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Turizmin Yıldızları Ödüllendirildi

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Pervin Ersoy-Bilge Kuru
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Filiz Evilgen- Melda Aksu
Davet

Turizmin Yıldızları Ödüllendirildi

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Rotahane kurucu ortakları Pervin Ersoy ve Bilge Kuru ev sahipliğinde gerçekleşen görkemli gecede şehirlere ödüller verildi.

Turizme katkı sağlayan şehir ve kurumları ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Yıldız Ödülleri Gecesi; iş, siyaset ve sanat dünyasından seçkin konukların katılımıyla gerçekleşti. İstanbul’daki görkemli törenin ev sahipliğini Rotahane kurucu ortakları Pervin Ersoy ve Bilge Kuru yaparken, elde edilen tüm gelir turizm bölümünde okuyan ihtiyaç sahibi gençlere aktarıldı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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