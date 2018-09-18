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Tuğba Koç Sarıçam’a Renkli Kutlama

Tuğba Koç Sarıçam
Davet

Tuğba Koç Sarıçam’a Renkli Kutlama

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İş Adamı Osman Sarıçam’ın eşi Tuğba Koç Sarıçam, doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum günü partisine iş ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış isim katıldı.

Tuğba Koç Sarıçam ve yakın arkadaşları, doğum günü partisi sebebiyle Arjantin Caddesi’nde bulunan Lou Cafe’de bir araya geldi. Gün boyu yemek yiyip uzun uzun sohbet eden Sarıçam ve dostları keyifli dakikalar geçirdi. Pastanın üflenmesinin ardından Sarıçam ve arkadaşları bol bol fotoğraf çektirip bu güzel günü ölümsüzleştirdiler.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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