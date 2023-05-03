Doç. Dr. Burcu Kısa Kadın Hastalıklarında Lazer Uygulamaları

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Burcu Kısa, jinekolojide de kullanılmaya başlanan lazer uygulamalarının hangi hastalıklarını tedavisinde uygulanabildiğini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Lazer ile tedavi edilebilen kadın hastalıkları nelerdir?

Günümüzde tıbbın pek çok alanında kullandığımız lazer cihazını artık jinekolojide de kullanmaktayız. Lazer, etkisini; lazer yapılan alanda kolajen yapımını ve damarlanmayı artırarak gösterir. Kadın hastalıklarında da aynı etkiden faydalanarak;

• İdrar kaçırma,

• Vajinal sıkılaştırma,

• Menopoza bağlı vajinal kuruluk,

• Genital bölge renk açma,

• Siğil yakma,

• Vajinal gençleştirme,

• Cinsel hazzı artırmak,

• Tekrarlayan vajinal enfeksiyonları tedavi etmek,

• Doğum sonrası karında aşırı gerilmeyle oluşan stria denilen çatlakları da lazer ile tedavi etmek mümkün.

Lazer ile yapılan genital işlemlerin cerrahi tedavilere göre avantajları nelerdir?

Anestezi gerektirmemesi, işlem sonrası hastanın hızlıca tekrar işine dönebilmesi ve cerrahi tedavilere göre daha kolay ve pratik oluşu; lazer ile tedavinin en önemli avantajlarıdır.

Lazer tedavisi öncesi neler yapılmalıdır?

Genital bölgeye lazer yaptıracak olan hastalar öncelikle genital muayene yaptırmalıdır. Vajinal enfeksiyon varsa tedavi edilmeli, smear (rahim ağzı kanser) testi mutlaka yapılmalıdır. Lazer işlemi ağrısız olmakla birlikte, hasta konforu açısından işlemden on beş dakika önceden lokal anestezi uygulamaktayız. Gebelere lazer tedavisi uygulanmaz, emziren hastalara üç ila altıncı aylardan itibaren lazer işlemi uygulanabilir.

Genital bölgede renk açma nasıl yapılır?

Dış genital bölgede renk değişikliği gebelik ve ergenlik gibi hormonal nedenlerle artabilmekte, daha koyu renkli bir hâl alabilmektedir. Ayrıca mayo ve bikini ile uzun saatler güneşlenmek de renkte kararmalara sebep olmaktadır. Cilt renginin değişmesiyle pek çok kadın öz güven sorunu yaşayabilmektedir. Lazer uygulamaları ile deri altı renk pigmentleri parçalanıyor ve koyulaşmaya neden olan melanin pigmenti yok edilerek cildin beyazlamasında hastaya kalıcı bir çözüm sunmuş oluyoruz. Ortalama iki ya da üç seans lazer tedavisi etkin beyazlık sağlamakta yeterli oluyor.

İdrar kaçırmada lazer nasıl uygulanır?

Çoğunlukla kırk yaş üstü kadınlarda zor doğumlar, menopozda östrojen hormonunun azalması, kaslarda zayıflama, aşırı kilo, şeker hastalığı ve sigara kullanımı gibi nedenlerle idrar kaçırma görmekteyiz. Lazer tedavisi ile dokularda kolajen üretimi ve damarlanmayı artırarak idrar kaçırmayı ameliyatsız önlemekteyiz. Her seans ortalama on beş dakika sürmekte, hastanın ihtiyacına göre iki veya üç seansta idrar kaçırma problemi çözülmektedir.

Lazer ile vajinal daraltma ve gençleştirme kimlere uygulanır, etkisi ne zaman hissedilir?

Yaş ile beraber veya zor doğumlar nedeniyle vajinada genişliği olan, bu nedenlerle cinsel isteksizliği bulunan hastalarda uygulanır. Ayrıca bu hastalar vajinadan ses gelmesi şikayetiyle başvurabilirler. Hastanın şikayetine göre bir ay ara ile iki ya da üç seans uygulanabilir, lazer işleminin etkisiyle oluşan daralma ortalama üç hafta sonra hissedilir.

Menopozda oluşan vajinal kuruluk, lazer ile tedavi edilebilir mi?

Özellikle menopoz sonrası dönemde oluşan östrojen azalmasına bağlı vajinal kuruluk; hastalarda yanma ve ilişki sırasında ağrıya sebep olmaktadır. Lazer kan dolaşımını artırıp vajinanın nemlenmesine yarar.

Özetle genital bölgeye yapılan lazer uygulamaları; ağrısız, acısız, ameliyatsız, yüz güldürücü sonuçlar doğurmaktadır. Lazer uygulamaları genital bölgede hem fonksiyonel hem estetik açıdan fayda sağlayarak kadınların öz güvenini artırır, ruhsal ve fiziksel açıdan iyi hissetmelerini sağlar.