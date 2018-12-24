Yeni Yaşını Dostlarıyla Kutladı

Okuma süresi 1 dakika

Ankara iş ve sosyal yaşamının tanınan ismi Filiz Reis Çebi, yeni yaşını yakın dostları ve aynı zamanda cemiyet hayatının önde gelen seçkin isimlerinin katıldığı bir partiyle Seyfi Balık’ta kutladı.

Doğum gününe katılan davetlilerle yakıdan ilgilenen Çebi, yeni yaş temennileri eşliğinde doğum günü pastasını büyük alkışlarla kesti. Dostlarına mutlu gününde yanında oldukları için teşekkür eden Filiz Hanım, davetlilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.