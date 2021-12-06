En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala video odul-toreni decotrend konser balo kapak-konusu saglik bakim defile trendy tercihler sanat mekan sergi stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

Türkiye’de Geçen Altmış Yıl

blank
Ronit-Cem Hakko
blank
Alesdair Dundas
blank
Aslı Ersu
blank
Bettina Machler
blank
Bilgun Sazak
blank
Dilara Karabay
blank
Erol Tabanca, Rana Erkan
blank
Esin Maraşlıoğlu
blank
Esra Ekmekci
blank
Fatoş Yalın, Serdar Gülgün
blank
Hüsamettin Kocan, Halis Komili
blank
Joan Kim Erkan
blank
Sadettin Saran
blank
blank
Selda-Münir Özkök
blank
Seli-Albert lvasvili
blank
Ümit-Cem Boyner
Davet

Türkiye’de Geçen Altmış Yıl

yazan:
8
Okuma süresi 1 dakika

Türkiye’de geçirdiği altmış yılını kaleme alan Joan Kim Erkan’ın “Kim Bu/Lady Who” adlı kitabının lansmanı Sakıp Sabancı Müzesi The Seed’de gerçekleştirildi.

Bakış açısı, stili ve sıra dışı yaşamıyla ilham veren Joan Kim Erkan’ın Türkiye’deki altmış yıllık yaşamını konu alan “Kim Bu/Lady Who” kitabının lansmanı düzenlendi. Deli Dolu Yayınları tarafından yayımlanan kitaba özel düzenlenen lansman ve imza gününde Joan Kim Erkan, dostlarıyla bir araya geldi. Joan Kim Erkan’ın kızı Rana Erkan Tabanca ve Erol Tabanca’nın ev sahipliğinde gerçekleşen davete; iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı.

 

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Uzun bir aradan sonra iş, turizm ve MICE dünyasının devleri; Türkiye turizminin başkenti Antalya’da düzenlenen ACE of

Davet

ED SHEERAN “EN İYİ SANATÇI” VE “EN İYİ ŞARKI” KATEGORİSİNDE; LIL NAS X  “EN İYİ VİDEO KLİP”

Davet

Pandemi sonrasında bu yıl 16.’sı gerçekleşen Contemporary İstanbul, Tersane İstanbul’da kapılarını açtı. Contemporary İstanbul, elli yedi galeri ve

%d blogcu bunu beğendi: