Erkut Cansız Vega Subayevleri Alışveriş Merkezi

yazan: MAG 9

Nata Holding bünyesine 2018 yılında dahil olarak Vega Subayevleri Alışveriş Merkezi projesinde şantiye aşamasından bu yana görev alan Erkut Cansız, AVM’nin sunduğu ayrıcalıklardan bahsediyor…

Vega Subayevleri Alışveriş Merkezi; Ankara’da, havaalanı yolu üzerinde, bölgenin en çok ihtiyaç duyduğu kafe ve yaşam alanlarını karşılamak üzere açılmıştır. TSE tarafından verilen “Güvenli Hizmet Belgesi”ni ilk alan AVM’ler arasındadır.

Vega Alışveriş Merkezi, Ankara’nın en yoğun bölgelerinden olan Keçiören ilçesinde yer almakta olup, 78.000 m2 kapalı alana sahiptir. Protokol yolu üzerinde tüm ihtiyaçları karşılamayı amaçlamakta olup aylık 750.000 kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

Vega; hem özel araçla hem de toplu taşıma yöntemleriyle Ankara’nın kolayca ulaşılabilir lokasyonunda bulunmaktadır.

Modanın yıldızı Vega Subayevleri; seçkin bir mağaza karması barındırmaktadır. Çocuk giyim mağazalarından kadın ve erkek giyim markalarına her tüketici için bir seçenek bulundurmaktadır.

Eğlencenin yıldızı Vega Subayevleri; sineması, çocuk oyun alanları, yeşil alanları, kaliteli vakit geçirebileceğiniz açık ve kapalı alanlarıyla bölgenin eğlence anlayışını karşılamaya yönelik birçok alternatif barındırmaktadır.

Lezzetin yıldızı Vega Subayevleri; dünya lezzetlerini açık ve kapalı alanlardaki mağaza seçenekleriyle bir araya getirmekte olup kafe ve restoran alanlarıyla büyük zincirleri bir araya getirmektedir.