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Fendi’den İtalyan Zarafeti

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Moda

Fendi’den İtalyan Zarafeti

yazan:
77
Okuma süresi 1 dakika

İtalyan Modaevi Fendi, Sonbahar-Kış 2021 Koleksiyonu’nun tanıtımını İstinyePark mağazasında gerçekleştirdi.

Kim Jones’un Fendi için tasarladığı ilk hazır giyim koleksiyonu olan yeni sonbahar kış  koleksiyonu; İstinyePark’ta tanıtıldı. Fendi’nin feminen duruşundan yararlanan Kim Jones’un; yeni bir perspektiften, olağanüstü bir İtalyan zarafeti sunduğu koleksiyonun tanıtım davetine iş, cemiyet  ve sanat dünyasının tanınan isimleri katılım gösterdi. Pastel tonların hakim olduğu koleksiyon, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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