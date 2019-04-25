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Çok Çalışmanın Getirdiği Başarı

Röportaj

Çok Çalışmanın Getirdiği Başarı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Henüz 9 yaşında olan başarılı Jimnastikçi Dila Yılmaz ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel jimnastik yolculuğunu ve gelecek hayallerini konuştuk.

Dila seni tanıyabilir miyiz?

Merhaba 9 yaşındayım, Nesibe Aydın İlkokulunda 3. sınıfta okuyorum. Ritmik jimnastik dalında 3 yıldır lisanslı sporcuyum.

Ritmik jimnastiğe nasıl başladın?

4 yaşında Nesibe Aydın Sanat Akademisi’nde baleye başladım. 1 yıl sonra vücudum uygun olduğu için ritmik jimnastiğe yönlendirdiler.

Jimnastiğe haftada ne kadar zaman ayırıyorsun ve okulla birlikte yürütmek zor oluyor mu?

Haftada 5 gün antrenmanım var. Hafta içi öğretmenlerim ödevlerimi okulda serbest zamanlarımda yapmama izin veriyor, çok çalışıyorum ama çok mutluyum. Okulumu, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı ve antrenörlerimi çok seviyorum.

Jimnastik yapmaya başladıktan sonra hayatında neler değişti?

Vaktimi iyi kullanmayı öğrendim, daha disiplinli oldum ve kendime güvenim arttı. Sağlıklı beslenmeyi öğrendim. Esnek olduğum için yaşıtlarımın yapamadığı hareketleri yapabilmek çok hoşuma gidiyor.

İlerideki hayallerin nedir?

Derslerimde başarılı bir öğrenci olmak, okulumu Türkiye’de, ülkemizi de ritmik jimnastik dalında dünyada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hislerini öğrenebilir miyiz?

Atatürk’ün bu günü, bize bayram olarak hediye ettiği için çok mutluyum. O bize inandı. Bence biz çocuklar el ele verirsek her şeyi başarabiliriz.

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Yazar Hakkında /

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