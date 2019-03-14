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Yeni Yaşa Renkli Kutlama

Yeşim Tandoğan
Ahsen Demirci
Begüm Akış
Beril Çavuşoğlu
Ebru Demiryürek, Sibel Özdoğan
Filiz Dağ Yılmaz
Tuğçe İnal
Davet, Parti

Yeni Yaşa Renkli Kutlama

yazan:
8
Okuma süresi 1 dakika

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Yeşim Tandoğan, yeni yaşını Mezzaluna’da dostlarının katıldığı bir organizasyonla kutladı.

Yeşim Tandoğan, renkli anlara sahne olan doğum gününde kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarıyla yakından ilgilendi. Doğum gününe katılan konuklar pasta kesimi öncesi hazırlanan masada yemek eşliğinde sohbet ettiler ve pastanın gelmesiyle Yeşim Hanım’a hediyelerini veren dostları bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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