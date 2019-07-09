Pozitif ve Doğal

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Ekranlarda oyunculuğu ve duru güzelliğiyle bakışları üzerine çeken, yer aldığı en son proje olan “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filmiyle büyük bir kitleye ulaşan pozitif yıldız Bensu Soral Baş ile gerçekleştirdiğimiz, kendisi gibi renkli ve samimi röportajımız sizlerle…

Bensu Soral Baş’ı kendi kelimeleri ile tanımak isteriz…

Hayata her zaman pozitif bakan bir insanım. Başıma gelen olumsuz bir şey olduğunda bile muhakkak bu sonucun beni mutlu edecek yanını buluyorum. Her anımı sindirerek, farkındalıkla yaşıyorum. Çok duygusal bir insanım ama bunu çevreme pek belli etmiyorum.

Oyunculuk serüvenine giriş hikayeniz nasıl oldu?

Oyunculuk yapmak hiçbir zaman aklımda yoktu; fakat ablamın oyuncu, yapımcı ve yönetmen çevresi bu mesleği denemem gerektiği görüşündeydi her zaman. Yıllarca bu sektöre girmeyi reddettim çünkü çalışma şartlarının ne kadar zor ve yorucu olduğunu ablamdan görüyordum. Ama bir gün TRT’de başlayacak olan bir dizi için teklif geldiğinde, bu kez denemeye karar verdim ve o kadar sevdim ki, bir daha bırakmak istemedim.

Ailecek yeteneklisiniz, ablanız ve ikiziniz de sektörde. Çocukken de kendi içinizde böyle denemeler yapar mıydınız? İlk ne zaman keşfettiniz yeteneklerinizi?

Çocukluğumuzda da hep okul piyeslerinde yer alıyorduk. Üçümüz de tiyatroyu çok seviyorduk. Ama oyuncu olmak aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ben hep şarkı söylemek istiyordum.

Birbirinizi eleştirir misiniz?

Her zaman olumlu, olumsuz eleştiririz birbirimizi. Üstelik olumsuz konularda bazen dalga geçerek eleştiririz; ama asla kırılmayız birbirimize. Bunun bizi geliştirdiğini biliriz.

Eleştiriye açık biri misiniz?

Sadece saygı duyduğum ve önem verdiğim insanların eleştirilerini dikkate alırım ve bu kişilerin beni her zaman olumlu/olumsuz eleştirmelerini onlardan rica ederim. Bence insanı en çok geliştiren şeylerden biri; kendimizin göremediği şeyleri çevremizdekilerin bizimle paylaşması.

En son “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filminde rol aldınız. Yılmaz Erdoğan’ın kızı Nazlı’yı canlandırdınız. Nasıl gelişti o süreç, hazırlık aşamasından bahseder misiniz?

İlk sinema filmim olduğu için müthiş heyecanlı bir süreçti. Üstelik yıllar önce çekilmiş ve kült olmuş bir filmin yıllar sonra çekilen ikinci hikayesiydi… Tabii ki bunun sorumluluğunu üstlenmek tatlı bir stres yaratıyordu insanda; ama Yılmaz Erdoğan ve ekip o kadar harikaydı ki, unutulmaz güzellikte anılarla dolu bir set oldu benim için.

Çok hayal kuran biri misiniz?

Sürekli müzik dinlerim ve resim çizerim. Bunları yaparken de her zaman hayal kurar, dalar giderim…

Ara ara çizimlerinizi sosyal medya hesabınızdan paylaşıyorsunuz. İleride kendi tasarımlarınızı yapmak gibi bir hayaliniz var mı?

Kendi tasarımlarımı tasarımcı arkadaşlarıma hediye etmişliğim çok var; ama ileride kendime ait resim ve heykel sergisi açmak en büyük hayallerimden biri.

Kariyer hedefleriniz neler? İleride nasıl bir Bensu Soral Baş görmeyi hayal ediyorsunuz?

İnsanın zevk aldığı şeyler ve fikirleri yaş ilerledikçe değişebiliyor. O yüzden umarım ileride de en mutlu olduğum şeyleri yapmaya devam ediyor ve bunların hakkını veriyor olurum.

