Tuğba Koç Sarıçam’a Renkli Kutlama
İş Adamı Osman Sarıçam’ın eşi Tuğba Koç Sarıçam, doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum günü partisine iş ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış isim katıldı.
Tuğba Koç Sarıçam ve yakın arkadaşları, doğum günü partisi sebebiyle Arjantin Caddesi’nde bulunan Lou Cafe’de bir araya geldi. Gün boyu yemek yiyip uzun uzun sohbet eden Sarıçam ve dostları keyifli dakikalar geçirdi. Pastanın üflenmesinin ardından Sarıçam ve arkadaşları bol bol fotoğraf çektirip bu güzel günü ölümsüzleştirdiler.
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