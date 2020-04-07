Aslı Çelik Hatemi’nin #evdekal Günlüğü

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Başarılı bir kariyere sahip olan Avukat Aslı Çelik Hatemi evdeki günlerini çocuklarıyla birlikte yaptığı aktivitelerle geçiyor.

Bir gününüz nasıl geçiyor?

Bu günlerde, malum, hepimiz evlerimizde kalıyoruz. Ben de evden çalışmaya devam ediyorum. Tabii çocuklarımın online dersleri, diğer aktiviteleri derken; günün büyük bölümü geçmiş oluyor zaten. Bazen de erken saatlerde kısa yürüyüşler yapıyoruz. Bu anlamda halimizden şikayetçi olduğumuz söylenemez; ancak inşallah, ülkemiz adına zorlu olan bu süreci hep birlikte, sağlıkla atlatacağımıza inanıyorum.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?

Film önerilerim çok farklı mesajları olduğuna inandığım yapımlar olan “The Platform”, “Dangal” ve biraz da keyif için: “Eat Pray Love”.

Müziğe gelince… Benim, arabeskten klasik müziğe kadar çok geniş bir yelpazede beğendiğim parçalar var. O an canım ne istiyorsa onu dinliyorum.

Kitap olarak şu anda, İlber Ortaylı Hoca’nın “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” ve Ahmet Ümit’in “Aşkımız Eski Bir Roman” kitaplarını aynı anda okuyorum.

Sevdiğiniz bir yemek tarifini bizimle paylaşabilir misiniz?

Sevdiğim çok yemek tarifi var, ama ben sizinle şu aralar epey sık yaptığım tarifi vereceğim.

Tahinli Cevizli Kurabiye

Malzemeler:

-1 su bardağı tahin

-1 su bardağı pudra şekeri

-1 su bardağı sıvı yağ

-1 paket vanilya ve kabartma tozu

-1,5 su bardağı ceviz

-Aşağı yukarı 4 su bardağı un

Hazırlanışı:

Bütün malzemeleri sırasıyla karıştırıyoruz ve fırına veriyoruz. Herkese afiyet olsun. Sadece pek sağlıklı olduğunu söyleyemeyeceğim.

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey nedir? Nereye gitmek ne yapmak istersiniz?

Bu süreçten sonra öncelikle yapmak istediğim şey, ofisime, müvekkillerime ve arkadaşlarıma kavuşmak. İkincisi ise, hemen bir Londra seyahatine çıkmak…

Kendinizle baş başa kaldığınız bu süreç size nasıl bir katkı sağladı?

Günlük koşuşturmanın içerisinde pek çok şeyi gözden kaçırdığımı fark ettim. Bu süreçte, kesinlikle herkesin bir parça kendi içine döndüğünü düşünüyorum. En azından benim için öyle oldu ve birçok şeyin de aslında ne kadar kıymetli olduğunu anlamış oldum. Umarım hepimiz, millet olarak bu günleri en az zararla ve sağlıkla atlatırız.

Herkese sağlık ve huzur dilerim.