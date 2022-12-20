Ayşe Burcu Kaya, Zarif ve Şık Yılbaşı Masaları

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İkonik koleksiyonlarıyla zarif ve şık kadınların stilini yaratan Moda Tasarımcısı Ayşe Burcu Kaya, yılbaşı sofrasında leopar deseniyle, gümüş ve altın renklerini kullanıyor.

Yeni yıl sizin için ne ifade ediyor? Yılbaşı için özel gelenekleriniz var mı?

Yılbaşı benim için yılın en heyecanlı, en umut verici, dekorasyonun ön planda olduğu, ışıltının yüksek olduğu bir dönemi; ama bunların da ötesinde yeni yılın, biten senenin müzakeresinin yapıldığı, yeni yıla dair manaların, hedeflerin, dileklerin yüklendiği, kendi içimizde bir özeleştiri dönemi olduğuna inanıyorum. Yeni yıl için özel ritüellerim şöyle: Aralık ayının son haftası hedeflerimi, dileklerimi, yeni yıla dair planlarımı gözden geçirir ve bir sene öncesine göre hedeflerimin neresinde olduğumu değerlendiririm. Sevdiklerim ve dostlarım ile keyifli sofralarda buluşup özel konseptlerde özel sofralar hazırlamaktan keyif alırım. Aralık ayındaki buluşmaların, yenilen yemeklerin de çok uğurlu ve bereketli geldiğine inanırım. Nar, bereket simgesi olarak hep soframda yerini alır. Yeni yıl müziklerinin, geleneksel ruhu yaşamamızı sağladığı için fonda hep olmasına özen gösteririm.

Genellikle yılbaşı gecelerini nasıl geçiriyorsunuz? Bu yıl için özel bir planınız var mı?

Yılbaşı gecelerini, eğer bir seyahat planımız yoksa; evde kurulmuş özenli ve güzel bir masada ailem ya da dostlarımızla geçirmeyi tercih ediyorum. Herkesin özenle hazırlandığı, misafirlerimin sevdiği bir menüden oluşan davet sofrası oluşturup tüm detaylar ile bizzat ilgilenmekten keyif alıyorum. Hoşlanacağımız müziklerden oluşan bir playlist, sıcak, samimi, güzel bir sohbet eşliğinde yenen keyifli bir yemek ve yeni yıl için hep beraber geri sayarak, dans eşliğinde girilen bir yeni yıl gibisi yok. Bu yıl yılbaşında, çok sevdiğimiz aile dostlarımız Dubai’den bize gelecekler. Hep beraber keyifli bir yılbaşı masası konseptinde bir araya gelerek, yeni yılı kutlamayı düşünüyoruz.

2022 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl siz ve aileniz açısından nasıl geçti ve sizlere neler kattı?

2022 yılını şahsım, ailem ve markam adına iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Üç yıla yaklaşan pandemi süresince üretmekten, daha iyisini yapmak için mücadele etmekten asla vazgeçmedim ve son iki yılda markamı, hazırladığım koleksiyonların öyküsünü daha net anlatabileceğim fashion filmler ile taçlandırarak farklı bir boyuta taşıdım. Hep daha iyisini yapmak için uğraşmak, kendimin daha iyi versiyonuna ulaşmak için olan çabam, başarı yolunda yol göstericim oldu.

Bugüne kadar geçirdiğiniz en güzel yılbaşı gecesinden bahsedebilir misiniz?

Kalabalık sofraları ve eğlenceli geçen yılbaşlarını çok seviyorum. Çocukluğumuzdaki yılbaşları sanırım en güzel olandı. İnsanların daha iyi olduğu bir dünyada, ümit ederek, hesapsız, çıkarsız ve çocuk bakış açınız ile daha pembe görebildiğiniz, tombalaların oynandığı, hediyelerin özenle seçildiği, günlerce hazırlıkların yapıldığı, herkesin özenerek giyindiği kalabalık yılbaşları çok güzeldi.

Bu yıl, yılbaşı sofranızın konsepti ve sunumu nasıl olacak?

Bu yıl; yılbaşı ruhunun ihtişamını ve ışıltısına övgü niteliğinde leoparlı bir masa örtüsüne eşlik edecek gümüş suplalar, üzerinde Carnets d’Equateur tabaklarım, geyikli gümüş şamdanıma eşlik eden bordo ve gold mumlarım, gold balon vazolarım ve çiçekler, Christofle tepsi, çatal bıçak takımım, kristal kadehlerim, Londra’dan seneler önce aldığım geyik masa figürlerimin yer alacağı özel yapım uzun bir masa üstü ayna ve yılbaşı süsleri, masanın arkasında fonda soft pembeler, yeşillerin süslediği bir çam ağacı hayal ettim. Böyle bir masada, davetli listeme özel hazırlanmış isim kartları ve sofra konseptimi tamamlayan peçete ve peçeteliklerim ile, alışılmış olandan farklı bir yeni yıl masası düşledim.

