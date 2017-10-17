Turmepa 23. Yaşını Kutladı!
Türkiye’ye yön veren isimler, daha mavi denizler için çok özel bir gecede buluştu. ‘TURMEPA 23. Geleneksel Kuruluş Yıldönümü gerçkeleşen özel bir yemekle kutlandı.
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın yirmi üçüncü kuruluş yıldönümü yemeği, Kurucu ve Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ve Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu’nun ev sahipliğinde, onrad Istanbul Bosphorus’ta gerçekleştirildi. Kokteylin ardından Conrad Istanbul Bosphorus Balo Salonu’nda düzenlenen ve bu geceye özel hazırlanan menünün ikram edildiği yemeğe, 500’ü aşkın deniz gönüllüsü dernek üyesi ve konukları katıldı. Gecenin ana sponsorluğunu bu yıl, Aksoy Holding’in Türkiye’nin gözde turizm beldesi Bodrum’da hayata geçirdiği lüks gayrimenkul projesi EPIQUE ISLAND üstlendi.
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