Büyüleyen Rötuşlar

yazan: MAG 13

Çok severek birlikte çalıştığımız, mesleğini tutkuyla icra eden, başarılı makyaj sanatçısı Hamiyet Akpınar, mesleğinde ilerleme serüvenini bizlerle paylaşırken güzellik ve bakım tüyoları paylaşmayı da ihmal etmedi…

Hamiyet Akpınar’ın makyöz olma hikayesi nasıl gelişti?

Aslında makyaja başlama hikayemde hiçbir röportajda yazmadığım bir konuyu itiraf etmek istiyorum: Ergenlik çağımda kendimi beğenmeyip, daha iyi nasıl görünebileceğim arayışına girmekti çıkış noktam ve makyajla tanışmam. Sanırım yapabilmek ve bundan çok keyif alma da ileriki yıllarda makyaj sanatçısı olmanın tohumlarını attı.

Sonrasında 20 yaşıma geldiğimde “ben bu makyaj işini daha geliştireyim, teknik bilgileri öğreneyim meslek edineyim” deyip dönemin iyi bir eğitim merkezinde kursa yazıldım ve eş zamanlı olarak da staj yapmaya başladım. Doğru zamanda, doğru yerde ve doğru insanlarla karşılaşmak yollarımı açtı, ben de ilerledim.

Zorlandığın zamanlar başka bir meslek yapsaydım diyor musun hiç?

Sanırım bitmeyen bir makyaj aşkım var, insanları güzelleştirmeyi ve onları mutlu etmeyi seviyorum, biraz da pozitif duygu alışverişi bağımlısıyım. Başka bir iş yapsaydım da yine bakım ve güzellik üzerine olurdu.

Şu an çok moda olduğu için herkes makyöz olmaya merak sarıyor, sence bu öğrenilebilir bir şey mi yoksa yetenek mi?

Ben isteği çok önemli buluyorum ve yeteneği tetiklediğini düşünüyorum. İnsan gerçekten çok isterse, içinde zaten var olan yapabilme potansiyelini ortaya çıkarabilir ve kendini bir meslek sahibi olma noktasına getirebilir ama hem isteği hem de yeteneği varsa işte o zaman fark yaratabilir.

Makyaj alanında en sık hangi ünlü isimlerle çalışıyorsun?

Projeler dahilinde yolum birçok ünlü isimle kesişiyor; Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu, Demet Özdemir, Hande Doğandemir, Hazar Ergüçlü, Hazal Filiz Küçükköse, Hande Soral, Neslihan Atagül, yıllarca Bengü, Ebru Gündeş, Candan Erçetin, Nilüfer ve birçok sanatçı ile albüm ve klip çalışmaları yaptım.

Ne tür makyajlar yapıyorsunuz? Senin imzan ve tarzın olarak ön plana çıkan bir makyajın en belirgin özellikleri neler?

Trendlere göre değişkenlik göstermesine rağmen, doğal, yüz hatlarını ortaya çıkaracak ve gerçekçi duran makyajları yapmayı seviyorum. Aşırı ve sahte görünümden çok hoşlanmamakla birlikte konsept gereği tabii ki farklı tarzlarda makyajlar da yapıyorum.

Makyaj yapmak güzel görünmek için bir şart mı?

Gündelik yaşamda, kişi kendini güzel buluyorsa böyle bir zorunluluk tabii ki yok; insan kendini iyi hissetmek, renklenmek veya kusur olarak gördüğü şeyleri kamufle etmek için makyaj yapar. Fakat bir davete veya düğüne giderken, kişi ne kadar güzel olursa olsun, makyaj bir aksesuar kadar gerekli ve tamamlayıcıdır diye düşünüyorum.

Sıradan bir günün makyajı nasıl olmalı?

Herkesin yüz hatlarına ve beğenmediği, kamufle etmek istediği kusur bulduğu şeylere bağlı olarak değişkenlik gösteren bir durumdur. Ama genel olarak günlük makyaj anlayışım, sağlıklı görünen bir ten ve ten rengi, ifadeyi güçlendiren hafif bir göz makyajı ve çok baskın olmayan, ten rengine uygun bir ruj yeterli olacaktır.

Sence en sık yapılan makyaj hataları nelerdir?

