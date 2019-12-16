En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art gezi mobilya-dekorasyon golf astroloji spor sinema gala muzik video kapak-konusu odul-toreni decotrend konser balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat sergi mekan stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Uluslararası Ekmek Festivali

Davet

Uluslararası Ekmek Festivali

yazan:
3
Okuma süresi 1 dakika

Ekmek dediğimizde, Avrupa ve Asya’da aklımıza buğday unundan yapılan ekmek gelir. Orta Amerika ve Karayipler’de ise mısır… Mısır ile yapılan lezzetler arasında en ön plana çıkan ise Arepa’dır.

Yuvarlak form verilerek pişirilen Arepa hamuru su, tuz ve mısır unundan hazırlanır. Tarihi, sömürge öncesi döneme kadar uzanmaktadır. Venezuela’da ise Arepa ilk olarak Arawak yerlileri tarafından hazırlanmıştır. Bugün toplumsal anlamda son derece önemli bir yere sahip olan Arepa, sadece Venezuela’da değil, Kolombiya ve Dominik Cumhuriyeti’nde de günlük ekmek olarak tüketilmektedir. 1967 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi  Miguel Angel Asturias’ın dediği gibi “Bizler Mısır İnsanlaruyıs”.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

1985’den bu yana hizmet kalitesiyle başkentlilerin ilk tercihleri arasında yer alan Red&White yeni salonunu Beytepe’de hizmete açtı.

Davet

Nesibe Aydın Okulları, tüm öğretmen ve çalışanları ile birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Öğretmenler

Davet

Nazen’de müşterileri için özel bir gün düzenledi. Düzenlenen özel günde konuklar örnek daireyi gezdi ve sonrasında lezzetli

%d blogcu bunu beğendi: