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Ünlüler Rixos Sailing Cup’ta Yarıştı

Gül Gölge
Gül Gölge
Gül Gölge
Gül Gölge
Gül Gölge, Simge Sağın
Gül Gölge
Gül Gölge
Özge Ulusoy
Özge Ulusoy
Özge Ulusoy
Özge Ulusoy
Simge Sağın
Simge Sağın
Simge Sağın
Şah Yaycı
Davet

Ünlüler Rixos Sailing Cup’ta Yarıştı

yazan:
11
Okuma süresi 1 dakika

“Dostluk Kazansın” sloganı ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen Rixos Sailing Cup Göcek 2018, Rixos Premium Göcek’te yelken tutkunlarıyla buluştu. Heyecanın doruğa çıktığı yarışmaya ünlü isimlerden Simge Sağın, Sibel Tüzün, Gül Gölge, Özge Ulusoy, Jülide Ateş ve Şah Yaycı da katıldı.

Akdeniz bölgesinin huzur veren doğa ve denizine sahip Göcek koyunda Rixos Premium Göcek’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Rixos Sailing Cup 2018, bu sene de yelken severlerin ilgi odağı oldu. Nissan, Egemden, King ve Marintürk’ün sponsor olduğu organizasyonda 200 sporcu 25 tekneyle kıyasıya yarıştı. İzyakası Mevkii’nden başlayan yarışta geçen yıllarda olduğu gibi Türkiye Yelken Federasyonu, Göcek Yelken Kulübü ve hakem komiteleri tarafından çizilen rota takip edildi.

Ünlü isimlerden Simge Sağın, Sibel Tüzün, Gül Gölge, Özge Ulusoy, Jülide Ateş ve Şah Yaycı’nın da katıldığı Rixos Sailing Cup, 11 Ekim akşamı açılış kokteyli ile başlarken, barbekü partileri, DJ partileri ve canlı performanslar ile devam etti. Kıyasıya bir rekabete ve keyifli aktivitelere sahne olan organizasyon, 14 Ekim akşamı gerçekleştirilen gala gecesi ve ödül töreniyle sona erdi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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