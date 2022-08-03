Ünlü Ressam Ağrıda
Ünlü ressam İsmail Acar’ın “Nuh” isimli sergisi Ağrı’da, tarihî İshak Paşa Sarayı’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Toplam kırk eserin bulunduğu sergide İsmail Acar’ın Ağrı Dağı’na atfen yaptığı “Nuh” isimli eseri ve dijital art çalışması sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam eden tarihî İshak Paşa Sarayı’nda dünyaca ünlü ressam İsmail Acar’ın “Nuh” isimli sergisi görkemli bir açılışla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında Dosso Dossi Holding sponsorluğunda düzenlenen sergiye iş, siyaset ve sanat dünyasından birçok isim katılım gösterdi. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan’ın konuşmasıyla başlayan sanat etkinliği, ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.
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