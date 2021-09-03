Cennete Açılan Kapı Göcek Rentals

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Doğal güzellikleriyle insanları büyüleyen Göcek’te en üst kalitede tatil yapma ya da hayat kurmak isteyenlere geniş portföyüyle hizmet veren Göcek Rentals’ın kurucusu Alper Dalbayrak, müşterilerine sundukları ayrıcalıklı hizmetlerden bahsediyor.

Göcek Rentals’ı bize biraz anlatabilir misiniz?

Göcek Rentals’ı anlatmak için önce Göcek Ventures’dan bahsetmek gerekir. Global bir hukuk firmasında yirmi yılı bulan kurumsal kariyerimi, girişimcilik hayalimi hayata geçirebilmek ve tutku ile sevdiğim Göcek’i daha çok yaşayabilmek için yaklaşık beş yıl önce radikal bir karar alarak sonlandırdıktan sonra Göcek Ventures’ı kurdum. Göcek Ventures, başta gayrimenkul olmak üzere tarım, turizm ve eğlence gibi çeşitli iş kollarında yatırım yapan ana kuruluşumuzdur. Göcek Rentals ise Göcek’teki tatil tecrübesini en üst kalitede yaşamak isteyen misafirlerimize bu tecrübeyi sunduğumuz firmamızdır. Havaalanı kapısından başlayıp, Göcek’te konakladıkları özel tasarımlı villalarımız ve koyların tadını çıkarttıkları teknelerimiz ile misafirlerimize Göcek tecrübelerinin her anında hizmet vermekteyiz. Firmamızın sosyal medya kısmına Göcek Experience adını vermemizin sebebi de budur.

Misafirlerimizin tercihine göre ister Göcek içinde, isterse Göcek’e yakın mesafelerde daha sessiz lokasyonlarda ve doğa içinde dairelerimiz ve villalarımız da mevcuttur. Tatillerini kendilerine en uygun şekilde geçirebilmeleri için henüz planlama aşamasında misafirlerimizin ihtiyaçlarını dikkatli bir şekilde analiz edip, anlamaya önem gösteriyoruz. Özellikle bebekli ya da evcil hayvanlarıyla seyahat eden veya Göcek’te bulunduğu sürede evden çalışma modeli ile işine devam edecek misafirlerimiz için bu tür hususlar özellikle önem taşımaktadır.

Tatillerinin en güzel şekilde geçirmeleri için misafirlerimizin, hijyen konusunda problem yaşamamaları bizim için çok önemlidir. Bu nedenle bütün kiralık villarımız misafirlerimiz gelmeden önce dezenfekte edilmektedir. İstenildiği takdirde, misafirlerimiz için market alışverişi yapılarak evlerine yerleştirilmekte, böylece misafirlerimizin gelir gelmez tatillerine başlamaları mümkün olmaktadır. Ayrıca misafirlerimizi için çocuk bakım ve yemek servisi hizmetimiz de bulunmaktadır.

Tekne ile koylarda geçirilen zaman Göcek tatillerin olmazsa olmazları arasındadır. Bizde Göcek Rentals olarak yelkenli, motoryat ve gulet kiralama seçenekleri ile müşterilerimize en güzel koy tecrübelerini yaşatmaya çalışıyoruz.

Tatil yapmak isteyenlerin yanı sıra Göcek’i seven ve burada kalıcı bir hayat kurmak isteyen ya da yatırım yapmak isteyen misafirlerimize Göcek Ventures’ın yatırım portföyü ile hizmet veriyoruz.

Hem ulaşım kolaylıkları, hem Göcek’te bulunan okulların kalitesi, hem çocuklara sunulan aktivitelerdeki çeşitlilik hem de donanımlı ve üst kalitedeki özel hastaneler nedeni ile Göcekteki araziler hızla değer kazanmaktadır. Göcek Ventures’ın yatırım portföyünde ise hayat kurmak isteyenler için Göcek ve çevresinde son derece kıymetli araziler bulunmaktadır.

Müşterilerinize sunduğunuz kiralık villa, stüdyo daire ve tekne alternatifleriniz ile fiyat aralığınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Göcek’te kiralık villa,daire ve teknelerin fiyatları, özelliklerine ve kiralamanın dönemine göre değişiklik göstermektedir. Portföyümüzün genişliği nedeni ile çok sayıda alternatiflerimiz mecuttur. Erken iletişim, müşterilerimiz için hem vilların müsaitliklerini ayarlamamız, hem de erken rezervasyon indirimden yararlanmaları için büyük önem taşımaktadır.

Normalleşmenin başlaması ile yerli turistlerin tatil seçeneği olan kiralık villa ve tekne tatilinin sağladığı avantajlar neler?

Pandeminin etkisi ile kiralık villarlarda tatil yapmayı hem yerli turistler, hem de yabancı turistler daha fazla tercih etmeye başladılar. İnsanlar ile temas halinde olmadığınız, yemek ve temizlik konularında kişisel tercihleriniz ile ilerleyebildiğiniz villalarda, çok daha güvenli ve hijyenik koşullarda tatil yapmanız mümkün olmaktadır. Ayrıca evden çalışma modelinin yaygınlaşması ile birçok misafirimizin Göcek’ten çalışma konseptini de tercih ettiğini görüyoruz. Bu tür misafirlerimize hızlı ve kesintisiz internet bağlantısı, evlerine ofis gereçleri kurulması gibi konularda da destek sunabiliyoruz.

Villalarımızın kaptanlı ya da kaptansız tekne seçeneklerimiz ile Göcek çevresindeki harika koyların tadını çıkartabilirken, daha geniş kapsamlı mavi tur seçenekleri ile de müşterilerimize uzun soluklu tekne tecrübeleri yaşatabiliyoruz.

Kısacası buradaki en önemli konu müşterimizin ne istediklerini netleştirmesidir. İsterlerse helikopterle Göcek’e gelip orman içinde gözden uzak harika bir villada tatil yapabilir, özel şoförlü lüks araçlarımızla karşılanıp Göcek merkezine ve eğlence mekanlarına yakın bir evde Göcek’in tadını çıkartabilirler, isterlerse de teknelerimiz ile en güzel koyda tatillerini geçirebilirler. Biz bütün çözümleri sağlayacak ekibe, donanıma ve yetkinliğe sahibiz.

Villa kiralarken nelere dikkat edilmeli?

Bu soruyu tatilinizi planlarken “Nelere dikkat etmeli?” diye genişletmek daha doğru olur. Villa kiralarken, öncelikle hizmet kalitesine güvenebileceğiniz köklü bir firmayı tercih etmeniz çok önemlidir. Göcek Rentals, bu noktada portföyünün kalitesi, kurumsal yapısı ve müşteri memnuniyeti ile farkını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda tatildeki istek ve ihtiyaçlarınızı kesinleştirmek, kaç kişi konaklayacağınızı belirlemekte villa seçimi konusunda önemlidir. Göcek Rentals olarak portföyümüzde, bütün istek ve ihtiyaçlara cevap verecek villa seçenekleri mevcuttur.

Müşterileriniz size nereden ulaşabilirler?

Bize www.gocekrentals.com websitemizden ulaşbilirler. Burada portföyümüzde bulunan seçenekler ile ilgili detaylı bilgiler ve fotoğraflar bulabilirler. Ayrıca info@gocekrentals.com adresimizden de bizimle iletişime geçebilirler.