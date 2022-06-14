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Fulya Zenginer Evren Bavul Vazgeçilmezlerini Anlattı

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Röportaj

Fulya Zenginer Evren Bavul Vazgeçilmezlerini Anlattı

yazan:
21
Okuma süresi 1 dakika

Bu yıl mayıs ayının son haftasında oğlu Milan’ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer Evren, yaz tatili planlarını ve bavul vazgeçilmezlerini MAG Okurlarına anlattı.

Bu yaz tatil planlarınız neler?

Bu yaz, bizim ilk bebekli yaz tatilimiz olacak. Bugüne kadar planları köpeklerimize göre yapıyorduk, şimdi bir de bebeğimize göre yapıyoruz. Eskiye nazaran spontane davranamayacağımızı düşünüyorum. Şu an ilk düşüncemiz, bebeğimiz henüz yeni doğmuş olacağı için kendi yazlık evlerimizde tatil yapmak; biri Ege’de, biri daha İstanbul’a yakın bir bölgede. Böylesi daha rahat olacak gibi.

Unutamadığınız tatil anısı nedir?

Konum vermeyeceğim, çünkü oranın bozulmasını istemiyorum ancak, geçen sene Türkiye’nin Maldivler’i diyebileceğimiz bir koya gittik. İnanılmaz güzeldi suyun berraklığı, temizliği, o müthiş kum… Kesinlikle orada geçirdiğimiz zamanı unutamıyorum.

Tatile dair hayalleriniz neler?

Hamileliğim boyunca yaz tatili aşerdim diyebilirim; ama gezmeli görmeli değil de, yorucu dokuz ayın üzerine daha çok şezlong ve deniz hayal ediyorum.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri?

Türkiye’de birçok favori yerim var. Bence deniz ve iklim konusunda çok şanslıyız. Kaş, Adrasan, Kabak aklıma ilk gelen yerler. Dünyada İtalya’nın Portofino’su aklıma ilk gelen yer.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz?

Koruyucu güneş kremleri (olmazsa olmazım), mini elbiseler, şapkalar.

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil partnerleriniz kimler?

Eşim Küntay. Biz tatil konusunda çok uyumluyuz; onunla gezmeyi ve tatil yapmayı çok seviyorum.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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