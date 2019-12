Güçlü, Net ve Fark Yaratan Siluetler

Okuma süresi 6 dakika

Kurduğu Mybestfriends markasıyla kadınların gardıroplarına ve stillerine ilham olan Ayşegül Afacan Köksal, MAG okuyucularına özel verdiği röportajda tarzını ve tasarımlarını anlatıyor…

Önce işletme daha sonra moda tasarımı okudunuz. Bu süreç nasıl gelişti?

Moda dünyasına adım atmam kaçınılmaz bir sonuçtu sadece geç kalınmış bir adımdı. Üniversitede işletme okudum, o dönemde çevrem için moda tasarım okumak bir meslek değil, yeni bir hobi edinmek ile eş anlamlıydı. Ne için doğduğumu keşfettiğimde ve tutkuyla içine çekildiğimde pek çok adımımın çok hızlı olması gerekti. İki yıl moda tasarımı okudum ve çok güçlü eğitimler aldım. Bir şekilde kadınlara daha hızlı ve etkin ulaşmam gerekiyordu; onların fikirleri, bakış açıları, onların hikayeleri… Böylece blogger kimliğim ile onlara ulaşıp beraber bir hikaye yazmış olduk. İnanın en başından beri tek derdim kadınları giydirmek, onlar için tasarlamak ve güçlü stilleri ile kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamaktı. Markamın bu günlere gelmesi bunu aşkla yapmaya devam etmem ve tabii ki vazgeçmeyişimle oldu diye düşünüyorum.

Kendi tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Zamansız ve maskülen kesimleri çok seviyorum ama vücut tipim feminen bir detay ekliyor tarzımın dışa yansımasına. Stilim temelde aynı giysi parçalarından oluşuyor. Tulum, gömlek, jean, yüksek bel pantolonlar… Yaptığım iş ile o kadar bağlantılı ki inanın şu an tam bir kalıpçı gibi konuşuyorum. Temelde stilim aynı kalıyor ama teknik olarak formlar değişiyor. Farklı stildeki formları, kalıpları denemeyi ve ilham vermeyi çok seviyorum. İnsanlar ‘bunu ben de böyle giyebilir, kombinleyebilirim’ dediklerinde çok hoşuma gidiyor.

Mybestfriends markanızdan bahsedebilir misiniz?

Mybestfriends fark yaratmak üzere yola çıkmış bir marka; ulaştığım tüm kadınlarda, gardroplarda ve elbette benim kendimde… Her kadının gardrobunda olması gereken parçaları tasarlarken zamansız ve elegant bir stil sunuyoruz. Maskülen kesimlerin feminen detaylar ile buluştuğu, feminen kesimlerin ise maskülen detaylar ile şekillendiği bir karmamız var. Bu da daima güçlü, net ve fark yaratan siluetler elde etmemizi sağlıyor. Tasarımın kendisi en büyük tutkum ve ilham kaynağım oldu. Bu şu demek, hangi alanda olursa olsun tasarlayan her sanatçı ve ortaya koydukları tasarımları, bende hep hikayelerinin bir parçası olma hissi uyandırdı. Dolayısıyla bunu da markamın tasarımlarına yansıttığımı düşünüyorum.

Tasarımlarınızdaki ilham nereden geliyor? Tasarlarken nelere önem veriyorsunuz?

Daima gardrobun en iyi arkadaşlarını tasarlamayı hedefledim. Sadece kıyafet değil stil tasarladım. Her kadın birbirinden farklı ama hepimizin arzusu dolabın önüne geçtiğimizde birden fazla güçlü seçeneğimizin olması. Bir yandan defalarca kombinleyebileceğiniz kilit ve ikonik parçaları tasarlarken, diğer yandan trendlere öncülük eden yıldız parçalar tasarladım. Ama her daim sade, zamansız ve çabasız şıklık sunabilmeyi vadettim. Bugün ikonik parçalarımızın her sezon çoğaldığına şahit olurken, aynı zamanda hazır giyim koleksiyonumuzun da dünyada pek çok markaya ilham verdiğini görüyorum.

