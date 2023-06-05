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Erkut Cansız Vega Subayevleri Alışveriş Merkezi

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Röportaj

Erkut Cansız Vega Subayevleri Alışveriş Merkezi

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Nata Holding bünyesine 2018 yılında dahil olarak Vega Subayevleri Alışveriş Merkezi projesinde şantiye aşamasından bu yana görev alan Erkut Cansız, AVM’nin sunduğu ayrıcalıklardan bahsediyor…

Vega Subayevleri Alışveriş Merkezi; Ankara’da, havaalanı yolu üzerinde, bölgenin en çok ihtiyaç duyduğu kafe ve yaşam alanlarını karşılamak üzere açılmıştır. TSE tarafından verilen “Güvenli Hizmet Belgesi”ni ilk alan AVM’ler arasındadır.

Vega Alışveriş Merkezi, Ankara’nın en yoğun bölgelerinden olan Keçiören ilçesinde yer almakta olup, 78.000 m2 kapalı alana sahiptir. Protokol yolu üzerinde tüm ihtiyaçları karşılamayı amaçlamakta olup aylık 750.000 kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

Vega; hem özel araçla hem de toplu taşıma yöntemleriyle Ankara’nın kolayca ulaşılabilir lokasyonunda bulunmaktadır.

Modanın yıldızı Vega Subayevleri; seçkin bir mağaza karması barındırmaktadır. Çocuk giyim mağazalarından kadın ve erkek giyim markalarına her tüketici için bir seçenek bulundurmaktadır.

Eğlencenin yıldızı Vega Subayevleri; sineması, çocuk oyun alanları, yeşil alanları, kaliteli vakit geçirebileceğiniz açık ve kapalı alanlarıyla bölgenin eğlence anlayışını karşılamaya yönelik birçok alternatif barındırmaktadır.

Lezzetin yıldızı Vega Subayevleri; dünya lezzetlerini açık ve kapalı alanlardaki mağaza seçenekleriyle bir araya getirmekte olup kafe ve restoran alanlarıyla büyük zincirleri bir araya getirmektedir.

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2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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