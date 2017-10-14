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Rixos Sailing Cup Göçek 2017 Sonuçlandı

Etkinlik, Genel

Rixos Sailing Cup Göçek 2017 Sonuçlandı

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Bu yıl ikinci kez gerçekleşen Rixos Sailing Cup Göcek 2017, Rixos Premium Göcek’te “Dostluk Kazansın” sloganı ile yelken severlerle buluştu. Sponsorluğunu Nissan, #birliktegüzel, Godiva, Power FM ve Marintürk’ün üstlendiği organizasyonda 22 tekne ve 150 sporcu kıyasıya yarıştı.

Rixos Premium Göcek’in ev sahipliğinde Akdeniz bölgesinin huzurlu doğası ve denizine sahip Göcek koyunda gerçekleşen Rixos Sailing Cup 2017, ikinci kez yelken severlerle buluştu. Yarışçılar, Türkiye Yelken Federasyonu, Göcek Yelken Kulübü ve hakem komiteleri tarafından RIXOS harflerinden oluşturulan yarış parkurunda kıyasıya yarıştı. Dünyada ilk kez harflerden oluşan bu zorlu parkurda, yelkenler İzkayası Mevkii’nden start aldı.

Nissan, #birliktegüzel, Godiva, Power FM ve Marintürk sponsorluğunda Göcek’in mavi sularında gerçekleşen Rixos Sailing Cup 2017’de 22 tekne ve 150 sporcu mücadele etti. 10 Ekim’de pop müziğin sevilen ismi Burak Kut’un sahne aldığı açılış partisi ile konuklarına merhaba diyen Rixos Sailing Cup Göcek, 11 Ekim’de rock ve jazz müziğin sevilen ismi Su Soley ile devam etti. Birbirinden çekişmeli yarışlar ve eğlenceli aktivitelerin ardından 13 Ekim’de Kargalar Kafeste’nin sahne aldığı ödül töreni ve kapanış partisiyle sona erdi.

Yarışlara Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, Anadolu Efes Türkiye Horeca Müdürü Tayfun İnce, Rixos Premium Göcek Genel Müdürü Burç Özarutan ve Beta Marinaları Genel Müdürü Fahir Çam da katıldı.

“Dostluk Kazansın” sloganıyla üç gün boyunca heyecan ve eğlence dolu mücadelelerin yaşandığı Rixos Sailing Cup’ta IRC kategorisinin birincisi Anything / Dere Construction isimli tekne ile Bora Turan ve ekibi olurken, Freshmen 1 kategorisinde Kerem Can isimli tekne ile Bülent İnce ve ekibi; Freshmen 2 kategorisinde ise Tuzlu 2 isimli tekne ile Kadir Sığınmış ve ekibi birinci oldu.

Rixos Sailing Cup Göcek 2017’nin ‘’Dostluk Kazansın’’ sloganıyla yine çok keyifli ve heyecanlı bir yarışa ev sahipliği yaptığını belirten Rixos Premium Göcek Genel Müdürü Burç Özarutan, “Rixos olarak, spora destek olmak şirket politikalarımızın en önemli prensipleri arasında bulunuyor. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Rixos Sailing Cup Göcek 2017, gerçekten çok emek vererek, keyifle organize ettiğimiz bir yarış oldu. Türkiye Yelken Federasyonu, Göcek Yelken Kulübü ve hakem komiteleri ile birlikte belirlediğimiz, Rixos’un harflerinden yola çıkan zorlu bir yarış parkuru ile dünyada bir ilki gerçekleştirdik.” dedi.

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2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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