Fulya Zenginer Evren Anneler Günü Özel Röportajı

yazan: MAG 8

Güzel oyuncu ve influencer Fulya Zenginer Evren, oğlu Milan’ın ismine karar verişlerini ve anneliğe bakış açısını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Anneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik neler söylerdiniz?

Herkesin başka anlatacağı bir tecrübe bu; benim içinse hayatımın en eğlenceli, en dolu dolu dönüşümü diyebilirim.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Ben sanki hiçbir değişim olmayacakmış gibi düşünüyordum ancak, tabii ki her şey değişti benim açımdan. Çok pozitif bir değişim bu; daha düzenli, daha programlı biri oldum. Hayattan ne istediğimi zaten biliyordum ben ama şimdi ekstra bir eminliğim var.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?

Bilgiye çok daha kolay ulaşabilmeleri büyük bir avantaj bence.

Milan’ın ismine nasıl karar verdiniz? Bir hikâyesi var mı?

Küntay ve benim için özel bir şehir Milano. Oğlumuzun ismi de oradan geliyor. Bizim için ilklerin olduğu bir şehir ve Küntay da bana orada evlenme teklif etti, artı, anlamı da güzel olan bir isim.

Milan ile beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Onunla her şey o kadar güzel ki hangisini saysam bilmiyorum. Onunla yürümek, yüzmek, top oynamak. Onun ilk defa gördüğü şeylere şaşırmasını izleyip şaşırıyormuş gibi yapmak, her şey çok güzel ama en en güzeli de Küntay, Milan ve benim, üçümüzün birlikte olduğu anlar.

İlerleyen zamanlarda bir çocuk daha düşünür musunuz?

Evet ama ona da Milan’a gösterdiğimiz özveriyi gösterebilelim istiyoruz o yüzden hemen değil.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt var mı?

Annem hayatta acıyla çok fazla yüz yüze gelmiş bir insandı… Ondan en çok bu konuda tavsiyeler aldım. Beni en çok etkileyen yönü her şeyi bu kadar derinlemesine yaşamasına rağmen ayakta durabilme gücüydü. Ondan aldığım en büyük öğüt, babam vefat ettikten sonra söyledikleriydi. Beni çok güçlü biri yaptı.

Annenizle benzer yönleriniz var mı? Sizin anneliğiniz nasıl, annenizinki nasıldı?

Annemle karakter olarak çok farklıyız, çünkü yaşantımız bambaşka oldu. Bu da hayata bakışımız, onu algılayışımızı farklı kıldı. Annelik konusunda da farklı olduğumuzu düşünüyorum ben, ona göre rahat bir ebeveynim ya da öyle olmaya çalışıyorum. Milan’a daha çok alan tanıyorum ve bireyselliğini savaş vermeden kazansın istiyorum.

Evde Milan ile bir gününüz nasıl geçiyor?

Setimin olmadığı bir günse tamamen ona göre programlıyorum günümü; yatışı, gezmesi, yemesi, oyunu, varsa o gün yüzme dersi… Sonra bir bakıyorum akşam olmuş.

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?

Bize hep annelerin kıymeti bilinmesi gerekiyor dediler ama ben de farklı bir açıdan bakarak anneliğin kıymetini bilmeliyiz diyorum. Bu güzel küçük insanların bize verdiği mutluluğun kıymetini bilmeliyiz.