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2A Atölye İstinye Park’ta Bahçe Dubleksi

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Röportaj

2A Atölye İstinye Park’ta Bahçe Dubleksi

yazan:
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Okuma süresi 2 dakika

Proje ekibinde Aloş Çavdar, İlkay Özen ve Zeynep Bayraktutan; uygulama ekibinde Kemal Çavdar ve Yasemin Höltzer’in yer aldığı 2A Atölye’nin İstinye Park Evleri’ndeki konut çalışmalarını, firmanın ekibinden Kemal Çavdar, MAG Okurları için detaylandırıyor.

elli bir kültür birikimi, dünya görüşü ve estetik görgüsü sahip olan ev sahipleriyle çalışmak iyi sonuçları da her zaman beraberinde getiriyor; aynı İstinye Park Evleri’nde konumlanan Mimar Aloş Çavdar imzalı bu evde olduğu gibi ortaya keyifle yaşanacak zamansız mekânlar çıkmasını sağlıyor. Tasarımcının imzası mekânın her yerinde belirgin bir şekilde kendini gösterirken ev sahibinin bilinçli tercihler ve yönlendirmeleriyle daha çok, ailenin karakterini yansıtan bir atmosfer kurgulanıyor.

Bir tasarım, ustaca oynanan bir denge oyunu gibidir. Tasarımcı, hassas terazide bir kısmı fazla ya da bir ayrıntıyı eksik bırakmadan, kullanıcısıyla evin bütünleşmesi sürecinin peşindedir. Örneğin; bu evdeki aynaların her görüntü kompozisyonu, kullanıcıyı kendisi için olağan çevresiyle yansıtabilmeliydi. Böyle hassas kurgulu bir evde, yaşamın ayrıntısını ise seçilmiş objeler tamamlıyor. Ev sahiplerinin zevk düzeyi, lüzumsuz bir aşırılığı dışladığı gibi denge, yadırgatan bir ayrıntıyla aksatılmadı.

Ev, 2A Atölye tarafından ele alındığında, üst ve alt kat duvarları, yer döşemeleri tamamen yıkıldı ve yeni projeye göre düzenlendi. Isıtma ve soğutma sistemleri binadan bağımsız olarak düzenlendi. Elektrik ve su tesisat altyapıları bina girişine kadar yenilendi. Evin genelinde ıslak hacimler ve giriş holler mermer; odalar ve koridorlar lamine parke ve mermer olarak bitirildi. Mimari çalışmalar tamamlandıktan sonra Mayıs 2022’de ince yapı imalatları başladı. Dekorasyon ve bitirme imalatlarının yanında doğrama montajları, kaba duvar ve sıva imalatları, sıhhi tesisat ve mekanik işler de bu kapsamda gerçekleşip Temmuz 2022’de ev tamamlandı.  

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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