Fendi’den İtalyan Zarafeti
İtalyan Modaevi Fendi, Sonbahar-Kış 2021 Koleksiyonu’nun tanıtımını İstinyePark mağazasında gerçekleştirdi.
Kim Jones’un Fendi için tasarladığı ilk hazır giyim koleksiyonu olan yeni sonbahar kış koleksiyonu; İstinyePark’ta tanıtıldı. Fendi’nin feminen duruşundan yararlanan Kim Jones’un; yeni bir perspektiften, olağanüstü bir İtalyan zarafeti sunduğu koleksiyonun tanıtım davetine iş, cemiyet ve sanat dünyasının tanınan isimleri katılım gösterdi. Pastel tonların hakim olduğu koleksiyon, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.
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