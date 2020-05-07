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Feryal Gülman ile Anneler Günü

Röportaj

Feryal Gülman ile Anneler Günü

yazan:
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Okuma süresi 2 dakika

İmrenilen bir anne-oğul ilişkisinin Mimarı Feryal Gülman, oğlunun kendisine kattıklarını MAG okurlarıyla paylaşıyor.

 

Anneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik neler söylerdiniz?

Anne olmak, sevginin tanımı ve bence çok sevmek… Öncesinde hiç bilmediğiniz, ama tattığınızda da tarifi olmayan bir sevgi.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Anne olduktan sonra hayatın anlamı değişiyor, farklı pencereler açılıyor. Artık kendiniz için değil, evladınız için düşünür, onun için adımlarınızı atar oluyorsunuz. Tabir-i caizse öncelikleriniz değişiyor, dünya onların ekseninde dönüyor.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt var mıydı?

Annemin önceliği hep sevgiydi ama çok da disiplinliydi. Örnek aldığım yönlerinden en önemlisi kitap okuma alışkanlığı oldu. Onun beni yönlendirdiği gibi, ben de oğluma aşıladım kitap sevgisini. Dilerim o da kendi çocuklarına aşılar.

Oğlunuzla beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Birlikte seyahat etmeyi çok severiz. Daha önce görmediğimiz yerleri keşfetmek en büyük hobimiz.  Aynı zamanda birlikte film izlemeyi de çok seviyoruz. Koronalı günleri bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz.  Film zevklerimiz de uyuyor. Zaten son senelerde hep ben ondan tavsiye alıyordum. Şimdi birlikte izliyoruz.

Yeni nesil gençler hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Siz oğlunuzla nasıl bir bağ kurdunuz?

Yeni nesil gençlerin akıllı ve kendilerinden emin olduklarını düşünüyorum. Esprililer, nazikler, hedefleri var ve çalışkanlar.

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?

Ben oğlumu bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmeye çalıştım, Ancak milliyetçi çizgisi ve siyasete olan ilgisi çok hoşuma gidiyor. İnsan önce ülkesini sevmeli.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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