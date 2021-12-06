Türkiye’de Geçen Altmış Yıl
Türkiye’de geçirdiği altmış yılını kaleme alan Joan Kim Erkan’ın “Kim Bu/Lady Who” adlı kitabının lansmanı Sakıp Sabancı Müzesi The Seed’de gerçekleştirildi.
Bakış açısı, stili ve sıra dışı yaşamıyla ilham veren Joan Kim Erkan’ın Türkiye’deki altmış yıllık yaşamını konu alan “Kim Bu/Lady Who” kitabının lansmanı düzenlendi. Deli Dolu Yayınları tarafından yayımlanan kitaba özel düzenlenen lansman ve imza gününde Joan Kim Erkan, dostlarıyla bir araya geldi. Joan Kim Erkan’ın kızı Rana Erkan Tabanca ve Erol Tabanca’nın ev sahipliğinde gerçekleşen davete; iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı.
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