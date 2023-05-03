Canan Yakın ColdwellBanker Art Beytepe

yazan: MAG 6

ColdwellBanker Art Beytepe Ofisi’nde uzman ekibiyle birlikte hizmet veren Canan Yakın, gayrimenkulde profesyonel bir ofis ve broker ile çalışmanın getirilerini açıklayarak sektör dinamiklerini ele alıyor.

Broker kime denir? Sorumlulukları nelerdir?

Broker’ın uzmanlık alanına göre mesleki sorumlulukları farklılık gösterir. Biz ofis olarak gayrimenkul, arsa vb. mülklerin değerleme, satış ve tanıtım çalışmaları konusunda hizmet vermekteyiz.

Sorumlulukları; satıcı ve alıcı arasındaki ilişkileri yürütmek, mülkün gerçek değerini belirleyerek, doğru satış stratejileri belirlemek, müşteri yatırım portföyünü yönetmek, alıcı ve satıcının tüm haklarını gözeterek her iki tarafın da avantajlı işlem gerçekleştirmesini sağlamak. Tabii ki tüm bu çalışmaları yönetirken müşteri mahremiyetine sadık kalmak da atlanmaması gereken çok önemli bir konu.

Profesyonel ve kurumsal bir gayrimenkul ofisi ya da broker ile çalışmanın avantajları nelerdir?

Bu alanda birçok ön yargının aksine, profesyonel ve kurumsal bir gayrimenkul ofisi ve broker’ı ile çalışmak, satarken de satın alırken de danışanların bütçesinden ve zamanından tasarruf etmelerini sağlar. Konut piyasasını en iyi o bölgeye hâkim broker ve danışmanlardan öğrenebilirsiniz.

İşlem yapılacak bölgedeki pazar koşullarını bilen, bölgenin gelecekteki gelişme potansiyeline hâkim, sektör içinde aktif iş insanları ile birebir diyaloğu olan, pazarlık aşamasında her iki tarafın lehine hareket edebilen bir broker ve gayrimenkul ofisi ile çalışmak, sorunsuz ve doğru işlem gerçekleştirmeyi sağlar.

Broker ile çalışmak isteyen kişiler hangi noktalara dikkat etmelidir?

Güven noktasında, kurumsal bir broker ve gayrimenkul danışmanı ile çalışmak profesyonel ilerlemeyi sağlar. Broker seçerken önemli olan; bölge uzmanı, yetki belgesi olan, profesyonel ve uzun yıllardır bu işler ile uğraşan ekiplere sahip, alanında ticari piyasa analizlerini takip edebilen, finansal gelişmelerden haberdar uzman kişiler ile çalışmaktır.

Yaşanan son olayların ardından gayrimenkulde nasıl değişiklikler meydana geldi?

Pandemi süreci ve sonrasında yaşanan küresel maliyet artışları, gayrimenkul piyasasında fiyatların hızla yükselmesine sebep oldu. Bu durum gayrimenkulün ihtiyaca yönelik alım-satım işlerinin dışında yatırım aracı olarak da değerlendirilmesini sağladı. Son dönemde açıklanan kredi faizleri ile dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlar için de kampanyalar düzenlenmesi, piyasalarda hareketlenmeyi sağladı. Konut üretimine yönelik çalışmaların hızlandırılması da diğer önemli konulardan bir tanesi, çünkü ülkede genç nüfusun fazla oluşu, büyük şehirlere, özellikle Ankara’ya olan göç, gayrimenkulde arz ve talebi artırıyor. Finansman desteği üreticinin ve alıcının elini rahatlatacaktır. Öngörümüz, önümüzdeki dönemde gayrimenkulün yatırım emtiaları arasında yer alacağı yönündedir.

Gayrimenkul yatırımı, kira geliri ile yatırımcısına düzenli bir nakit akışı sağlar. Bunun dışında gayrimenkulün somut bir yatırım olması, dünyanın her yerinde avantaj olarak algılanır. Yatırımı yaptıktan sonra tüm kontrol mülk sahibine geçer. İyi bir broker hizmeti; sonraki süreçte de nasıl finanse edeceğiniz, kaç liraya kiraya vereceğiniz, tamirat gerekiyorsa ne kadar harcayacağınız ve ne kadar süre ile elinizde tutup sonra satacağınız konularında doğru bir strateji ve yol haritası oluşturarak mülkünüzden çok ciddi gelir elde etme imkânı yakalamanızı sağlar. Son yıllarda ticari gayrimenkullerin dışında, 1+1 ve 2+1 dairelere de yatırım amaçlı talebin arttığını belirtmek isterim. Zira büyük şehirlerde bekâr ve “single family” (eşlerden oluşan) yani tek aile diye adlandırılan kişilerin küçük daire arayışları bu alanda yeni bir yatırım modeli oluşturmaktadır.

Gayrimenkulün sürekli değer kazanması ve kira getirisi olması yatırımcı için öncelikli tercih sebebidir. Gayrimenkul alanlara özel kredi ve ödeme seçeneklerinin gündemde olması, çeşitlendirilmesi, artırılması bu alanda yatırımların artmasına ve ihtiyaca yönelik alım yapanların da bütçelerini zorlamadan gayrimenkul sahibi olmalarına imkan sağlamaktadır.

Acemi yatırımcılara bu dönem için önerileriniz neler olur?

Öncelikle güvenilir, lisanslı, belge sahibi gayrimenkul ofisleri ve broker’lari ile çalışmaları gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Bunun sonucunda hizmet alacağı broker ile yatırımını, bütçesi doğrultusunda en verimli şekilde değerlendirme imkânı yakalar. Getirisi yüksek olacak doğru bölgenin seçilmesi önemlidir. Duruma göre ticari ya da normal gayrimenkul, ileride kalabalık olacak, etrafına metro, okul, kentsel dönüşüm projeleri inşa edilebilecek yerler ve bunun gibi birçok parametrenin doğru değerlendirilerek yatırım yapılması güzel sonuçlar elde etmeyi sağlar. Bizler, ekiplerimizle bu alanda hizmet almak isteyen tüm yatırımcılarımıza doğru yol haritaları oluşturmak için buradayız.