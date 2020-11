Okuma süresi 1 dakika

Emina Jahoviç, kozmetik sektörüne yeni bir bakış açısı ile sunduğu Yaemina Beauty markasının lansmanını Sırbistan’dan sonra Türkiye’de Boyner iş birliğiyle gerçekleştirdi.

Koleksiyonu yaratırken kadınların hayatın her anında yansıttığı ışıltıdan ilham alan Emina Jahoviç, “Hayat Senin Sahnen – Your Life is Your Stage” sloganıyla tüm kadınlara ilham vermeyi amaçlıyor. Villa Emma’da gerçekleştirilen lansmana cemiyet hayatının özel isimleri katıldı.