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Yeni Yaşını Dostlarıyla Kutladı

Filiz Reis Çebi
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Cansel Önal
Filiz Sönmez
İlknur Demir
Neslihan Aktepe
Seren Erdoğan
Tülay Kaya
Yeşim Belli
Davet

Yeni Yaşını Dostlarıyla Kutladı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ankara iş ve sosyal yaşamının tanınan ismi Filiz Reis Çebi, yeni yaşını yakın dostları ve aynı zamanda cemiyet hayatının önde gelen seçkin isimlerinin katıldığı bir partiyle Seyfi Balık’ta kutladı.

Doğum gününe katılan davetlilerle yakıdan ilgilenen Çebi, yeni yaş temennileri eşliğinde doğum günü pastasını büyük alkışlarla kesti. Dostlarına mutlu gününde yanında oldukları için teşekkür eden Filiz Hanım, davetlilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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