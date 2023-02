Burcu Özüyaman-Rachad Ghandour

Okuma süresi 2 dakika

Geçtiğimiz günlerde, çok konuşulan muhteşem bir düğünle ünlü iş adamı Rachad Ghandour ile hayatını birleştiren iş kadını Burcu Özüyaman, eşiyle tanışma hikâyelerini ve kendileri için çok özel günlerden biri olan 14 Şubat’ın anlamını, romantik tatillerinden de bahsederek MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

2011 yılında Rachad; Beyrut’tan İstanbul’a, ortak arkadaşımızın düğünü için geldiğinde o vesileyle tanıştık. Evet, geliş o geliş…

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Her şeyden önce birbirimize sonsuz saygımız var ve çok iyi arkadaşız. İyi veya kötü, her ne varsa ikimiz de ilk önce birbirimizle paylaşırız. Birbirimizi çok kıskanıyoruz ama asla birbirimizi kısıtlamıyoruz. Özel alanlarımıza saygı gösteriyoruz. Karşılıklı tavize değil, saygıya ve aşka dayalı sağlam bir ilişkimiz var. Aylarca hiç sıkılmadan aynı evde vakit geçirebiliriz. Çok konuşuyoruz ve bir o kadar da çok gülüyoruz.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye neydi?

Sevgililer Günü’nde aldığım en güzel hediye, bir 14 Şubat günü Rachad ile tanışmak oldu. O benim “iyi ki”m.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Çok klişe olacak belki ama bizim için her gün ayrı bir Sevgiler Günü, çünkü Rachad çok romantik biri, her an yüzümü güldüren atakları oluyor.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede gerçekleştirdiniz?

Portofino bizim için çok özel bir seyahatti. “Road trip” yapmıştık ama orasının ayrı bir büyüsü oldu bizim ilişkimiz için.

14 Şubat için planınız nedir?

Düğümüzde de sahne alan, bu sebeple bizim için çok özel bir yeri olan sevgili Amr Diab’ı dinlemek için Katar’a gideceğiz.

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi nedir?

Özel bir randevu için bence genellersek, tek parça ve klasik bir renk tercih edilmeli.

En çok hangi mekânları romantik buluyorsunuz?

Türkiye içinde söylemem gerekirse, bizim de en çok tercih ettiklerimiz arasında Chalet, Sunset , 29.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?

En romantik gelen filmlerden biri Sliding Doors…