Yeni Yaşa Renkli Kutlama

Atelier Rebul Sevgililer Gününe özel taze çiçekli hediye konsepti ile benzersiz ve etkileyici dünyasını Ankara Panora AVM’deki mağazasında düzenlediği özel bir etkinlik ile tanıttı. Ankara’nın önde gelen isimlerinin davetli olduğu etkinlikte AtelierRebul,