Fatih Çekirge “Gelecek İnternet Gazeteceliğinde”
Yıllardır gazetecilikte ciddi bir yer edinmiş Fatih Çekirge ile röportaj yapma isteğimi kendisine ilettiğimde sağ
Fatih Çekirge: Çocukken, bir meslek için hiç hayal kurmadım.
F.Ç: İlk olarak dergilerde yazı yazarak başladım. 1970 yılında “Oluşum” dergisine edebiyat yazıları yazıyordum. Ben
F.Ç: “Oluşum” dergisinde şiir yazıyordum. Edebiyat içimden gelen bir şeydi. Gazeteciliğe Yeni Asır’da, 80lerin
F.Ç: Ertuğrul Özkök ile yeni bir format belirlemek istedik. Dünyadaki gazetelerde, böyle bir yorum bölümü var. Bir
F.Ç: Ben ağırlıklı olarak siyaset hakkında yazıyorum. Çünkü uzun yıllar gazetelerin Ankara temsilciliğini yaptım.
F.Ç: Evet otokontrolüm var. Haberini yaptığım kişilerin özel hayatlarına girmemeye çok dikkat ederim, şayet bir
F.Ç: Pişmanlık demeyelim de, yazdığım yazının yanlış anlaşılmasından dolayı üzüldüğüm oldu. Mesela Abdullah Gül’ün
F.Ç: İşleri çok zor. Çünkü Türkiye’de medya kamplaştı. Bendensin ya da değilsin. Yeni gazeteci, taraf olmak zorunda…
F.Ç: İşte bu benim en büyük zevkim. hurriyet.com.tr’nin başına ilk geçtiğimde günde altı yüz bin ziyaretçisi vardı,
F.Ç: Bak çocukluk hayalim yoktu ama şimdi bir idealim var. Star’ı kurduğumuz zaman tirajda rekorlar kırıyorduk. Bunu
F.Ç: Benim üç temel hobim var. Birincisi Bekir Coşkun’la ortak tutkumuz; deniz. Deniz tutkusu başkadır benim için,
F.Ç: Olmaz mı? Eylül benim ilk ve tek aşkımdır. Eylül’le ilgili idealimiz ortak, bir gün dünyanın herhangi bir
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