Bu sezon ilham kaynağım Françoise Hardy’nin yalın ve sade duruşu oldu. Ayrıca Gwyneth Paltrow’un yüzüne kış güneşinin vurduğu her kare tasarım sürecim boyunca benimleydi. Bu koleksiyonda siluetimi belirlerken 70’li yılların mimari yapılarından, yapının ve dokunun kendisinden, başta kış güneşi olmak üzere doğada doku oluşturan pek çok elementten ilham aldım. Bu sezon benim için bir farkındalık zamanıydı, etrafımdaki her şeyin enerjisini derinden hissettim.

İlgiyle takip ettiğim sanatçı Carla Cascales Alimbau, Ronan Bouroullec, fotoğrafçı Yosigo, mimari tasarımcı Costas Spathis ile doğada Pamukkale, Mısır’daki beyaz çöl ve oluşturduğu dev kum tepeleri beni bu sezon derinden etkiledi diyebilirim. Güneşin gölgelediği sert ışık renklerime ilham verirken, mimari yapılar ve çölün rüzgarla oluşan dokusu, kesimleri belirleyen ana hatlar oldu.

Sonbahar-Kış sezonunda öne çıkan parçalarınız nelerdir?

Bu sezon volan detaylı şort elbise feminen çizgisiyle çok sevildi. Çift yaka detaylı trençkot sezonun en maskülen kurtarıcısı oldu diyebiliriz. Her zaman olduğu gibi güçlü pantolon ve ceket kalıplarımız yine listenin üst sıralarında yer alıyor. Katlama detaylı pantolonumuz, vegan deri vestern ceket ve yelek detaylı blazer en hit parçalar arasında.

Sosyal medyanın gelişiminin moda algısı üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Son yıllarda teknoloji ile birlikte her şeyin inanılmaz bir hızla geliştiğine tanık oluyoruz, her şey çok çabuk gelişiyor, değişiyor ve bir o kadar çabuk da tükeniyor ve eskiyor. Öncü olabilmek için, böyle bir şey yapayım dediğinizde çok hızlı karar verip aksiyon almalısınız. Benim tüm ekibime söylediğim önemli bir söz var: “Aklınızdaki fikir her neyse şu an şu dakika yapmalısınız.” Açıkcası sosyal medya, Mybestfriends’in doğuşu, büyümesi ve ortak bir hikaye oluşturarak izleyicilerimizin gönüllerinde taht kurmamıza olanak sağlayan en büyük kaynağımızdı. Ancak sosyal medyanın moda endüstrisini bu denli etkisi altına alması geleneksel olan pek çok sistemin de sonunu hazırladı. Ayrıca tasarımların hızla kopyalanmasına, müşterinin gözünde hızla eskimesine de sebep oluyor. Tüketimin bu denli artması, elbette üretime de yansıyor ve dünyamızı nasıl etkiliyor siz düşünün. Artık pek çok marka geri dönüşüm projelerini hayata geçirme çabasında. Bazen bilim kurgu dediğimiz filmlere birkaç sene içinde ulaşacakmışız hissine kapılıyorum.

Yeni yılda Mybestfriends’de ne gibi yenilikler olacak?

Mybestfriends dünya çapında shop in shop dediğimiz lüks tüketim mallarının satıldığı konsept mağazalarda yerini aldı. Katar, Dubai ve Avusturya’da satılıyoruz. New York ve Los Angeles’ta anlaşmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Ayrıca online mağazamız ile Kanada’dan Japonya’ya aklınıza gelebilecek her noktaya hizmet vermeye başladık. Dünyaya açılıyoruz, yeni yıl bizim gibi büyüme hedefi olan ve gerçekten çok sıkı çalışan herkese uğur getirsin…

Yılbaşı stil önerilerinizi sorabilir miyiz?

Sizi bütün olarak iyi gösteren bir stile odaklanın ve en güçlü olduğunu düşündüğünüz noktada detay kullanın. Bu sezon deve tüyü ile hazırladığımız tek parça üstleri jeanlerimiz ile kombinleyip bütünsel bir görüntü yakalayın, dilerseniz de yine deve tüyünün güçlü bir detay olarak kullanıldığı ceket elbiselerimiz ile hem feminen hem de cool bir tarz yaratın. Her daim tek parça ile şıklıktan yanayım, bu sezon elbiselerimiz size tamamlanmış bir stili sunuyor, çok fazla düşünmenize kurgulamanıza gerek olmadan hazır stil sunuyor. Daima kıyafet ile beraber stil de tasarlamak ana hedefimiz olduğu için bu sezon Mybestfriends kadınları yılbaşı partilerinin de yıldızı olacak.