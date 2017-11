Ağızda Başlayan Sağlık

yazan: MAG 198

Estetik ve ortodontik açıdan hastalarının beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için her yaklaşımı uygulayabilecek bilgi ve donanıma sahip Ortodontist Gözde Çobanoğlu, tedavi yöntemleri hakkında bilgi verirken, klinik olarak en önemli motivasyon kaynaklarının hasta memnuniyeti olduğunu ifade ediyor…

Öncelikle sizi kısaca tanıyıp eğitim geçmişinizi dinleyebilir miyiz?

1983 yılında Ankara’da doğdum. İlkokulu Özel Arı Koleji, ortaokul ve liseyi ise Gölbaşı Anadolu Lisesi’nde okudum. Lisans eğitimimi 2008 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalında doktora eğitimine başladım. 2015 yılında tez çalışmam ile doktora derecesi alarak ortodonti uzmanı oldum. Evli ve bir çocuk annesiyim.

Ortodontist olmaya nasıl karar verdiniz?

Lisans eğitimimin sonlarına gelirken, birçok farklı alandan oluşan geniş bir meslek dalı olan diş hekimliğinde uzmanlık yapma gerekliliğinin farkındaydım. Çünkü gelişen teknoloji ve hasta beklentisi günümüzde uzmanlığı neredeyse zorunlu hale getiriyor. Bu açıdan, klinikte uzmanlık eğitiminin koşulsuz gerektiği, ağız ve diş sağlığının temelini oluşturan bir bilim dalı olması sebebiyle ortodonti uzmanı olmayı istedim.

Ortodontik tedavinin yaşı nedir? Bu konuda doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

Ortodontik tedavi, hastada uygun kemik yapı olduğu müddetçe hayatın her döneminde uygulanabilen, yaş sınırlaması olmayan bir tedavi türü. Eskiden artık çok geç kalınmış, yaşı uygun değil diye tedavi edilmeyen hastalar, günümüzde orijinal dişleri ile güzel ve sağlıklı gülüşlere sahip oluyorlar. Bir de ortodontik tedaviler; eklem problemleri, horlama tedavileri ve protetik yaklaşımlarda daha az doku kaybı sağlamak amacıyla da erişkin bireylerde yardımcı tedavi olarak da sıklıkla uygulanmakta. Bu açıdan günümüzde erişkin bireylerdeki ortodontik tedavi uygulamaları neredeyse çocuk hastalara yaklaştı diyebilirim.

Ortodontik bozuklukların sebepleri nelerdir? Bu tür bozukluklara sebebiyet vermemek için ne gibi önlemler alınmalı?

Ortodontik bozukluklar birçok sebebe bağlı olabilir. Bunların başında kalıtım yani genetik gelirken, büyüme ve gelişim esnasında henüz tam olarak bilinmeyen nedenlerle oluşan konjenital anomaliler, travma, fiziksel etkenler, kötü beslenme, kötü alışkanlıklar ve hastalıklar da ortodontik bozukluklara sebep olabilir.

Bahsettiğim etiyolojik faktörlere karşı oluşan durumlarda başta ebeveyn, çevre veya genellikle rutin olarak kontrolünüzü yapan diş hekiminiz sizi bir ortodonti uzmanına yönlendirirse, etken ortadan kaldırılarak sorun çözülebilir.

“Invisalign” yöntemiyle tel yerine şeffaf kalıplar kullanılıyor. Bu yöntem hakkında bilgi verir misiniz? Süreci nasıl işliyor?

Şeffaf plak tedavisi için birçok firma seçeneğimiz bulunurken, Invisalign bu tedaviyi ilk geliştiren firma. Araştırmalar dünyada çocuktan erişkine, 4 milyondan fazla hastanın bu tedavi ile sonuç aldığını gösteriyor. Günlük hayatına müdahale edilmeden, gülüşünü değiştirmek isteyenler için güzel bir tedavi alternatifi.

