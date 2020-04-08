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Etel Baler’in #evdekal Günlüğü

Röportaj

Etel Baler’in #evdekal Günlüğü

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Okuma süresi 1 dakika

Cemiyetin sevilen isimlerinden Etel Baler bizlere evde kalmanın kendisine ve ailesine kazandırdıklarını anlattı.

Bir gününüz nasıl geçiyor?

Bütün günümüz evde oyun oynayarak geçiyor. Mum yapıyoruz, deneyler yapıyoruz; sessiz sinema, kart ve kutu oyunları gibi oyunlar oynuyoruz; gün nasıl bitiyor, anlamıyoruz.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?

Kitap; Seyir-Piraye. Dizi olarak; “Freud”, “Hunter” ve “Blacklist”i de izliyorum. Müzik zevkimi ise bana sormayın…

Bir kısmı 18.yy’da klasik müzikte, öbür kısmı ise 80’lerde kaldı.

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey nedir? Nereye gitmek ne yapmak istersiniz?

Berbere ve aile büyüklerini ziyarete gitmek…

Kendinizle baş başa kaldığınız bu süreç size nasıl bir katkı sağladı?

Öncelikle koşuşturmamanın güzelliğini hatırladım. Bizi esas mutsuz edenin, beklentiler olduğunu anladım. Bir şeyleri yapamadığın zaman hayatının eksik kaldığı düşüncesi yanlışmış. Çocuklarla geçirdiğim vaktimin her saniyesinden keyif aldım. Üstelik, hiç onu bunu yapmalısın denilmeden, zorunluluk olmadan. Onlara yıllardır öğretemediğim hijyeni öğretti korona ve en önemlisi tasarrufu. Tamir etmeyi öğrendiler. Almamanın hazzını tattılar. Bizim çocukluğumuzu tatma şansları oldu bence. Çocuklara verebileceğimiz en güzel şeyin kusursuz bir CV yaratmak değil, onlarla birebir geçirilen zaman ve hatıralar olduğunu hatırlattı.

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Yazar Hakkında /

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