Artık dijital platformlara olan ilginin arttığını görüyoruz. Böyle bir proje var mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci?

Şimdilik netleşmiş bir proje yok fakat bu platformlar tüm ülkemizi daha da ileriye taşıyabilecek güçte. O yüzden sonuna kadar destekliyorum ve bu platformlardaki tüm Türk projelerimizi gururla takip ediyorum.

Bundan sonra canlandırmayı arzu ettiğiniz bir karakter ya da yer almak istediğiniz proje türü var mı? Drama, komedi, fantastik…

Tom Raider tadında bir karakteri canlandırmayı çok istiyorum!

Set koşturmacası gibi yoğun tempoda formunuzu korumak için neler yapıyorsunuz?

Çok sağlıklı besleniyorum ve düzenli olarak spor yapıyorum.

Bu yoğun tempoda göz önünde olan bir iş yapıyorsunuz. Cildiniz de en az formunuz kadar önemli. Neler yapıyorsunuz, size özel ritüelleriniz

var mı?

Makyaj yaptığımda da yapmadığımda da, muhakkak her gece uyumadan önce yüz temizleyicisiyle yüzümü temizleyip nemlendirici sürüyorum. Bunun dışında ayda bir, Türk kahvesiyle peeling yapıyorum.

Hayatınızda olmazsa olmaz dediğiniz şey nedir?

Sevdiklerim ve spor olmazsa olmaz.

Tahammül edemediğiniz bir şey var mı hayatta?

İnsanlara ve hayvanlara işkence eden kişilere tahammülüm yok.

Hırslı biri misiniz?

Kimseye zarar vermeyecek derecede hırslıyım.

Kendinizi motive etmek için yaptığınız şeyler nelerdir?

Spor yapmak, müzik dinlemek ve bir şeyler izlemek beni her zaman motive eder.

Nasıl gidiyor evlilik?

Çok güzel.

Kendinizde sevmediğiniz özellikleriniz var mı?

Sevmediğim birçok özelliğim var tabii ki ama en sevmediğim özelliğim unutkan oluşum.

Oyuncu olduktan sonra hayatınızda neler değişti?

Dışarı çıktığımda tanınıyor olmak dışında her şey aynı.

Tanındıktan sonra özgürlüğünüzün kısıtlandığını düşünüyor musunuz?

Özgürlüğümün kısıtlanacağı boyutta değil ama eskiye göre daha dikkatli olmak gerekiyor tabii ki.

Çok güzel ve başarılısınız, kendinizi geliştirmek için örnek aldığınız oyuncular var mı?

Öncelikle çok teşekkür ederim. Hayranlıkla izlediğim ve takip ettiğim bir sürü oyuncu var.

Yeni projeler var mı? Yeni sezonda özlediğimiz Bensu Soral Baş’ı ekranda görebilecek miyiz?

Henüz netleşmiş bir proje yok. İçime sinen bir iş olduğunda tekrar kavuşacağız…

Bir süper kahraman olsanız nasıl biri olurdunuz?

Sihirli güçleri olan değil, kendi bilek gücü olan atletik bir süper kahraman olmak isterdim.

Gelecekte bu röportajınızı tekrar okuduğunuzda kendinize nasıl bir not bırakmak istersiniz?

“Hayatının zamanlamasına güven. 2019” n

KISA KISA

Size en çok yakışan renk?

Beyaz

Topuklu mu spor ayakkabı mı?

Spor ayakkabı

En çok merak ettiğiniz ülke?

Afrika

Başarınızın sırrı?

Çalışmak

Mutluluğun formülü?

Farkındalık

RÖPORTAJ: DİLARA ERTÜRK

FOTOĞRAF: ELİF DEMİRALP

VIDEO: ÖZGÜR KARABULUT

STYLING: RUTKAY ÖZİŞ

STYLING ASİSTANI: ÇAĞLANUR ÜSTÜNOĞLU

SAÇ: KULİS/MURAT BULUT

MAKYAJ: RIFAT YÜZÜAK