

Öncelikle beden, ruh ve zihin sağlığımızı koruyup, dengede tutmalıyız. Hayat bazen zorlu bir yolculuk halini alabilir. Bu yolculukta sıkıntı çektiğimiz zamanlar olabilir. İşte o anlarda gerekli güç daima içimizdedir. Bize verilen bedenimizi sevmeli ve onurlandırmalıyız. Bizim elimizdeki hediyeler hem kendimize, hem sevenlerimize en iyi şekilde kullanmak üzere verildi. Sağlıklı yaşamak, mutlu, stresten uzak, umutlu, sevgi ve saygıyla örülü, dopdolu bir hayat sürmektir. Sağlıklı yaşamak bir seçimdir ve o seçim bizim elimizdedir. Sağlıklı olmak bir zenginliktir. Sağlıklı olmak fiziksel, ruhsal ve mental bütünlüğü oluşturarak, dengede kalabilmektir. Sağlıkta ve dengede kalabilmeyi alışkanlık haline getirmeli ve ailemize, çocuklarımıza, sevdiklerimize iyi birer örnek olup, onlarla sevgiyle paylaşmayı sağlamalıyız.

Siz su içmeye ve detoks içeceklerine de çok önem veriyorsunuz. Günde kaç bardak su içiyorsunuz ve bizimle detoks tariflerinizden paylaşabilir misiniz?

Evet kesinlikle. Su, o olmadan yaşayamayacağımız, doğanın bizlere bahşetiği en büyük hediyelerinden biridir! Bizler sudan oluştuğumuz için, su hem içimize, hem dışımıza faydalıdır. Su ile enerjimizi arttırabilir, stresimizi azaltabilir, cildimizi ve tüm vücudumuzu besleyebiliriz. Özellikle yaza girmek üzere olduğumuz şu günlerde, vücuttaki kıştan kalan toksinlerden arınmak için bolca su içmeyi ve detoks içecekleri hazırlamayı öneriyorum.

Ağırlıklı olarak sudan oluşan, hem çok sağlıklı, hem de enerji verici olan salatalık suyu, özellikle bahar ve yaz aylarında çok ferahlatıcı ve güçlendiricidir.

1 litre suyun içerisine 3 salatalığı (büyük boy) dikine uzun kurdeleler şeklinde kesin ve gün boyunca için; kendinizi canlandırın!

Benim “Yeşil Su” adını verdiğim taze yeşil elma, salatalık ve birazcık maruldan oluşan tadının ne denli güzel olacağını tahmin bile edemeyeceğiniz karışımımın tarifini de vermek isterim.

Yeşil Suyun Tarifi:

Bir bardak su (aşağı yukarı)

2 büyük elma; yıkanmış ve ince dilimlenmiş

1 adet, büyüklerinden, salatalık; yıkanmış ve ortadan ikiye kesilmiş

1/ 2 bardak marul (atom, marul veya diğer yeşil yapraklı türler seçim size kalmış)

Hazırlanışı:

Bütün malzemeleri meyve sıkacağına doldurun ve sıktıktan sonra bekletmeden hemencecik için. Sağlığınıza!

Karışımın daha tatlı olmasını isterseniz, birkaç yeşil üzüm ya da 1/ 2 Kırmızı elma ilave edin.

Çok pratik yüz maskesi tarifleriniz de var… Sizden bir tarif alabilir miyiz?

Evde gerçekleştirilen yüz bakımı; son derece etkili, az masraflı ve çok eğlenceli olabilir. Bir karışım hazırlarken her zaman en taze malzemeleri kullanmanızı öneririm. Doğal malzemeler kullandığınızda, yüzünüze tam olarak ne sürdüğünüzü de bilme olanağına sahip olursunuz.

Size çok yararlı olan Avokado Maskesi tarifimi vermek isterim:

1 çeyrek orta boy bir avokado

1 / 2 çay kaşığı limon suyu

/ çay kaşığı limon suyu 1 çay kaşığı bal

1/ 2 çay kaşığı Spirulina pudrası

Avokadoyu ezerek püre haline getirin. Limon suyunu, spirulina pudrası ve bal ile iyice karıştırın. Güzelce temizlenmiş olan, tamamen gevşek haldeki yüzünüze uygulayın.

Kitaplarınız hangileridir?

Sağlıklı beslenme ve iyi yaşam üzerine “Sağlık ve Lezzet Dolu Bir Yaşam”, “Sağlıklı Yemekler, Mutlu Çocuklar” ve “Gökkuşağından Lezzetler” adlı üç kitap yayımladım. Şu anda da yeni kitabım üzerine çalışmaktayım.

“Sağlık ve Lezzet Dolu Bir Yaşam” kitabımla yeme alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirmeden sağlıklı, aktif ve keyifli bir yaşam ilkesiyle hayat kalitenizi arttırmanın yollarını anlatırken; “Sağlıklı Yemekler, Mutlu Çocuklar” kitabımla her çocuğun seveceği, sağlıklı beslenmeyi gerçek bir eğlenceye dönüştüren doğal, lezzetli, pratik tarifleri paylaştım.

“Gökkuşağından Lezzetler” kitabımda ise renkli, leziz, doğal, sağlıklı; hazırlaması ve sindirimi kolay tariflerle doğanın bize cömertçe sunduğu taze ve çeşitli renklerdeki sebze ve meyvelerle hazırlanan tarifleri okuyucularım için hazırladım.

