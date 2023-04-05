BE More Anaokulu Etkinliklerle Eğitim ve Öğretim

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BE More Anaokulu kurucu ortakları Elif Özmenek Çarmıklı ve Burcu Haboğlu Baba; okul öncesi eğitim ve öğretimin önemine değinerek 23 Nisan’da, okullarında yapmayı planladıkları etkinlikleri MAG Okurları için anlatıyor…

Okul öncesi öğretimin çocuğa sağladığı yararlar nelerdir?

Çocukların kişilik gelişimlerinin büyük oranda gerçekleştiği sıfır ila altı yaş arasında alacakları nitelikli bir okul öncesi eğitimi; öz güvenli ve kendi doğasından kopmamış, kendi biricikliğini ortaya koyabilen, kendini rahatlıkla ifade edebilen ve hem kendinin hem başkalarının sınırlarının farkında olan bireyler yetiştirebilmek adına çok ama çok önemli.

Okul öncesi çocuklarda eğitime ve öğretime başlama yaşı nedir? Bu konunun önemine değinir misiniz?

Bu, her ailenin dinamiklerine ve tercihlerine göre değişkenlik gösterebilen bir konu ancak, en geç otuz altı ay itibarıyla nitelikli bir okul öncesi eğitimine başlamış olmak çok önemli. Özellikle pandemiden sonra evlerde telefon, tablet kullanımı ne yazık ki gözle görülür şekilde arttı. Çocuklar akranlarından uzun süre uzak kaldılar. Uzun süre evde yetişkinlerle kalan çocukların tüm öz bakım sorumluluklarını bakım veren kişiler üstlendi ve pek çok çocuk kendi başına yapabileceği en temel günlük yaşam becerilerini bile öğrenmekte geç kaldı ne yazık ki. O nedenle okula başlama yaşı olarak alt limiti her aile kendi sosyoekonomik koşullarına göre belirleyebilir elbette ancak, üst limit en fazla otuz altı ay olmalı görüşündeyim.

Çocukların öz güvenli bireyler olarak yetişmeleri için eğitim ve öğretimde yapılması gerekenler nelerdir?

Çocuğun yaş ve gelişim özelliklerine göre yapabileceği tüm sorumlulukları onlara vermeliyiz. Örneğin; ev içindeki sorumluluklara mutlaka çocuklarımızı da dâhil etmeliyiz. Öz güven deneyimle, yaşantıyla gelişir. Bir çocuğun öz güveninin gelişmesi için ona gerçek yaşam deneyimleri sunmalı, fırsat vermeli ve yapamadığı noktalarda çabalaması için onu cesaretlendirmeliyiz. Örneğin; biz okulumuzda her sabah çemberinde öğrencilerimizin günlük sorumluluklar almalarını sağlıyoruz. Sofra kurma, öğretmene sınıf işlerinde asistanlık etme, bahçedeki bitkilerin kontrolü, sınıftaki bitkilerin sulanması vb… Gerçek yaşama dair yaşlarına uygun sorumluluklar bunlar. Ayrıca kendi yapabildikleri her işi (kıyafet giyip çıkarma, kişisel eşyalarını toplama ve yerlerine yerleştirme, kirli tabakla ve bardaklarını kaldırma vb.) yapmaları için öğrencilerimize fırsat veriyoruz.

Bu yıl 23 Nisan etkinlikleri kapsamında neler yapmayı planlıyorsunuz? Türkiye genelinde gerçekleştirilmesi beklenenler var mı?

Bu sene okulumuzda ilk defa 23 Nisan’ı kutlayacağımız için çok heyecanlıyız. Bahçe açısından da oldukça şanslı bir okul olduğumuz için hem kendi öğrencilerimizin hem de dileyen tüm misafirlerimizin katılacağı coşkulu bir şenlik havasında bahçemizde bir kutlama yapmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz sene 29 Ekim’i de yine bahçemizde kutlamıştık. Öncesinde tüm haftayı demokrasi temasına ayırıp çeşitli etkinlikler yapmıştık. Sınıflara hangi tür balık alacağımızı öğrencilerimizin oy pusulalarını sayarak belirlemiştik örneğin. 29 Ekim günü ise bahçemizde kocaman bir demokrasi çemberi oluşturup sohbet edip marşlarımızı söylemiştik.

Etkinliklerin çocuklar açısından faydalarına değinir misiniz?

Etkinliklerin en temel faydası dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan’ın önemine dair bir farkındalık oluşturmak elbette. Bunun yanı sıra, bayramın asıl sahibi olan çocukların kendilerini özel ve değerli hissettikleri bir gün yaşamaları ve akranlarıyla bir arada bulunup bu ortak duyguyu paylaşmaları çok önemli.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evde geçirecek çocuklar için etkinlik önerileriniz neler olurdu?

Henüz Anıtkabir’i ziyaret etmeyen çocuklarımız varsa onlara mutlaka bayraklarını alıp en sevdikleri kıyafetlerini giyip Anıtkabir’i ziyaret etmelerini öneririm. Evde olan çocuklar da odalarını, evlerini bayraklarla, sevdikleri resimlerle süsleyip o gün en sevdikleri kıyafetleri giyip bayram coşkusunu evde yaşayabilirler. Bununla birlikte, evde bir aile meclisi oluşturabilir ve aile kurallarını tüm aile bireyleriyle birlikte konuşup tartışabilirler. Ayrıca internetten ulaşılabilecek çok keyifli çocuk şarkıları var, aileleriyle birlikte onları dinleyip ritim tutup minik bir aile konseri verebilirler.