Şeffaf plak tedavisi, neredeyse görünmez, çıkartılabilir seri halindeki plaklardan oluşur. Hastalarımız bu plakları iki haftada bir, sıradaki seri ile değiştirerek kullanır. Her bir plak sadece kişiye özel üretilir. Her bir plak değişiminde, dişlerde azar azar, her hafta hareket oluşur ve tedavi bu şekilde ilerler.

Tedavinin en güzel yanlarından biri, ölçülerin alınmasını takiben hastanızla birebir konuşarak planladığınız sanal tedavi planının her aşamasını tedavi başlamadan hastanızla paylaşabilmenizdir bana göre. Böylece en başından, hastalarımız dişlerinin, tedavi sonunda nasıl görüneceğini bilir ve tedaviye başlama kararını daha rahat verebilir.

Bu tedavinin Türkiye’deki bilinirliği ve yaygınlığı nedir?

Bu tedavi dünyada çok yaygın. Hatta ben ortodontinin ilerleyen dönemde artık sadece bu yönde ilerleyeceğini düşünüyorum, çünkü insanlar estetik ve görünüşe eskisinden çok daha fazla önem veriyorlar. Avrupa’da bireylerin büyük kısmı, çocukluk çağlarında braketler ile gördükleri ortodontik tedavilerin geri dönüşlerini tekrar braket takmak istemedikleri için şeffaf plaklar ile düzeltmeyi tercih ediyorlar. Ülkemizde de “dişlerim tel takmadan görünmeyen plaklarla düzelsin” diye talep eden birçok hasta var. Bu noktada şeffaf plak tedavisini uygulayan birçok firma dünyada ve ülkemizde bulunurken, en etkili ve güvenli firmayı seçmenin önemli olduğunu düşünüyorum.

Çocuklarda ortodontik tedaviye değinebilir miyiz biraz da? Tedavi için ilk ortodontik muayene ne zaman yaptırılmalı?

Ortodontinin ilk görev ve amacı, çocuklarda ortodontik anomali oluşmasını önlemektir. Erken dönemde fark edilen kötü alışkanlıklar koruyucu ve önleyici ortodonti ile engellenerek iskelet yapının gelişim döneminde kalıcı bir şekilde bozulması önlenebilir.

Örneğin; doğum öncesinde anne karnında dudak damak yarığı tespit edilen bir bebeğin, doğum sonrasında beslenme ve tedavisi için ilk olarak bir ortodontiste mutlaka muayene olması gerekmektedir. Çocuklarda, doğum sırasında yapılan muayenenin sonrasında ilk ortodontik muayenenin 6 yaşında daimi dişler sürerken yapılmasının uygun olacağını hastalarımıza belirtiyoruz.

Kliniğinizde uygulanan, size özel tedavi yöntemleriniz var mı?

Kliniğimizde estetik ve ortodontik açıdan hastalarımızın beklentilerini maksimum seviyede karşılamak için her yaklaşımı uygulayabilecek donanıma sahibiz. İdeal bir gülümsemeyi yakalamak için multidisipliner bir yaklaşımı benimsiyoruz. Ortodontik tedavilerde, konvansiyonel yöntemlere ek olarak dünyadaki son trendleri de takip ediyoruz. Ağız dışı aygıt uygulaması yerine hasta kooperasyonunu maksimum seviyeye taşıyan mini-vida yaklaşımlarını tercih ediyoruz. Bununla birlikte şeffaf plaklar ve lingual tedaviler ile görünmez ve ileri teknoloji ortodonti prensiplerini hastalarımıza her zaman seçenek olarak sunup uyguluyoruz.

Klinik olarak hangi yönünüz ve prensiplerinizle öne çıkıyorsunuz?

Öncelikle, butik bir hizmet veriyor oluşumuz bence en büyük özelliğimiz. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda tasarlanan klinik ve panoramik x-ray ünitesi ile teşhis ve planlamaları daha hızlı ve konforlu bir şekilde yapabiliyoruz. Yine tedavi planlamalarını, sadece ortodontik bakış açısı ile değil, kişinin tüm beklentilerini karşılayacak şekilde değerlendirerek uyguluyoruz. Hasta memnuniyeti bizim için en önemli motivasyon kaynağı.