Çocukları sağlıklı beslenmeye, sebzelere-meyvelere yönlendirmek için neler yapılabilir?

Çocukları sağlıklı beslenmeye, sebzelere-meyvelere yönlendirmek 5 maddede mümkün:

Ebeveynler çocuklarına sağlıklı beslenme konusunda örnek olmalıdır. Unutmayalım ki, çocuklarımız bizleri taklit ederler. Öncelikle biz sağlıklı besleneceğiz ki, onlar da bizi izleyip, bizim yaptığımızı uygulasınlar. Evimizde ve hayatımızın her anında sağlıklı beslenme ana ilkemiz olmalıdır. Sağlıklı yeme alışkanlığı kazandırmak için, çocukların hayal gücünü kullanın. Ispanağın faydalarını anlatırken hayal gücünü de çalıştıracak şekilde onun anlayabileceği ve zihninde canlandırabileceği ifadelere yer verin. Tabakları çocuklarımızın seveceği şekillerde, keyifli sunumlarla hazırlayabiliriz. Örneğin ıspanak küçük bir kızın saçlarına dönüştürülebilir. Salatalıktan gözler yapılabilir… Böylelikle sağlıklı bir yemek, lezzetli ve eğlenceli dokunuşlarla çocukların bayılacağı bir hale getirilebilir. Onların sağlıklı beslenme konusunda bilinç sahibi olmaları, bilinçli yetişmeleri için; hikayeler, masallar anlatın. Sevdiği hikayelerin, masalların arasında besinlerin faydalarına; hangi sebzenin, hangi meyvenin neye iyi geldiğine de yer açın. Çocuklarımızı yetiştirirken doğanın, doğallığın, sağlığın önemini eğlenceli bir şekilde anlatalım. Oyunlar, hikayeler ile onların anlayacağı ve seveceği bir dil geliştirelim. Unutmayın; Ağaç, yaşken eğilir. Çocuklarla mutfağa girelim. Çocuklarımızı küçüklükten itibaren mutfağa sokacağız ki, doğal ve dengeli beslenmenin önemini onlara eğlenceli bir şekilde aktaralım. Bu, aynı zamanda kendilerine yetebilmelerini öğrenmeleri bakımından da önemlidir. Mutfağa erken yaşta girmeleri ayrıca çocuklarımızın el becerilerinin gelişmesine, özgüvenlerinin artmasına, hayal güçlerini kullanmalarına ve sosyalleşmelerine de yardımcı oluyor.

Tabii ki burada yaş gruplarına göre gereken önlemleri almak, en ufak bir kazanın bile olmamasını sağlamak çok önemlidir. Yemeklerimizi hazırlarken çocuklarımızı da mutfağa sokalım, yaratıcılığın hazzını almalarını sağlayalım.

Çocuk beslenmesinde dengeli beslenmenin önemi nedir?

Kuşkusuz ki, her yaşın ayrı bir beslenme gereksinimi vardır. Bununla beraber alınabilecek çeşitli vitaminlerin dengeli bir ölçüde olması gerekir. Özellikle çocukların erken yaşlarda dengeli ve sağlıklı beslenmeye başlaması ve çocuklara dengeli beslenmenin öneminin anlatılması gerekir. Kemik gelişimi için temel mineralleri sunan yeterli kalsiyum; özellikle küçük yaşlarda bağışıklı sistemlerini güçlü tutmak için vitamin; bedenlerini inşa etmek, onarmak, güçlendirmek, enerji vermek, büyümelerini hızlandırmak için yeterli protein; enerji almaları, aktif, mutlu, sağlıklı olmaları için yeterli karbonhidratı sağlamalıyız.

Son olarak MAG Dergi okurlarına mesajınız nedir?

Önce kendi beden, ruh ve zihin sağlığımızı koruyup, dengede tutmalıyız ki; evlatlarımıza, tüm sevdiklerimize, topluma, dünyaya faydalı olabilelim. Kelebek etkisiyle iyilikler, güzellikler, dalga dalga artarak çoğalsın. Hayat yolculuğunda sıkıntı çektiğimiz zamanlar olabilir. İşte o anlarda gerekli gücün içimizde olduğunu bilelim. Bize verilen bedenimizi sevelim ve onu onurlandıralım. Bizim elimizdeki hediyeler hem kendimize, hem sevenlerimize en iyi şekilde kullanmak üzere verildi. Sağlıklı yaşamak; mutlu, stresten uzak, umutlu, sevgi ve saygıyla örülü, dopdolu bir hayat sürmektir. Sağlıklı yaşamak bir seçimdir ve bu seçim bizim elimizdedir. Sağlıklı olmak bir zenginlik; tam anlamıyla bir denge ve verimlilik halidir. Fiziksel, ruhsal ve mental bütünlüğü oluşturarak dengede kalabilmektir. Sağlıklı olmayı ve dengede kalabilmeyi yaşam tarzı haline getirmeli ve sevdiklerimize de iyi birer örnek olmalıyız. Onlarla tüm güzellikleri sevgiyle paylaşmalı ve bu güzellikleri hep birlikte çoğaltmalıyız.