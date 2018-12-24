Baştan Çıkaran Tasarımlar

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Dünyaca ünlü giyim markası Yves Salomon’un 4.kuşak temsilcisi Thomas Salomon ile marka yolculuklarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik…

Markanızın 4. nesil temsilcisi olarak; kendiniz ve Yves Salomon hakkında bize neler anlatmak istersiniz?

Üniversite eğitimimden sonra profesyonel çalışma hayatına bir reklam şirketinde başladım. 1910lu yıllardan beri Paris’te kürkçülük ile uğraşan bir aileden geliyorum. Dolayısıyla benim de iş hayatında babamın izinden gideceğim belliydi. Benim sahip olduğum vizyon da markamızın halihazırda süregelen çizgisine yenilik, dinamizm ve modernlik katınca dünya çapında eşsiz bir ustalık sergileyerek bu noktaya geldik.

Markanızın çatısı altında hangi ürün kategorileri var? En çok dikkati hangi ürünler çekiyor?

Bir ailenin tüm bireylerinin kullanabileceği ürünler yaratıyoruz. Kadınlar, erkekler ve hatta çocuklar için farklı birçok koleksiyonumuz var. Tamamlayıcı aksesuarlarımız ve Moon Boots gibi markalarla iş birliğimiz var.

Markanızın temel prensipleri nelerdir?

Army by Yves Salomon’un çizgisi 10 yıldır çok popüler. İlk parkamızı 2008 yılında ürettik. Ve o günden beri her sezon parklarımızı geliştiriyor, renklendiriyor ve çeşitlendiriyoruz.

Marka yolculuğunuzun ilk gününden bugüne kadar olan süreçte ne gibi gelişmeler ve değişiklikler yaşadınız?

En büyük adımlarımızdan biri, ilk mağazamızı Paris’teki 245 rue saint Honoré’da açmamız oldu. Geçen yaz Londra’da ve geçtiğimiz Aralık ayının ortasında Courchevel’de açılan mağazalarımızla birlikte bugün itibarıyla dünya çapında 15 mağazaya sahibiz.

Bir başka büyük adımımız da e-ticarete girişimizle oldu. E-ticaret ile birlikte ürünlerimizi neredeyse her yere gönderebildiğimiz bir satış ağı oluşturmuş olduk.

Yves Salomon koleksiyonları arasında sizing en beğendiğiniz ürün kategorosi hangisi?

Bir kategori tercihinde bulunabilmem pek kolay değil; çünkü tüm koleksiyonlarla ilgiliyim ve hepsi birbirinden çok farklı. Army kategorisindeki ürünlerimizin kentsel ve sportif bir çizgisi var ve kadın, erkek, çocuk herkese hitap ediyor.

Kendi tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Ben şıklık ve sporluğu bir araya getirmeyi seviyorum; takım elbiseyi spor ayakkabılarımla veya kot pantolonlarımı gömlek ve spor ceketlerimle kombinliyorum. Bence önemli olan, kendi tarzına sahip olmak ve modern olmak.

Markanızın müdavimi olan ünlü isimler kimler?

Bella Hadid’den, Rita Ora’ya; Katy Holmes’tan, Kate Moss’a; Lena Perminova’dan, Caro Daur’a kadar birçok ünlü model, influencer, şarkıcı ve oyuncu ürünlerimizi beğenerek kullanıyor.

Marka kimliğinizi ve hitap ettiğiniz hedef kitleyi nasıl tanımlarsınız?

Markamız, modayı takip eden ve her koşulda beğenilmek isteyen aktif ve şehirli kadınlara hitap ediyor. Bu kadınlar tüm dikatleri üzerine çeken kadınlar… Yves Salomon markasının bir kabanını genç bir kadın da giyebilir, bir iş kadını da… Bizim arzumuz, bizim kabanlarımızı ve ceketlerimizi giyen kadınlara kendilerini eşsiz hissettirmek…

Beymen ile iş ortaklığınızdan bahsedebilir misiniz?

O kadar uzun bir süredi birlikte çalışıyoruz ki, en eski iş ortaklarımızdan olduklarını söyleyebilirim. Birlikte her yıl çok güçlü projeler gerçekleştiriyoruz. Her sezon beraber çalışıyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Türkiye’de hangi şehirlerde bulundunuz?

İstanbul, Ankara ve Bodrum’u görme fırsatım oldu.

Peki İstanbul’da en sevdiğiniz mekan neresi?

İstanbul’da en sevdiğim mekanlardan biri Karaköy Lokantası.