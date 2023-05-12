En Son Davetler
Kategoriler
binicilik opera tenis alisveris dvd motor-sporlari bulten mag-new-york kitap tiyatro digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend video konser balo saglik bakim defile trendy kapak-konusu tercihler sanat mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

Fulya Zenginer Evren Anneler Günü Özel Röportajı

blank
blank
Röportaj

Fulya Zenginer Evren Anneler Günü Özel Röportajı

yazan:
8

Güzel oyuncu ve influencer Fulya Zenginer Evren, oğlu Milan’ın ismine karar verişlerini ve anneliğe bakış açısını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Anneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik neler söylerdiniz?

Herkesin başka anlatacağı bir tecrübe bu; benim içinse hayatımın en eğlenceli, en dolu dolu dönüşümü diyebilirim.

 

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Ben sanki hiçbir değişim olmayacakmış gibi düşünüyordum ancak, tabii ki her şey değişti benim açımdan. Çok pozitif bir değişim bu; daha düzenli, daha programlı biri oldum. Hayattan ne istediğimi zaten biliyordum ben ama şimdi ekstra bir eminliğim var.

 

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?

Bilgiye çok daha kolay ulaşabilmeleri büyük bir avantaj bence.

 

Milan’ın ismine nasıl karar verdiniz? Bir hikâyesi var mı?

Küntay ve benim için özel bir şehir Milano. Oğlumuzun ismi de oradan geliyor. Bizim için ilklerin olduğu bir şehir ve Küntay da bana orada evlenme teklif etti, artı, anlamı da güzel olan bir isim.

 

Milan ile beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Onunla her şey o kadar güzel ki hangisini saysam bilmiyorum. Onunla yürümek, yüzmek, top oynamak. Onun ilk defa gördüğü şeylere şaşırmasını izleyip şaşırıyormuş gibi yapmak, her şey çok güzel ama en en güzeli de Küntay, Milan ve benim, üçümüzün birlikte olduğu anlar.

 

İlerleyen zamanlarda bir çocuk daha düşünür musunuz?

Evet ama ona da Milan’a gösterdiğimiz özveriyi gösterebilelim istiyoruz o yüzden hemen değil.

 

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt var mı?

Annem hayatta acıyla çok fazla yüz yüze gelmiş bir insandı… Ondan en çok bu konuda tavsiyeler aldım. Beni en çok etkileyen yönü her şeyi bu kadar derinlemesine yaşamasına rağmen ayakta durabilme gücüydü. Ondan aldığım en büyük öğüt, babam vefat ettikten sonra söyledikleriydi. Beni çok güçlü biri yaptı.

 

Annenizle benzer yönleriniz var mı? Sizin anneliğiniz nasıl, annenizinki nasıldı?

Annemle karakter olarak çok farklıyız, çünkü yaşantımız bambaşka oldu. Bu da hayata bakışımız, onu algılayışımızı farklı kıldı. Annelik konusunda da farklı olduğumuzu düşünüyorum ben, ona göre rahat bir ebeveynim ya da öyle olmaya çalışıyorum. Milan’a daha çok alan tanıyorum ve bireyselliğini savaş vermeden kazansın istiyorum.

 

Evde Milan ile bir gününüz nasıl geçiyor?

Setimin olmadığı bir günse tamamen ona göre programlıyorum günümü; yatışı, gezmesi, yemesi, oyunu, varsa o gün yüzme dersi… Sonra bir bakıyorum akşam olmuş.

 

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?

Bize hep annelerin kıymeti bilinmesi gerekiyor dediler ama ben de farklı bir açıdan bakarak anneliğin kıymetini bilmeliyiz diyorum. Bu güzel küçük insanların bize verdiği mutluluğun kıymetini bilmeliyiz.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Röportaj

Gigy&Co. markasının kurucusu ve kreatif direktörü Gizem Altıntaş, anneliğin kendisine kattıklarını ve çocuklarıyla geçirdiği keyifli vakitleri MAG

Röportaj

Kızı Ada ile birlikte yeni keşifler yapmayı çok sevdiğini belirten tiyatro sanatçısı Melis İşiten, anneliğin kendisinde uyandırdığı

Röportaj

1993 Best Model of Turkey ve 1994 Miss Turkey yarışmalarında ikinci olan manken ve oyuncu Didem Uzel