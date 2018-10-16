Ünlüler Rixos Sailing Cup’ta Yarıştı

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“Dostluk Kazansın” sloganı ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen Rixos Sailing Cup Göcek 2018, Rixos Premium Göcek’te yelken tutkunlarıyla buluştu. Heyecanın doruğa çıktığı yarışmaya ünlü isimlerden Simge Sağın, Sibel Tüzün, Gül Gölge, Özge Ulusoy, Jülide Ateş ve Şah Yaycı da katıldı.

Akdeniz bölgesinin huzur veren doğa ve denizine sahip Göcek koyunda Rixos Premium Göcek’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Rixos Sailing Cup 2018, bu sene de yelken severlerin ilgi odağı oldu. Nissan, Egemden, King ve Marintürk’ün sponsor olduğu organizasyonda 200 sporcu 25 tekneyle kıyasıya yarıştı. İzyakası Mevkii’nden başlayan yarışta geçen yıllarda olduğu gibi Türkiye Yelken Federasyonu, Göcek Yelken Kulübü ve hakem komiteleri tarafından çizilen rota takip edildi.

Ünlü isimlerden Simge Sağın, Sibel Tüzün, Gül Gölge, Özge Ulusoy, Jülide Ateş ve Şah Yaycı’nın da katıldığı Rixos Sailing Cup, 11 Ekim akşamı açılış kokteyli ile başlarken, barbekü partileri, DJ partileri ve canlı performanslar ile devam etti. Kıyasıya bir rekabete ve keyifli aktivitelere sahne olan organizasyon, 14 Ekim akşamı gerçekleştirilen gala gecesi ve ödül töreniyle sona erdi.