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Türkiye’nin İlk Data Painting Eseri Sanatseverlerle Buluştu

Davet

Türkiye’nin İlk Data Painting Eseri Sanatseverlerle Buluştu

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Medya sanatçısı, yönetmen ve araştırmacı Refik Anadol’un “Wind of İstanbul” eseri, Contemporary Istanbul kapsamında Ferko Signature’da düzenlenen etkinlik ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ferko Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Meriçten, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçe Meriçten ve Wind of İstanbul eserinin yaratıcısı Refik Anadol’un ev sahipliği yaptığı etkinlikte iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Refik Anadol’un İstanbul’daki rüzgar bilgilerini yaklaşık 3×6 metrelik dijital bir tabloya sürekli değişen, interaktif resimler olarak yansıttığı eseri konukların büyük ilgisini toplarken, konuklar Ferko Signature’ın şık lobisinde özel bir gece yaşadılar. Gecede kısa bir konuşma yapan Ferit Meriçten “Refik Anadol ile bir araya gelip İstanbul’dan esin alarak yeni bir eser yaratmak bizi oldukça heyecanlandırdı. İstanbul’u betimleyen oldukça özel bir eser oldu. Ferko olarak sanatın, toplumların gelişimi üzerindeki rolüne çok inanıyoruz. Ve bu inançla, 27 yıldır her projemize sanatsal bir dokunuş yapmaya, sanat etkinliklerini desteklemeye özen gösteriyoruz” dedi. Ferko’nun sanatla ve sanatçıyla olan değerli bağını yakından takip ettiğini belirten Refik Anadol ise “Bizleri buluşturan ortak noktamız sanat ve teknoloji oldu. Türkiye’de veri ile hayata geçen kalıcı ilk medya uygulamasını beraber gerçekleştirmenin keyfini yaşıyoruz” şeklinde konuştu. Eserin tanıtımının ardından davet müzik eşliğinde devam ederken konuklar geç saatlere kadar müziğin keyfini çıkardılar.

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2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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