Ten ürünlerinde yapılan yanlış seçimler, cildin ve göz altının olduğundan daha kötü görünmesine sebep oluyor. Kontur ve aydınlatıcının bilinçsiz uygulanması da keza benzer bir sıkıntı, Yüz ve göz şekline göre uygun kaş tasarlanmasını önemsemek gerekir. Bence en önemlisi de herkesin yapabildiği kadarını yapması… Mesela eyeliner çekemiyorsa sadece rimel sürsün, far kullanamıyorsa gölge yapmasın, Kontur yapamıyorsa sadece allık sürsün veya bu konularda destek alsın, pratik yapsın.

Peki cilt bakımı ne kadar önemli? Cilt sağlığını korumak için neler yapılmalı?

İyi ve bakımlı bir ten çok önemli; tuval ne kadar iyi olursa üzerine yapılan resim o kadar güzel olur. Kişinin cilt tipini mutlaka bilmesi, cildinin ve yaşının ihtiyacına göre cilt bakımı rutini oluşturması şart. Bol su içmeyi, sağlıklı beslenmeyi, spor yapmayı, doğru nefes almayı, maksimum oksijenli ortamlarda bulunmayı hayatın bir parçası haline getirebilmek çok önemli.

Bir şey moda olunca herkes aynı yönde ilerliyor, yakışsa da yakışmasa da her yüz tipine aynı makyaj uygulanıyor. Bu konuda neler düşünüyorsun?

Aslına bakarsanız biraz bilinçli olanlar ve modayı iyi analiz edenler bir şekilde kendilerine yakışan trendleri bulup adapte oluyor. Moda dünyası da eskisi gibi tek bir trend üzerinden gitmiyor artık, son yıllarda oldukça çeşitlilik olduğunu fark ediyorum; yoğun makyajın yanı sıra, doğallık da eşzamanlı moda olabiliyor. Burada önemli olan kişinin kendi yüz hatlarını tanıması ve tarzına uygun olan trendi belirleyip kendine uyarlaması en uygunu olur kanısındayım

Makyajda marka ve ürünün etkisi ne kadardır? Sen en çok hangi ürünleri tercih ediyorsun?

Bence kaliteli ürün kullanımı makyajın etkisini ikiye katlar; dünyanın en iyi makyaj sanatçısı olun, yine de ancak ürünleriniz kadar başarılı olabilirsiniz. Marka konusu biraz daha farklı, her iyi markanın başarılı veya başarısız olan ürünleri var tabii. Bu ihtiyaca ve zevke göre değişkenlik gösterebiliyor, bazen ummadığımız bir markadan şahane bir parça yakalayabiliyorsunuz. Ben mutlaka yeni ürünleri denerim, ararım, bulurum, daha iyisi olabilir mi diye her zaman araştırırım, sezonun trendlerine göre sevdiğim ve kullandığım markalar zaman zaman değişkenlik gösterir. Ama makyaj çantamda mutlaka var olan markaları sıralarsam, Nars, Mac, Bobbi Brown, Shiseido, Becca, diyebilirim.

Gelin makyajında nelere dikkat edilmeli? 2018 bahar gelinlerine makyaj tavsiyeleriniz nelerdir?

Gelin makyajı öncelikle çok iyi bir ten makyajı ve gölgelendirme/aydınlatma tekniği ile yapılmalı ki fotoğraflarda güzel görünsün… Yüzdeki kusurları mümkün olduğu kadar kamufle edip, çok abartıya kaçmadan ifadeyi güçlendirerek doğal güzelliği ortaya çıkartmak gerekir.

Kullanılan ürünlerin de maksimum dayanıklı olması çok önemli; ten makyajı için baz ve kalıcı fondötenler seçilmeli, göz makyajının daha çok dayanması için mutlaka far bazı ve waterproof rimel kullanılmalı, rujlar da kalıcı olanlardan seçilmeli… Fazla mat sevmeyenler, üzerine daha kremsi yapıda rujlar kullanıp etkiyi yumuşatabilir. Makyajı sabitlemek için pudra ve spreyin etkisini unutmamak gerekir.

2018 ilkbahar/yaz makyajı trendleri doğal olarak gelin makyajlarında da etkisini gösteriyor; ten makyajlarında konturun azaldığını, bronz ışıltılı makyajın çoğaldığını, aydınlatıcıların daha kontrollü kullanıldığını söyleyebilirim.

Göz makyajında sıcak kahve ve bronz tonların yanı sıra bu sezon daha aydınlık, simli göz makyajları çok popüler,

Yanaklar güneş öpmüş gibi bronz ve hafif kızarmış gibi, dudaklarda ise pembe, şeftali renklerine, bronz makyajlarla kullanılan nude, kahvemsi, karamel tonları eklendi.