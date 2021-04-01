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2020 yılının doğal makyajlarını geride bırakırken 2021’in makyajları oldukça iddialı olacak. İşte 2021 yılı İlkbahar ve Yaz mevsimlerinde trend olacak makyaj modelleri ve renkleri…

İlkbahar / yaz 2021 makyaj trendleri bizi çok heyecanlandırıyor. Çoğu makyaj rutini geçen yıl çok değişti. Bazılarımız bir Zoom toplantısında düzgün görünmek için gereken minimum seviyede makyaj yaparken, bazılarımız sosyal medyada abartılı, farklı ve deneysel görünümlerle eğlendi. Podyumlarda ise sanki pandemi yokmuşcasına glowy ciltler, canlı allıklar, lipglosslar, smokeyeyes ve iddalı eyelinerli göz makyajları ön plana çıktı. Umarım her şey yoluna girer de tredleri sadece sosyal medyada değil hayatın içinde de görebiliriz.

Ten Makyajında Işıltı

Nemli cildin hiçbir yere gitmediğini görüyoruz. Bu nedenle matlaştırıcı bazları, pudraları kaldırın ve nemlendiricili ışıltı veren ürünleri stoklayın. Podyumlarda terlemiş gibi parlayan ciltler olsa da o kadar ıslak bir görünümün günlük hayata yansıyacağını pek düşünmüyorum. Işıltının sadece yüzün yüksek noktalarında olması cildin şeffaf ve nemli görünmesi daha çok tercih edilecektir.

Kızarmış Yanaklar

Benim radarıma giren trendlerden biri de allık oldu. Allık kullanmak kişiye her zaman masumiyet havası katar ve ekstra taze ama renkli hissetmenin en pratik ve güzel yoludur. Hızlı ve kolay olduğu için özellikle bahar güzellik trendlerine çok iyi uyuyor. Bronz, şeftali ve mercan tonları ile elmacık kemiklerini takip ederek kullanılınca yüzü boyutlandırma etkisi veren allıklar olduğu gibi pembe tonları da yanakların gülünce yükselen bölgesine uygulayarak hatta biraz burun üstüne de geçerek güneş değmiş etkisi yaratılmış.

Göz Makyajında Renk Sevenler Yaşadı

Bu yaz gözler rengarenk. Mor, lila, canlı pembe, kırmızı, mavi seç beğen sür ama çok fazla başka renklerle karıştırmadan. Çoğunlukla tek renk kullanılarak yapılan göz makyajları oldukça deneysel ve dikkat çekici. Bazıları blok şekilde parmakla sürülmüş kalın bir eyeliner gibi kullanmakta. Bazı makyajlarda, dudaklarda renkli kullanılmış. Ben göz makyajında renk kullandıysam dudakları daha geri planda tutmayı tercih ediyorum.

Buğulu Gözler

Genelde yaz makyajlarında çok yoğun smokey makyajlar olmazken bu sezon gözlerde dramatik etkiler var. Sadece gözlerin göründüğü bu dönemde neden daha belirgin ve çekici bakışlar olmasın? Kirpik diplerine kalem çekip buğulandırma şekline yapılan pratik dumanlı göz makyajları yanı sıra sadece üst göz kapağına yoğun gölge uygulanıp alt kirpik dibinin boş bırakılması bana yenilikçi ve hoş göründü.

Olağan Dışı Dudak Degradeleri

Lekeli dudaklar, ombreler, sürülüp silinmiş gibi rujlar maskeli bir dönem için ideal olabilir. Şaka bir yana dudaklar bu sezon farklı formlar almış. Bir yanda kontras renkte dudak kalemi ile çerçeve yapılırken bir yanda da dudak çizgisini bulanıklaştırıp sanki parmakla sadece dudağın merkezine yoğunluk verilerek bulaşmış, özensiz sürülmüş ruj etkisi kullanılmış. Maske kullanırken çok zorlanmayacağımız kesin.