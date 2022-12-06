Çağlar Boyu Ferforje Serhan İlçe

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Kuşaklardır müşterilerine kaliteli hizmet vererek dekoratif ferforje üretiminde sektörde emin adımlarla ilerlemeye devam eden Serhan İlçe, ferforjenin tarihini ve ülke ekonomisine sağladıkları katkıyı anlatıyor…

Ferforjenin tarihçesinden bahseder misiniz?

İlk örnekler dördüncü yüzyıla dayanmaktadır. Asıl parlak dönemini on altıncı yüzyılda yaşar ve on altıncı yüzyılda İspanya’da sıcak dövme demir olarak başlar.

Ferforjenin kullanıldığı alanlar nelerdir?

Günümüzde ağırlıklı olarak ev, iş yeri korkuluk sistemleri ve dekoratif objelerde kullanılmaktadır. Kullanım şekline göre bahçe mobilyalarında ferforje oturma grubu, ferforje sedir, ferforje salıncak, ferforje sehpa olarak dizayn edilmektedir.

Ferforje imalatında önemli noktalar nelerdir?

Kullanılacak malzeme türü, malzeme kalınlığı, yapım aşamasındaki isçilik, imalat bittikten sonra imalatın kaynak temizliği, boya öncesi galvaniz kaplama, statik fırın boya ferforje imalatında önemli noktalardır.

Neden ferforje tercih edilmeli?

Dördüncü yüzyıldan beri insan hayatı içinde yer alan ferforje, hem korkuluk hem görsel hem de sağlamlık anlamında işlevsel olarak insanlar için önemli ve vazgeçilmez bir unsurdur.

İstihdama ve ekonomiye sağladığınız katkı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

İnşaat sektöründe yer aldığımız için çalıştığımız sektörler zinciri, halkalar gibi birbirini tamamlayan sektörlerdir. Malzemeci, boyacı, lojistik, iş gücü ve insan kaynakları ile, görünen ve görünmeyen tüm şekillerde ekonomiye katkı sağlamaktayız.