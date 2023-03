Emel Uslu Atik; 8 Mart Özel Röportajı

Okuma süresi 5 dakika

Emel Uslu Atik; yirmi üç yıldır, özellikle kadın ve çocuklarla ilgili yaptığı sivil toplum çalışmalarıyla biliniyor, iş kadını kimliği ile oteller yönetiyor, yurt içinde ve yurt dışında yaptığı projelerle de mimari kimliği ile kendinden sıkça söz ettiriyor.Tüm bunların yanı sıra, iş dünyasının kanaat önderlerinden birisi olarak ona saygı duyan çok olsa da özellikle Doğu’daki birçok kadın onu “mucize” ve çocuklar da “Emel Abla”sı olarak görüyor. Bunların yanı sıra başarılı iş yaşamı sayesinde “rol model iş kadını” olarak kendinden sıkça söz ettiren Atik, kurucu başkanı olduğu EUAVAKFI çalışmalarıyla, kadın ve çocuklarla ilgili projeleriyle, sivil toplum sevdalısı, anne ve eş olarak hep gündemde kalmayı başarıyor.

İş dünyasının yanı sıra sivil toplum ile ilgili kuvvetli bağlarınız var. İş ve sivil toplum çalışmalarınızda vazgeçemediğiniz prensipleriniz var mı?

Zaman zaman; mesleğimin kendime ne kadar yakıştığını ve yaptığım işin karakterimle ne kadar örtüştüğünü düşünerek gülümserim kendi kendime. Sonuçta, dünyaya ne kadar şanslı gelmişim derim. Doğayı, insanları ve yaratıcılığı sevdiğimi her fırsatta dile getiririm. İşte tam da bu sevginin; işim ile sivil toplumculuğu bir arada tuttuğunu söyleyebilirim. Yaptığım her işte sonucu topluma ya da bir gruba (insan, hayvan, doğa fark etmeden) fayda sağlayacak bir netice ile sonuçlandırmak hayat prensibim haline geldi sanırım. Akabinde düzen, sistemli çalışma, zaman yönetimi ve verilen emeğin değerini bilmek ve bildirmek en önemli prensiplerdir benim için.

Kadınların toplumda daha etkin ve aktif olabilmesi, ekonomik ve sosyal yaşama katılabilmeleri konusundaki çalışmalarınızda nihai hedefiniz nedir?

Öncelikli hedef, kadınlarımızın kendilerini özgür ifade edebilecekleri ortamlar yaratmak, ekonomik özgürlüklerini kazandırmak. Ekonomik özgürlük, bireyin istediği gibi çalışması, üretmesi ve yatırım yapması olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik anlamda özgür olan birey, kadın olsun erkek olsun, sosyal yaşama daha kolay adapte olur. Ekonomik özgürlüğünü kazanmış ve sosyal anlamda kendini topluma kabul ettirmiş kadın, mutlu kadındır; mutlu kadın, mutlu çocuk, mutlu aile, mutlu toplum demektir.

Sivil toplum ile ilgili yaptığınız çalışmalar neticesinde sizi destekleyen ve tanıyan büyük bir kitle oluştu. Bu size motive ediyor mu?

Böyle bir topluluğun ve kitlenin oluşumu mutlulukla beraber büyük de bir sorumluluk getiriyor. Toplumda örnek olmak, her konuda rol model olmaktır. Ben hep şunu söylerim; göz önünde olan kişilerin normal yaşamdaki kişilere oranla sorumlulukları daha fazladır, çünkü yaptıkları her iş ve attıkları her adım, topluma örnek teşkil edecektir. Ben bu konuda hiçbir sorun yaşamıyorum, çünkü ben kalpten konuşan bir insanım ve karşıdaki kişiye, kalbinden konuşmuyorsa çok zaman harcamam; iletişimi bitirir ya da en aza indiririm. En büyük rehberim kalbim ve vicdanım.

Vakıf çalışmaları, projeler, Türkiye’nin her kesiminden insanlar ile bir araya gelerek onlara dokunmak ve nihayetinde sevilen ve saygı duyulan bir Emel Abla… Bu motivasyon sizi iş ve sosyal hayatınızda nerelere götürecek?

EUAVakfı’nın mayasında iyilik var. Ana amaç, iyilikte buluşmak!

Güzel ülkemizin coğrafyasının farklı renklere sahip olması; benim bu coğrafyaya çok iyi hâkim olmamdan kaynaklı iller arasında bir köprü olma sorumluluğunu getirdi. Bu sorumluluk aslında beni duygusal anlamda da motive edip mutlu ediyor. Ben bu duygularla besleniyorum. Bakalım bu sorumluluk bizi nereye götürecek… Yüreğimizin götürdüğü yere gideceğiz; toplum için, güzel ülkem için çalışmaya, üretmeye devam…

İş dünyasında öne çıkan iş kadını kimliği, sivil toplumda “Emel Abla” ve evde “anne” olarak iş ve sosyal yaşamda dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?

Zamanı sevgi dolu ve planlı yönetmek, beraberinde başarıyı getiriyor. Görüldüğü üzere başarı bir sır değil! Bu özverilerin yanı sıra disiplin, sadakat, mutlu ekip çalışması, koordinasyon; hem aile yaşamında, hem iş yaşamında başarıyı getiren diğer önemli unsurlardır. Diğer yandan günümüz liderler dünyasında; sezgi, duygu ve yaratıcılık çok önemli. Sanırım bende bu üçü de mevcut. Ben hep olduğum gibiyimdir, çizgimi hiç bozmadım. Rol model olarak, birleştirici ve toparlayıcı olmaya çalışıyorum.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, dünya genelinde ne gibi bir farkındalık yaratıyor? Sizin bugün için özel bir mesajınız var mı?

8 Mart benim için bir anma günüdür. Kutlama günü asla değil! Ayrıca ben emekçi olmayan kadın tanımadım. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarına dikkat çekildiği bir anma günüdür. 8 Mart 1857’de New York’taki büyük direnişte hayatını kaybeden yüz yirmi dokuz kadın ve tüm dünyada bu uğurda canını feda eden tüm kadınlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.