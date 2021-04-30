Anne Olmanın Mutluluğu

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Ünlü oyuncu Ali Sunal’ın eşi Avukat Nazlı Sunal, kızı ile geçirdiği keyifli günlerini ve anne olmanın mutluluğunu MAG okurları ile paylaşıyor.

Anneliği bir cümleyle anlatmanızı istesek neler söylersiniz?

Annelik aslında kendi sınırlarınızı öğrendiğiniz, asla bitmeyen vicdan ve sorgulamalarla dolu, aşkın ve koşulsuz sevginin bambaşka yüzlerini keşfettiğiniz ve bu yolda yürürken çocuğunuzla birlikte büyüdüğünüz bir okul.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Annelik ile birlikte aslında hayatım başka bir yöne evrildi diyemem. Genel olarak düzenli ve programlı biriyim. Çocuklu hayatta da şartlar el verdiğince bu şekilde devam etmeye çalışıyorum. Kendimi çok daha panik ve pimpirikli sanıyordum ama Narin doğunca anladım ki kafamdakinden çok daha rahat bir anneyim.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?

Narin pandemi dönemi çocuğu. Bizim için hem avantajlı hem dezavantajlı bir zaman oluyor. Tabii ki evde daha çok vakit geçirdiğimiz için kızımızla olan ilişkimiz çok daha farklı bir boyutta ama bir yandan da evlere hapsolmuş bir şekilde doğru düzgün sosyal aktivitelere dahil olamadan büyüyorlar. Bu üzücü ama bu zamanlar da geçecek. Bunun dışında şu anki çocuklar teknolojinin içine doğuyorlar. Bu da hem avantaj hem dezavantaj. Aslında teknoloji muhteşem bir nimet ama önemli olan kontrollü ve dozunda kullanmak.

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz?

Bir hikayesi var mı?

Narin, babamın babaannesinin ismi. Kendisine aile içinde “Nar Hanım” denirmiş. Benim de küçüklükten beri çok hoşuma gidiyordu. Bunu Ali’yle paylaşınca o da çok beğendi ve Narin olmasına karar verdik.

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dahil olmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendilerine mi bırakacaksınız?

Akademik eğitim önemli ama hayattaki başarınız yüzde yüz buna bağlı değil. Anne, baba olarak gerekli tavsiyelerde bulunuruz ama mutlu olacağı bir kariyeri olması benim için çok önemli.

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Henüz yaşı küçük olduğu için aslında yaptıklarımız çok sınırlı. Birlikte kumsala gitmek kumlarla oynamak, her türlü evcilik oyunu ve kitap saatlerimiz çok keyifli geçiyor.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt var mı?

“Anne olunca anlarsın.” Zamanında asla anlamadığım ama şu an kulağımın arkasından gitmeyen bir cümledir.

İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını ister miydiniz?

Ben avukatım. Avukatlık sevilmeden yapılabilecek bir meslek değil. Eğer bu yola baş koyarsa ve mutlu olacaksa desteklerim tabii ki. Benim için önemli olan hangi mesleği yaptığından ziyade hangi meslekte mutlu olacağıdır.

Peki, pandemide evde birlikte neler yapıyorsunuz?

Nasıl geçiyor bir gününüz?

Bizim evde gün 07.00-07.30 civarı başlıyor. Önce biraz Narin’le sohbet ediyoruz sonrasında kahvaltıya oturuyoruz. Kahvaltıdan sonra eğer hava güzelse birlikte yürüyüşe çıkıyoruz, bazen mahalledeki işleri hallediyoruz ya da sahilde kumsala gidiyoruz. Sonrasında o öğlen yemeğini yiyip uykuya geçiyor ben de kendi işlerimi hallediyorum. Uyandıktan sonra da hamur, resim, kitap ve müzik gibi çeşitli aktivitelerle yatana kadar eğleniyoruz.

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?

Tüm annelerin, anne adaylarının ve kalbinde anne sevgisi taşıyan herkesin Anneler Günü!nü kutlarım.