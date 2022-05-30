Turizmin Yıldızları Ödüllendirildi
Rotahane kurucu ortakları Pervin Ersoy ve Bilge Kuru ev sahipliğinde gerçekleşen görkemli gecede şehirlere ödüller verildi.
Turizme katkı sağlayan şehir ve kurumları ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Yıldız Ödülleri Gecesi; iş, siyaset ve sanat dünyasından seçkin konukların katılımıyla gerçekleşti. İstanbul’daki görkemli törenin ev sahipliğini Rotahane kurucu ortakları Pervin Ersoy ve Bilge Kuru yaparken, elde edilen tüm gelir turizm bölümünde okuyan ihtiyaç sahibi gençlere aktarıldı.
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