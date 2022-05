Dr. Kamer Koldaş: Sıkı Durun, İnceltiyoruz

Okuma süresi 3 dakika

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte daha fit ve sağlıklı görünme isteğinin arttığını belirten Uzm. Dr. Kamer Koldaş, yeni nesil yağ yakma ve kas şekillendirme yöntemleri ile istenilen vücuda kavuşmanın kolaylığını MAG Okurlarına anlatıyor…

Modern yaşamla birlikte hayatlarımız kolaylaştı, rahatlık ve hareketsizlik arttı. Hazır gıdalar hayatımıza girdi. Üstüne bir de pandemi yaşamları alt üst etti. Özellikle pandemi dönemindeki hareketsizlik ve enerji harcamadaki azalma, beraberinde kilo kontrol sıkıntılarını, bölgesel yağlanma sorunlarını karşımıza çıkardı. Artık kendini önemseyen tüm bireyler özellikle, yaklaşan yaz mevsimi nedeniyle daha fit ve sağlıklı görünmek için her yöntemi deniyorlar. Kimi, spor salonuna yazılıyor; kimi, diyetlerle kilo vermeye çalışıyor; kimi, cerrahiden destek alıyor. Her ne yönteme başvurulursa başvurulsun bölgesel fazlalıklardan kurtulmak, özellikle bazı sorunlu bölgelerde her zaman sıkıntılı olmuştur.

Peki, bu zor ve sıkıntılı durumla nasıl mücadele edeceğiz? Bir çözümü var mı?

Gelişen teknoloji ile beraber artık bölgesel fazlalıklar, mücadelesi zor bir konu olmaktan çıktı. Yeni nesil yağ yakma ve kas şekillendirme yöntemleri ile daha fit ve sağlıklı görünüme sahip olabilmek mümkün. Bu teknoloji, kasları uyarmak ve ilgili vücut metabolizmasını hareketlendirmek için kullanılan bir teknoloji. Yüksek yoğunluklu elektromanyetik enerji ile, uygulama yapılan bölgedeki kasların kasılmasını sağlayarak etki eden kas şekillendirme tedavi yönteminin en önemli özelliklerinden biri de egzersizle bile elde edilemeyecek sonuçlar sağlaması. Örneğin; otuz dakika gibi bir uygulama ile karın kaslarında yirmi binden fazla mekik hareketi yapmışçasına ya da kalça bölgesinde yirmi bin squat hareketi yapmışçasına etki göstermesi.

Sistem, uygulama yapılan bölgedeki kasları stimüle ederek hem kas dokusunu artırıyor hem de yağ hücrelerinin parçalanmasını sağlıyor. Bu teknolojinin en büyük artılarından biri, yağ hücrelerini eritirken aynı zamanda sıkılaşma da sağlaması. Bu, çoğu kadının en büyük sıkıntısı olan selülitle mücadelede de alet çantamızdaki önemli uygulamalardan biri.

Seans sayıları ve süresi nedir? Sonrasında iyileşme süreci nasıl devam eder?

İşlem sadece bir bölge için otuz dakika sürer ve kişinin ihtiyacına göre on ila on iki seanslık tedavi protokolü uygulanır. Yeni nesil kas şekillendirme tedavi yöntemi kişinin, sosyal yaşamından uzaklaştırmadan daha sıkı ve daha biçimli hatlara kavuşmasını sağlar. Tedavinin hemen ardından günlük yaşama dönüş sağlanabilir.

Hangi bölgelere uygulanabilir? Tedaviden kimler faydalanabilir?

On sekiz yaş üstü kadın veya erkek, herkese uygulanabilir. Karın zorlu bir bölgedir. Karın kaslarını biçimlendirmek, düz bir karın bölgesine sahip olmak isteyen herkes faydalanabilir. Daha kalkık, daha yuvarlak hatlı ve sıkı kalçalara sahip olmak isteyen kişiler için uygundur. Kol kaslarını güçlendirerek bu bölgedeki sarkmayı gidermek, daha çekici, daha biçimli kollara sahip olmak isteyen herkes bu tedaviden faydalanabilir. Bacaklar da forma sokulması zor olan bölgelerdendir. Daha biçimli sıkı bacaklar isteyenler için de ideal bir tedavi yöntemidir diyebiliriz.

Uygulama devamlılığında nelere dikkat edilmeli?

Koruma ve devamlılığı sağlamak tamamen kişinin özenine ve genetiğine bağlıdır. Eğer kişi beslenmesine, hareketine, suyuna gereken özeni göstermezse yapılan işlem ne olursa olsun, cerrahi dahi olsa tekrar kalınlaşma eğilimi olabilir. Kişinin ihtiyacına göre belirli aralıklarla destek tedaviler yapılabilir.