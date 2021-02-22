Victoria Beckham 2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu

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Victoria Beckham hazırladığı 2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu’nu tanıttı.

Önümüzdeki sonbahar ve kış mevsimleri için ilham veren defilenin öne çıkan özellikleri ise rahat ama şık parçalardan oluşuyor. Kendine güvenen koleksiyonda bu sezon her zaman olduğu gibi paltolar ve baştan çıkarıcı dar elbiselerle dolu olmasına rağmen bu sefer detaylar biraz daha yumuşak, daha hafif ve rahat tasarlandı. Parçalar arasında çiçek baskıları ve pastel tonlar ortaya çıkarken çok yönlü paltolar, rahat kesim pantolon takımlarda yer alıyor.