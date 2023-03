Funda Kurt İle Kadınlar Günü Özel Röportajı

Okuma süresi 9 dakika

Funda Kurt Healthy Beauty ile sektörde fark yaratan ve yine aynı isimle kurduğu akademisinde ise kadınların istihdam edilmesinde etkin bir rol oynayan Funda Kurt, çağdaş kadını tanımlayarak iş hayatında ve dünyada kadınların yerine değiniyor.

Kendinizden ve Funda Kurt Academy ile, bu alanda bir kariyer hedefleyen kadınlara verdiğiniz destekten bahseder misiniz?

Sağlıkçı, güzellik uzmanı ve aynı zamanda eğitmenim. Yüksek lisansımı Ankara’da sağlık kurumları işletmeciliği üzerine tamamladım. Ülkemizde güzellik sektöründe birçok eksik olduğunu gözlemledim ve bu eksiklikleri göz önünde bulundurarak sektördeki yenilik ve gelişmeleri incelemek üzere dünyanın birçok ülkesini gezip araştırmalar yaptım. Bu araştırmalar vizyonuma büyük katkı sağladı. Tespit ettiğim eksiklikleri tamamlama misyonunu üstlenerek Funda Kurt Healthy Beauty ve Academy’yi kurma kararı aldım. Farklı ülkelerde ve şehirlerde şubelerinin de açılacağı Funda Kurt Healthy Beauty ve Academy ilk olarak Ankara’da hizmete başladı. Kalıcı ve sağlıklı güzelliği taahhüt ederken Funda Kurt Academy ile, mesleğini icra etmek isteyen aday meslektaşlarımıza üst düzey eğitim vererek onları meslek sahibi yaparken öte yandan sektöre, konusuna hâkim uzmanlar yetiştirme hedefindeyiz. Hem sağlık sektörüne hem de güzellik sektörüne olan hakimiyetimle bu alanda kariyer yapmak isteyen uzman adaylarımızın nelere ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyorum. Tam da bu noktada son teknoloji cihazlarla uygulamalı eğitimler ve sürekli kendini güncelleyen sektörel yeniklere dair hem teorik hem de pratik bilgilerle uzman adaylarımızın yoluna ışık tutuyoruz. Ayrıca eğitimlerimizden başarıyla mezun olan uzman adaylarımıza Funda Kurt Healthy Beauty’de staj imkânı sağlıyoruz. Stajda başarılı olan öğrencilerimizi bünyemizde değerlendirerek iş imkânı da sağlıyoruz.

Vazgeçemediğiniz prensipleriniz nelerdir?

Her ne yaparsanız en iyisini yapmalı, altına imzanızı atmalısınız. Benim hayat düsturum budur. Bu misyondan yola çıkarak yaptığımız işte disiplinli olmak, sürekli kendini güncelleyen bir sektörde varlık gösterdiğimiz için yenilikçi olmak, insanlar size cildini ve bedenini emanet ettiği için sorumluluk sahibi olmak, hijyene önem vermek ve işimizi son derece ciddiye almak zorundayız. Tüm bu prensipler bize çok şey kazandırdı; başta, hizmetlerimizden memnun ve bize güvenen danışanlarımızı…

Kadınların iş hayatındaki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? İş hayatına yeni atılan kadınlar için tavsiyeleriniz nelerdir?

Kadının iş gücüne katılımı, ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından bir gerekliliktir. Kadının dokunuşu mucizevidir; dokunduğu her şeyi güzelleştirir ve çoğaltır. İş hayatına yeni atılan kadınlara tavsiyem; vazgeçmemeleri, kendilerini sürekli güncellemeleri, kendilerine yatırım yapmaları ve “hep daha ileri” düşüncesiyle hareket etmeleri olacaktır. Başarı tekrarların bütünüdür. Ne kadar tecrübe kazanırlarsa başarıya o kadar yaklaşırlar. Başarıyı yakaladıklarında ondan asla vazgeçemezler. Kadına başarı, başarıya da kadın çok yakışır. Kadın, bilinç düzeyini ne kadar yüksek tutar, hayatı ne kadar algılayarak ve fark ederek yaşarsa; o kadar başarılı, o kadar mutlu, sağlıklı ve güzel olur.

