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Alihan Türkdemir, Oyunculuk Kariyerini Anlattı.

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Röportaj

Alihan Türkdemir, Oyunculuk Kariyerini Anlattı.

yazan:
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Okuma süresi 3 dakika

Küçük yaşlarından itibaren ekran karşısına geçen ve izleyenlerin beğenisini toplayan, Hadi be Oğlum filminin Efe’si Alihan Türkdemir, oyunculuk hayatındaki başarılarını ve 23 Nisan’a dair vermek istediği mesajları MAG Okurlarına aktarıyor.

Alihan, seni biraz daha yakından tanıyabilir miyiz?

2009 yılında İstanbul’da doğdum. Şu an yedinci sınıf öğrencisiyim. Sekiz yıldır oyunculuk yapıyorum. Oyunculuk hayatım, dört buçuk yaşımda reklam filmleri ile başladı. Serçe Sarayı, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Evlat Kokusu, Dolunay, Bir Annenin Günahı dizilerinde oynadım. Hadi be Oğlum filminin başı çektiği on kadar sinema filminde rol aldım. Beş yıl boyunca bir bankanın reklamlarında Bonusçuk rolündeydim. Pandemi dönemi boyunca, vizyona henüz girmemiş üç sinema filminde rol aldım. Pandemiden hemen önce büyük emeklerle hazırlandığımız Peter Pan Müzikali isimli bir tiyatro oyunumuz vardı; pandemi nedeniyle sergileyemedik. Oyunculuk hayatım şu günlerde ağırlıklı olarak sinema ile geçiyor. Bunun yanında iyi bir öğrenci olduğumu düşünüyorum.

“Hadi be Oğlum” filmindeki başarılı oyunculuğunla kalbimizi çaldın. Peki, küçük yaşta ekranlarda olmak nasıl bir duygu?

Hadi be Oğlum filmi benim için de çok özel bir projeydi. Sanırım hayatım boyunca çok güzel hislerle hatırlayacağım bir yapım olacak. Açıkçası küçük yaşta ekranlarda olmak biraz yorucu, ama çok da eğlenceli. Ben ekranlarda büyüdüm diyebilirim.

Hayallerinden ve hobilerinden biraz bahseder misin? İleride hangi mesleği seçmek istiyorsun?

Bir süre futbolcu olmayı hayal etmiştim, futbol oynamayı çok seviyorum. Bilgisayar oyunları oynamayı, resim çizmeyi ve Saftirik serisi okumayı  seviyorum. Hobilerim arasında gezmek ve yeni yerlerin fotoğraflarını çekmek de var. Meslek seçimi konusundaki fikrim büyüdükçe değişiyor. İlgi alanlarım farklılaştıkça meslek seçimlerim de değişiyor. Oyunculuğu bir meslek olarak da sürdürmek istiyorum. Ancak aynı derecede hoşlanacağım bir başka mesleğim de olsun istiyorum. Buna da yeterince büyüdüğümde karar vereceğimi düşünüyorum.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından siz çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın öneminden biraz bahseder misin? Bugün senin için neler ifade ediyor?

Bence biz Türk çocukları dünyanın en şanslı çocuklarıyız. Çünkü Atatürk çocuklarıyız. İleriyi muhteşem öngörüsü ile görüp bize emanet eden Atamıza yakışır gençler ve sonrasında da yetişkinler olarak geleceğimize hep birlikte yön vereceğimize inanıyorum. 23 Nisan, bir lider tarafından çocuklara armağan edilen dünyadaki tek bayram. Dünyayı çocuklar yönetse ne kadar masum bir dünyada yaşayabileceğimiz geliyor aklıma 23 Nisanlarda…

Peki, 23 Nisan’ı nasıl kutlamak istersin?

23 Nisan ve tüm millî bayramlarımızı sokaklarda, meydanlarda, her yerde neşeyle ve umutla, şarkılar ve marşlar söyleyerek, gösteriler yaparak hep birlikte kutlamak isterim.

Arkadaşlarına ve tüm dünya çocuklarına vermek istediğin bir mesaj var mı?

Tüm dünyanın barış ve güzellik içerisinde olabilmesi için biz çocuklara da önemli görevler düştüğüne inanıyorum. Sürekli kendimizi geliştirerek ve iyi yetiştirerek, üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde gerçekleştireceğimize inancım tam. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum…

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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