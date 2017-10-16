Yepyeni Bir Avant-Garde Teması ile Markanın Mirası Sergilendi

yazan: MAG 11

10 sergi, 10 şehir, 10 tema… TAG Heuer, benzeri görülmemiş bir sergi için 400 özel koleksiyoner parçasını bir araya getirerek Sonbahar 2017 sezonunda 150 yıllık tarihini kutladı: “Heuer Globetrotter” İlk kez düzenlenen ve dünyayı dolaşan bu özel sergi dizisi, TAG Heuer markasının koleksiyonerlerle işbirliği sayesinde düzenlendi.

10 ülkede eşzamanlı olarak 10 özel konsept ile toplam 400 parça sergileyen İsviçreli saat markası, Avant Garde stilini modern bir sergiyle sundu. Markanın hayranları ve meraklıları için markanın geçmişini ve benzersiz parçaları keşfetmek bu sergide mümkün…

Her şehrin için sergide bir özel tema yer aldı: Paris – Klasik Heuers; Cenevre – Başlıca Buluşlar; Münih – Askeri Saatler; Venedik – Araba ve Zaman Ölçümü; Dubai – Deniz ve Dalış; Hong Kong – Araba ve Sürücüler; Sydney – Multisports; Tokyo – Tarih Boyunca Tasarım; Miami – Tasarım, Singapur – Formula 1.

Her katılımcı butik için TAG Heuer, diğer yerel koleksiyonerlerden sergilenecek yirmi parçayı seçmek için bir anahtar koleksiyoner seçti.