En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

Yepyeni Bir Avant-Garde Teması ile Markanın Mirası Sergilendi

TAG HEUER Champs Elysées Paris le 15 septembre 2017. Soirée collectionneurs. © Julio Piatti
Davet

Yepyeni Bir Avant-Garde Teması ile Markanın Mirası Sergilendi

yazan:
11

10 sergi, 10 şehir, 10 tema… TAG Heuer, benzeri görülmemiş bir sergi için 400 özel koleksiyoner parçasını bir araya getirerek Sonbahar 2017 sezonunda 150 yıllık tarihini kutladı: “Heuer Globetrotter” İlk kez düzenlenen ve dünyayı dolaşan bu özel sergi dizisi, TAG Heuer markasının koleksiyonerlerle işbirliği sayesinde düzenlendi.

10 ülkede eşzamanlı olarak 10 özel konsept ile toplam 400 parça sergileyen İsviçreli saat markası, Avant Garde stilini modern bir sergiyle sundu. Markanın hayranları ve meraklıları için markanın geçmişini ve benzersiz parçaları keşfetmek bu sergide mümkün…

Her şehrin için sergide bir özel tema yer aldı: Paris – Klasik Heuers; Cenevre – Başlıca Buluşlar; Münih – Askeri Saatler; Venedik – Araba ve Zaman Ölçümü; Dubai – Deniz ve Dalış; Hong Kong – Araba ve Sürücüler; Sydney – Multisports; Tokyo – Tarih Boyunca Tasarım; Miami – Tasarım, Singapur – Formula 1.

Her katılımcı butik için TAG Heuer, diğer yerel koleksiyonerlerden sergilenecek yirmi parçayı seçmek için bir anahtar koleksiyoner seçti.

0
Etiketler:
, , , , , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Genel

Siyaset ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinden Cennet Süzer Teker‘in oğlu iş adamı Evren Teker, Ritz Carlton

Mekan, Röportaj, Stil

Herkese merhaba!  Mart ayı benim için oldukça yoğun geçti. Dubai'ye gerçekleştirdiğim #perfectweekend seyahatimi sizlerle pek yakında buradan paylaşıyor

Genel

Kısmet by Milka’nın kurucusu ve tasarımcısı Milka Karaağaçlı, Beymen İstinye Park’ta yeni sezon koleksiyonunu mücevher tutkunlarının beğenisine