Uluslararası Ekmek Festivali

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Ekmek dediğimizde, Avrupa ve Asya’da aklımıza buğday unundan yapılan ekmek gelir. Orta Amerika ve Karayipler’de ise mısır… Mısır ile yapılan lezzetler arasında en ön plana çıkan ise Arepa’dır.

Yuvarlak form verilerek pişirilen Arepa hamuru su, tuz ve mısır unundan hazırlanır. Tarihi, sömürge öncesi döneme kadar uzanmaktadır. Venezuela’da ise Arepa ilk olarak Arawak yerlileri tarafından hazırlanmıştır. Bugün toplumsal anlamda son derece önemli bir yere sahip olan Arepa, sadece Venezuela’da değil, Kolombiya ve Dominik Cumhuriyeti’nde de günlük ekmek olarak tüketilmektedir. 1967 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Miguel Angel Asturias’ın dediği gibi “Bizler Mısır İnsanlaruyıs”.