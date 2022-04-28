Daha Genç Görünmenin Kolay Yolu: Gaye Güzel

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GETAT Uzmanı Dr. Gaye Güzel; kliniklerinde de uyguladıkları, cildi gençleştiren mezoterapi tedavisi hakkında en çok merak edilenleri MAG Okurları için yanıtlıyor…

Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1998 yılında mezun oldum. Mezun olduğum ilk yıllardan itibaren GETAT (geleneksel ve tamamlayıcı tıp) uygulamaları ve kozmetolojiye ilgim vardı. Daha sonraki süreçte Sağlık Bakanlığının açmış olduğu eğitimlere katıldım. Alanımla ilgili kongre ve toplantılara da katılmaya devam ederek yeni gelişmeleri takip ediyorum. Bunun yanında, Roma’da medikal estetik alanında master yapıyorum.

Kliniğinizde hangi tedavileri uyguluyorsunuz?

Kliniğimizde GETAT uygulamaları olan mezoterapi, ozon, akupunktur ve kupa uygulamaları yapılıyor.

Mezoterapi nedir?

Cildin orta tabakasına küçük enjeksiyonlarla aminoasit, mineral, enzim ve vitaminlerin bazen tek başına bazen de birbirleri ile karıştırılarak enjekte edilmesi işlemine mezoterapi denilmektedir. İlk olarak Pistor tarafından ağrı tedavisinde kullanılmış, daha sonra medikal estetik alanında da kullanılmaya başlanmıştır.

Mezoterapi hangi amaçla kullanılır, faydaları nelerdir?

Mezoterapi, uygulama yerine göre birçok farklı şekilde fayda sağlayan bir tedavi yöntemidir. Uygulandığı bölgelerde çatlak, kırışıklık, güneş lekesi, cilt lekesi, cilt sorunları, bölgesel yağlanma, selülit gibi birçok problemi çözümleyerek ortadan kaldırılabilmelerini sağlıyor. Özellikle saç dökülmesi problemi yaşayanlarda saçları güçlendirmek ve dökülmesini önlemek amacıyla başvurulan bir tedavi yöntemidir.

Mezoterapi en çok yüzde gençleşme için, antiaging amaçlı kullanılır. Hyalüronik asit ve vitaminden zengin olan kokteyllere gençlik aşısı adı da verilmektedir. Belli bir yaştan itibaren ciltte kolajen ve elastin yapımı azalır ve deri incelir. Zaman içinde deride sarkma ve istenmeyen çizgiler oluşur. Erken yaşta başlanan mezoterapilerle bu sorunun önüne geçilebilir. Önemli olan, danışana göre ürün seçip seans sayısını tamamlamak.

Cilde nem ve parlaklık vermek, kolajen yapımını uyarmak, çizgileri ve kırışıklıkları tedavi etmek mezoterapinin belli başlı kullanım alanları. Bunun yanında yağ eritmek amacıyla yapılan lipolizi, en çok gıdı ve yüz inceltmede kullanıyoruz. Ayrıca güneşte oluşan lekeler, çatlak tedavisi ve akne, sivilce izlerini de unutmamak lazım.

Baharın gelmesiyle ortaya çıkan alerjiler birçok kişinin hayatını kabusa çevirebiliyor. Alerjileri kontrol altına almada ne tür tedaviler uyguluyorsunuz?

Alerjilerin ortaya çıkmasını engellemek için, böyle bir yatkınlığı olan danışanlarımızdan birtakım testler isteriz. Test sonuncunu değerlendirdikten sonra medikal tedavisi gerekiyorsa ilgili uzmana yönlendirmekle birlikte kliniğimizde major ve minör ozon tedavileri uygularız. Bazen akupunktur ile de kombine ederiz.

Ozon tedavisi nedir? Faydalarından bahseder misiniz?

Ozon, bilinen en güçlü antioksidan maddedir. İnsan vücudunu oksidatif strese karşı korur. Kişiye özel doz ayarlaması yapılan ozona özgü cam ve silikon özelliği olan setlerin kullanıldığı ve en az on seans alınması gereken bir tedavi yöntemidir.

Hücre hafızası oluşması için bu on seans gereklidir. Ozon sayesinde en uç noktalara, vücudunuzda oksijenlenme sağlanmakta, kişi kendini daha zinde ve sağlıklı hissedebilmektedir. Başlıca; kronik inflamasyon, yorgunluk, fibromiyalji, Covid sonrası semptomlarının azaltılması; bağışıklık sistemini güçlendirmede iyi bir virüs, bakteri ve mantar öldürücü; migren, ülseratif kolit, KOAH; kronik inflamasyonla seyreden hastalıklar, otoimmün hastalıklar, koroner arter hastalığı, periferik damar tıkanıklığı, alerji, akne, diyabette hgA1c düşürmede, kan şekerini regüle etmede, kan lipitlerini ve kolesterolü düşürmede, doku oksijenlenmesini artırarak dolaşım sistemini düzenlemede kullanılır. Kan sulandırıcı, pıhtı giderici, metabolizma hızlandırıcı ve hormon düzenleyici etkisi vardır. Antiaging etkilidir ve zihinsel ve fiziksel performansı arttırır.