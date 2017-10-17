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Turmepa 23. Yaşını Kutladı!

Aksoy Ailesi
Oylum Talu
Nuri-Selin Has
Sevgi Aksoy, Banu Aksoy Tarakçıoğlu
Şadan Kaptanoğlu, Batu Aksoy
Tahire Demircan, Muzaffer Dikici, Şadan Kaptanoğlu, Rahmi M. Koç, Gözde Aksoy, Batu Aksoy
Zeynep Casalini
Davet

Turmepa 23. Yaşını Kutladı!

yazan:
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Türkiye’ye yön veren isimler, daha mavi denizler için çok özel bir gecede buluştu. ‘TURMEPA 23. Geleneksel Kuruluş Yıldönümü gerçkeleşen özel bir yemekle kutlandı.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın yirmi üçüncü kuruluş yıldönümü yemeği, Kurucu ve Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ve Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu’nun ev sahipliğinde,  onrad Istanbul Bosphorus’ta gerçekleştirildi. Kokteylin ardından Conrad Istanbul Bosphorus Balo Salonu’nda düzenlenen ve bu geceye özel hazırlanan menünün ikram edildiği yemeğe, 500’ü aşkın deniz gönüllüsü dernek üyesi ve konukları katıldı. Gecenin ana sponsorluğunu bu yıl, Aksoy Holding’in Türkiye’nin gözde turizm beldesi Bodrum’da hayata geçirdiği lüks gayrimenkul projesi EPIQUE ISLAND üstlendi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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