İş hayatına atılan kadınlar için bazı tavsiyelerim şunlar olabilir: Kendinize güvenin ve başarılı olacağınıza inanın. İnanmak başarmanın yarısıdır. Kendinize mentor bulun. Kendinizi geliştireceğiniz ve öğreneceğiniz birçok şey olacaktır. Ağınızı genişletin. İş dünyasında iyi bir ağa sahip olmak, size daha fazla fırsat sunabilir. Farklı roller ve projeler üstlenin. Kendinizi geliştirecek farklı deneyimler edinmeniz, kariyerinizi ilerletmenize yardımcı olabilir. Kariyer hedeflerinizi belirleyin ve bunlara ulaşmak için bir plan yapın. Kendinizi iyi tanıyın. Hangi becerilere sahip olduğunuzu ve nelerden zevk aldığınızı belirleyin. İş ve özel yaşam arasındaki dengeyi sağlamak için çalışın. Başarılı olmak için, hem iş hem de özel yaşamınızda mutlu olmanız önemlidir. Kendinizi sürekli geliştirin. Yeni beceriler öğrenin ve kendinizi güncel tutun. Kendinizi tanıtmak için fırsatları değerlendirin. Başarılarınızı kutlayın ve kendinize güveninizi arttırın.

Çağdaş kadını tanımlar mısınız? Çağdaş kadın hangi özelliklere sahip olmalı?

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; artık yirmi birinci yüzyıldayız ve geldiğimiz noktada Türkiye nezdinde bir değerlendirme yapacak olursak Anadolu’nun her yerinden büyük kentlerde yaşayan kadınlara kadar artık her kadın kendi gücünü keşfetti ve bunun için neler yapmaları gerektiğini gayet iyi biliyorlar. Kadın hayatın her yerinde. Çağdaş kadın, özgür düşünen ve kendini ifade edebilen, eğitimli ve kendini sürekli geliştiren, topluma duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi, kendi kararlarını alabilen ve öz güveni yüksek, adil ve açık fikirli, yaşam boyu öğrenme ilkesine inanan, kendisiyle barışık, mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeyi önemseyen, ileri görüşlü, yaratıcı ve yenilikçi özelliklere sahip olmalıdır. Toplum olarak, kadınların özgürlüğüne ve haklarına saygı göstermek, onları desteklemek ve güçlendirmek için çalışmalıyız. Bugün sürekli tercih ettiğimiz restoranların, ismini duyuran vakıfların vs. çalışan zincirine baktığımızda üreten, ekonomiye katkı sunan Anadolu kadınlarını da görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor; kadın zaten gelişime öncülük eden, gelişimin bir parçası olan önemli bir varlık. Yani bugünün Türkiye’sine baktığımızda ayrım gözetmeksizin kadınlarımızın çağdaş ülkemize gayet güzel uyum sağladığını ve hatta bu gelişimin bir parçası olduğunu görüyoruz. Kendisi okuyamayan anne, evlatlarını okutabilmek için var gücüyle emek veriyor. Bu ülke kadınları, vefakâr, fedakâr, güçlü, çağdaş kadınlardır.

Kadınlar iş hayatında ne gibi zorluklar ile karşılaşıyor? Kendi sektörünüzde yaşadığınız deneyimlerden ve gözlemlerden bahsedebilir misiniz?

