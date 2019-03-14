Yeni Yaşa Renkli Kutlama
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Yeşim Tandoğan, yeni yaşını Mezzaluna’da dostlarının katıldığı bir organizasyonla kutladı.
Yeşim Tandoğan, renkli anlara sahne olan doğum gününde kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarıyla yakından ilgilendi. Doğum gününe katılan konuklar pasta kesimi öncesi hazırlanan masada yemek eşliğinde sohbet ettiler ve pastanın gelmesiyle Yeşim Hanım’a hediyelerini veren dostları bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
Bir Yorum Ekleyin