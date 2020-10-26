Femineni Maskülenleştiren Perspektif
Hakan Yıldırım, İlkbahar – Yaz 2021 koleksiyonunun Galataport İstanbul Postanesi’nde gerçekleştirilen defilesi, dijital olarak hayata geçen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında, modaseverlere sunuldu.
Hakan Yıldırım İlkbahar – Yaz 2021 Koleksiyonu sadece normun dışındakinin ötekileştirilmesini değil, dahil olanın da ötekileştirilmesini ve bu durumun normalleştirilmesini anlatıyor. Tasarımcı için modeller, ötekileştirileni ve halkanın dışına itileni betimliyor. Bu koleksiyon hasta ile şifacıyı, tamir edilememiş ile tamirciyi tamamlıyor.
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