Yaşanılan en önemli zorlukların başında hiç kuşkusuz cinsiyet eşitsizliği geliyor. Bu birçok sektörde kanayan yaradır; lakin güzellik sektörü bu anlamda neredeyse kadınların tekelinde diyebiliriz. Bu anlamda sektörde böylesi bir zorluk yaşamadığımız için kendimizi şanslı addedebiliriz. Sektörümüz alternatifi bol bir platform. Bu kadar alternatifin arasından başarıyla sıyrılmanız gerekir. Bu yüzden biz merkezimizde ve akademimizde en kaliteli ürünlerle, son teknoloji cihazlarla ve alanında uzman olan eğitmen bir kadroyla çalışıyoruz. Güvenilir olmak çok önemlidir; daha önce de belirttiğim gibi danışanlarınız kendilerini size emanet ediyorlar. Yapılan yanlış bir uygulama, kişinin hayatını ve sağlığını doğrudan etkiliyor. Riskli bir iş yapıyoruz. Bu yüzden ince eleyip sık dokumalı, her ince ayrıntıya vakıf olmalı ve elbette işinizin ehli olmalısınız.

İş ve sosyal hayat arasındaki dengeyi nasıl koruyorsunuz?

İş ve sosyal hayat arasındaki dengeyi korumak, herkes için farklı olabilir. Kendimize uygun bir denge bulmak için deneme yanılma yöntemini kullanarak, dengeyi korumak için düzenli olarak zaman ayırmamız gerekiyor. Denge; en önemlisidir. Zira işkolik olduğunuzda sosyal hayatınız ve aile hayatınız sekteye uğrar. Sürekli sosyal hayatın içinde olduğunuzda da bu kez işleriniz sekteye uğrar. Uzun yıllardır iş hayatının içindeyim ve bu dengeyi koruyabilmek için zaman yönetimini doğru yapmak gerektiğini çok önce keşfettim. Haftalık, aylık ve yıllık hedeflerimi belirleyip bunları takip ediyorum. Önceliklerimi belirleyip zaman çizelgesi oluşturuyorum. Enerjimi doğru zamanda doğru yere kanalize ederim. Kendime zaman ayırmayı ihmal etmiyorum. Farkındalıkla yaşadığınızda dengeyi korumanız çok daha kolay oluyor. Böylece iş ve sosyal hayatımı daha iyi bir şekilde dengeleyebiliyorum.

Çalışmanın ve üretmenin size neler kazandırdığını düşünüyorsunuz?

Çalışmak ve üretmek kişiye hayatı, yaşamayı, başarıyı ve mutluluğu kazandırır. Hatta üretmek aynı zamanda bir tedavi yöntemidir de. Üreten kişi daha sağlıklı olur. Üretmek, içinde yaşadığınız toplumda size statü kazandırır. Ben çalıştığımda ve ürettiğimde yaşadığımı, yaşadığım hayatın bir parçası olduğumu hissediyorum. Çarkın bir dişlisi gibi. Ürettiğinizde sürekli yeni ve parlak fikirleriniz oluyor ve bu fikirler sizi daha ileri taşıyor. Tek başınıza siz olarak çıktığınız yolda bir ekip olarak ilerliyor ve sonunda bütüne hizmet eden önemli bir parça oluyorsunuz. Biz bunu Funda Kurt Healthy Beauty ve Academy’de her gün deneyimliyoruz.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, dünya genelinde ne gibi bir farkındalık yaratıyor? Sizin bugün için özel bir mesajınız var mı?

Dünya genelinde, hak ettiği farkındalığı yarattığını düşünmüyorum. Zira kadınların emeğini tek bir güne sığdıramazsınız. Her yeni günün altına kadın imzasını atar, çocuklarını büyüterek, eşine destek olarak, girişimleriyle ekonomiye destek olarak, bilgi ve birikimiyle toplumsal gelişime destek olarak; bu örnekleri sayfalarca çoğaltabiliriz. Neden dünyada erkekler için bu gün yok? Çünkü gerek yok. Bence dünya kadınlar gününe de gerek yok, çünkü her gün bizim günümüz ve biz bu dünyayı dünya yapan varlıklarız. Bir düşünün kadının var olmadığı bir dünya nasıl olurdu? Aysız bir gece, güneşsiz bir gündüz gibi olurdu. Bir gün değil her gün bizim günümüz. Kadınıyla erkeğiyle bir bütün olan, ahenk içinde üreten, gelişen mutlu bir dünya.