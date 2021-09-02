Adım Adım Başarı Basamakları

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Ekranlara ilk olarak “Ezra” dizisi ile merhaba diyen ve fenomen yarışma Survivor 2021’de Gönüllüler takımında yer alan yakışıklı oyuncu Emin Günenç; oyunculuk kariyeri, Survivor serüveni ve kendisine dair merak edilen her şeyi tüm detayları ile MAG Okurlarına özel anlattı.

Oyunculuğa başlamadan önce on senelik bir futbol serüveniniz olmuş. Futbolu neden bıraktınız? Profesyonel anlamda yeniden yeşil sahalara dönmek gibi planınız var mı?

Fanatik bir Galatasaray taraftarıyım. Ufakken oyuncak ayılarımı top yapıp evde futbol oynardım ve kendimi Galatasaraylı bir futbolcu olarak hayal ederdim. Futbola altı yaşında başladım. On sekiz yaşıma kadar oynadım maalesef talihsiz bir sakatlık sonucu bırakmak zorunda kaldım. Şu anki gelecek planlarım arasında futbol yok.

Futboldan oyunculuğa uzanan bir kariyer öykünüz var. Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz?

Futbolu bırakmak zorunda kaldığımda “Gelecekte hangi işi yaparsam mutlu olurum?” diye düşündüm. Masa başı bir işi hiçbir zaman hayal etmedim. İzlediğim dizi ve filmlerde sevdiğim bölümleri yansıladığımı fark ettim ve oyunculuk eğitimi almaya karar verdim.

Sizi ekranlarda ilk olarak Ezra dizisinde gördük. Dünden bugüne oyunculuk hayatınızda neler değişti?

Sektöre “Ezra” dizisi ile 2016 yılında başlangıç yaptım. Oyunculuğa başladığım günden itibaren kendimi daha fazla keşfettiğimi, kendimde daha derinlere indiğimi fark ettim. Bunda eğitimini aldığım Eric Morris metodunun, birlikte çalıştığım oyuncu koçlarının katkılarının çok faydası olduğunu düşünüyorum.

Oyunculuğunuzun yanı sıra 2021 Survivor-Gönüllüler takımında da izledik sizi ancak sakatlık nedeniyle erken veda etmek zorunda kaldınız. Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdiniz?

Gittiğim bir oyunculuk görüşmesinde son ikiye kalmıştım. Verdiğim audition’dan çok emindim, görüşmem çok güzel geçmişti. Geri dönüş yapıldığında audition’ı çok beğendiklerini ama daha tanınan birini tercih edeceklerini söylediler. Benim de zaten Survivor’a katılmak gibi bir hayalim vardı uzun zamandır, böyle denk gelince de giriş hikâyem başladı.

Survivor’ın, hayatınızda bir dönüm noktası olduğunu belirtmiştiniz. Yarışmanın, hayatınıza ne gibi etkileri oldu?

“Survivor benim için dönüm noktası olacak” demiştim. Çünkü bu öyküyü başarı ile sonlandırmak istiyordum. Ama maalesef talihsiz bir sakatlık sonucu adaya erken veda ettim. Ama bir ay gibi kısa bir süre de olsa meğer insanlara kendimi çok sevdirmişim, bunu dönünce anladım. Çünkü döndüğümde hiç beklemediğim olumlu tepkiler aldım ve bu beni çok mutlu etti.

Yarım kalanı bitirmek ve sonuçlarını görmek için Survivor’a yeniden katılmak gibi bir düşünceniz var mı?

Sakatlık sonucu erken veda ettiğim için içimde bir yarım kalmışlık var gerçekten, o nedenle tekrardan katılmak istiyorum. Ama bu hangi sene olur bilmiyorum çünkü önceliğim şu an oyunculuk kariyerim. Şu an ajansım Gaye Sökmen ile yeni projelere odaklanmış bir haldeyiz.

Şu an hayatınızda olmak istediğiniz konumda mısınız? Yoksa başarı basamaklarını çıkmaya devam mı ediyorsunuz?

Şu an tam hayal ettiğim konumda olduğumu söyleyemem. Çünkü hayallerim çok büyük ve başarmak istediğim yolun daha başındayım. Başarı basamaklarını adım adım çıkıyorum demek daha doğru olur.

En büyük hayaliniz nedir?

En büyük hayalim kimseye bağımlı kalmadan istediğim işi yani oyunculuğu yapıp başarıya ulaşmak.

Genç ve başarılı bir oyuncu olarak gelecek hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

Hayallerim ve hedeflerim çok büyük demiştim. Bunun için kendimi zamanla sınırlamıyorum. Bu üç sene de olabilir on sene de olabilir. Oyunculukta başarılı bir konuma gelip dünya çapında izlenen dijital de dahil uluslararası projelerin içinde yer almak istiyorum.