Aile dizimi nedir?

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Özellikle son günlerde oldukça merak edilen ‘‘aile dizimi’’ ve reiki, holistik anlayış hakkında MAG Okurlarını aydınlatan Alkım Holistik Danışmanlık kurucusu Sibel Duran Koç; şifa çalışmalarını ve verdiği hizmetleri örneklerle açıklıyor.

Kendinizden biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Bu alana yönelmeye nasıl karar verdiniz? Çalışma alanlarınız ve hizmetleriniz neler?

Evli ve iki erkek çocuk annesiyim. Aslen Erzurumlu olup doğma büyüme Ankaralıyım. Ankara gibi sakin bir şehirde, içi içine sığmayan ve çevresindeki insanlara sürekli yardımcı olma niyetindeki biri olarak 2013 yılında, tasavvufi eğitimlerle başladığım kendimi bulma ve hizmet etme tekâmül yolundaki ilk adımımı attım. Daha sonrasında, bilim ile yürümenin daha faydalı olacağı inancıyla yoluma devam ettim. 2017 yılında Alkım Holistik Danışmanlık adı altında hizmet vermeye başladım.

Yapmış olduğumuz başlıca çalışmalarımız arasında aile danışmanlığı, ilişki ve evlilik danışmanlığı, profesyonel yaşam koçluğu, reiki, access bars var. Bunun yanı sıra alternatif olarak spiritüel alanda, doğal taşlarla frekans ve beden arındırma çalışmalarımız bulunmaktadır. Bizim bu hayattaki gayemiz, bütüne fayda verip fayda almaktır. Bu gaye ile elimizin uzandığı yere kadar ne gerekiyorsa yapmak için bu yolu seçtik.

Holistik ne demek?

Holistik, bütünsellik anlamına gelir. Doğal dengeyi oluşturan bir tedavi şekli anlamında kullanılır. Ruh, zihin, beden bütünselliğini ifade eder.

Reiki ne demek?

Reikiyi açıklamak istersek; reiki kâinatta bulunan çiğ, saf enerjinin tedavi amacıyla kullanılmasıyla oluşan bir terapi yöntemidir. Reiki ile, enerjisi ve frekansı düşük olan insanların yaşam enerjisini yükseltmek, dengelemek, enerji dengesizliklerinin önüne geçmek; ruhen, bedenen, zihnen ve duygusal olarak iyileştirmek amaçlanmaktadır.

Reikide el vermek nedir?

Günümüzde topraklarımızda mevcut olan el verme gibi, yıllardır elden ele aktarılan pozitif arınma enerjisi kanalıdır. Reiki master’ların öğrencilerine bu enerjiyi aktarması ile oluşur ve tedavi etmek amacı ile kullanılır.

Aile dizimi nedir?

Aile dizimi; ailenin uzak geçmişte yaşamış olduğu travmaları, olayları, problemleri ve yaşam şekilleriyle, bugün yaşadığımız problemlerin görünmeyen kısmındaki asıl kaynağı bulup kişilerin bunlarla yüzleşmesi ve fark etmesi sonucunda bu travmalardan şifalanma yöntemidir. Ata; olayı yaşar, hayatında inanca ve sonrasında duyguya dönüştürür. Daha sonrasında bunu alt soylara aktarır. Aile dizimindeki asıl amaç, kişiye bu aktarımları fark ettirip bu yönde şifalandırmaktır. Şifalanan negatif ata aktarımları kişinin soyundan gelen alt nesillerinde bu blokajlardan şifalanmasına vesile olacaktır.

Aile dizimi nasıl yapılır?

Aile diziminde kalabalık bir grup ile çalışılır. Uygulama yapılacak kişi haricinde hiç kimse, kişinin hayatındaki hangi insan rolünü veya duyguyu oynadığını bilmez. Roldeki kişiler içsel gelen dürtüler ile duygularını ifade ederler. Dizim açılan kişi ve hayatındaki blokajlar, travmalar, içsel dürtüler ve inançlar açığa çıkartılarak farkındalık yaratılır, şifalandırma sağlanır.

Şifa verdiğiniz danışanlarınızdan birkaç örnek verebilir misiniz?

Bize gelen bir danışanımız; evden çıkmayan, hiçbir hastalık belirtisi olmayan ama sürekli ilaç ve serumlar kullanma gereği hisseden bir hanımefendiydi. Olması gereken ideal kilosunun çok altında olan, hayata perdelerini kapatmış birisiydi. Yaptığımız seanslar sonucu, bilinç dışındaki travmaları teşhis ettik. Kayınvalidesi ile yaşadığı problemler doğrultusunda negatif bir bağ kurup, hayır diyememenin sonucu olarak, değersizlik psikolojisine girip hayat enerjisini kaybetmiş bir kadındı. Çalışmalarımızın sonucunda bedenen, zihnen ve ruhen kendi benliğine, yaşam enerjisine dönmesine vesile olduk. Yine bir danışanımız çok yüksek derecede panik atak kaynaklı ilaç tedavisi görürken bize geldi. Seanslarımız sonucunda kendinde güven sorunu ile karşılaştık. Bu sorun odaklı yaptığımız enerjisel seanslar ve yaşam koçluğu çalışmaları ile kendine güvenini tekrar açığa çıkartıp ilaç kullanımı bıraktırıp, hayat bakış açısını şifalandırmasına vesile olduk.