Sofranızda hangi yiyecekler yer alacak?

Misafirlerimin severek yiyeceğine inandığım; başlangıçlar, salatalar ve ara sıcakların eşlik edeceği, ana yemek olarak da geleneksel yılbaşı hindisi ve kestaneli pilavdan oluşan bir menüyü, orman meyveli pavlova, balkabaklı ve ayvalı tart ile taçlandırmayı düşünüyorum.

Yılbaşı sofrası hazırlarken nelerden ilham alıyorsunuz? Renk ve düzen olarak tercihleriniz var mı?

Yılbaşı sofrasında da diğer davet sofralarımda da o zaman dilimindeki ruh halim etkili oluyor ve sıcak, samimi, bir o kadar da ihtişamlı görüntü elde edeceğim parçaları tercih ediyorum. İlham noktasında; bir seyahat, bir film, renklerin çarpıcı ve farklı bir biçimde yan yana gelişi, düzen içinde bir düzensizlik ya da aykırı gözüken renklerin birleşiminden doğan bir senfoni hoşuma gidiyor. Bazen karışan zıt renkler, farklı aksesuar ve parçaların bir araya gelişi çok hoşuma gidiyor ve düşündüğünüzden daha büyülü bir atmosfer yaratabiliyor. Mesela merdivenlerin tırabzanlarının tafta kumaşlar ile drapelenmesi ve çam dalları ile doğadan bir parçanın bu ana eşlik etmesi çarpıcı, rafine, şık bir görsel oluşmasını sağlıyor.

Size göre şık bir sofra nasıl olmalıdır?

Bana göre şık bir sofra, ev sahibesinin stilinin bir yansımasıdır ve ondan izler taşır. Üzerine düşünülmüş, konsepti olan bir masa; çarpıcı şıklıkta, ilk bakışta gönülleri fetheden, ev sahibesinin imzasının hissedildiği özellikte olmalıdır. Ayrıca misafirlerin keyif alıp yemekten zevk alacağı bir menüden oluşmalıdır, çünkü önce göz zevkimizi tatmin ederiz, daha sonra tat duyumuz devreye girer. Buradaki tat ve koku, hafızamızın bize yaşattığı yolculuk; bizleri çok başka dönemlere, çocukluk hatıralarımıza taşıyabilir.

Yılbaşı sofranızda olmazsa olmaz dediğiniz ya da sıklıkla kullandığınız aksesuarlar var mı?

Çiçeklerim, mumlarım, yılbaşı temasına uygun ağaç süslerim, ekose dokudaki peçetelerim, dore örtülerim, taşlı runner’larım, melek biblolarım, simsiyah masa örtülerim vb. ile keyifli sofralar hazırlamak mümkün. Bunların içinden; çiçek, mum, yılbaşı süsleri, gümüş ve gold aksesuarlar en sık kullandığım tamamlayıcı aksesuarlar arasında yer alıyor.

Sofranıza bir isim verecek olsanız; bu isim ne olurdu?

Aklıma ilk gelen kelimeler “glam” ve “grace” (ışıltı ve zarafet).

Sofranızda, geçmişten veya günümüzden hangi ünlü isimleri ağırlamak isterdiniz?

Soframda bir zaman tüneli oluşturabilseydik, son iki koleksiyonuma da ithafen moda dünyasına damgasını vurmuş iki stil ikonunu, Princess Diana ve Grace Kelly’i ağırlamak isterdim. Onlara eşlik etmesi için de bir önceki yüzyıldan, zarafeti ile herkesi büyüleyen Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth (Sisi)’i de ağırlayacak bir çay daveti organize etmek isterdim. Bu davet, üç güçlü kadının da birbiriyle benzer özellikleri ve güçlü taraflarına vurgu yapacağım bir konseptte olurdu. Günümüze dönecek olursak, sohbetinden çok keyif aldığım Aslı Şafak’ı ağırlamak isterdim. Onun çok sevdiği desenli porselenlerim ile ona yakışır, zarif bir masa hazırlardım. Bol sohbet ve sıcacık gülümsemesi ile harika bir gün bize eşlik ederdi.

2023 yılından beklentilerinizi ve dileklerinizi bizimle paylaşır mısınız?

2023 yılından beklentim; daha çok güzel haber duyacağımız, sağlıklı olacağımız, insanların birbirlerinin başarılarını takdir edeceği, herkesin çok çalıştığı, kalkınan, refah bir toplumsal dokuya yükselebildiğimiz, daha temiz, daha gelişmiş, eğitim ve refah seviyesinin yükseldiği bir toplumda yaşamak ve yarının büyükleri çocuklarımızı, böyle bir ortamda büyütebilmek.